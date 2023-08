Test du Sony A80L : fin, intelligent et lumineux

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Des images raffinées et cinématographiques

Audio au-dessus de la moyenne

Plateforme intelligente Google TV

Dolby Vision Les inconvénients Seulement deux HDMI 120 Hz

Peak HDR pas aussi brillant que ses concurrents

Les performances de décalage d’entrée de 60 Hz sont moyennes Notre verdict L’A80L de Sony ne garantit peut-être pas la première place au firmament des écrans de Sony, mais cette étoile HDR brille de mille feux.

À partir de 1 699 $ | Modèle révisé 2 299 $

Compte tenu de sa beauté, il est remarquable que le Sony A80L ne représente plus la pointe des écrans OLED.

Il existe plusieurs écrans (certes plus chers) avec des conceptions de panneaux plus avancées, arborant différentes structures de pixels et dissipateurs de chaleur (Sony lui-même soutient QD-OLED), et des systèmes audio beaucoup plus élaborés, mais l’A80L, construit autour d’un panneau au goût de vanille. , est une montre de cinéma maison aussi satisfaisante que n’importe laquelle de ses rivales.

Une grande partie de cela peut être attribuée à l’excellent processeur XR de Sony, capable de jongler intelligemment avec les pixels cognitifs. Il existe également un son de qualité supérieure, grâce à son système Acoustic Surface Audio, et une solide proposition de télévision intelligente dans Google TV.

Il est temps d’y regarder de plus près.

Caractéristiques de conception

Un design en ardoise

Prise en charge d’une fréquence d’images élevée de 120 Hz

L’A80L est sans aucun doute élégant. Sony appelle cela un design « One Slate » et vous le verrez sur la plupart de ses ensembles chics. Indéniablement cool, mais soyez prêt à acheter un banc AV très large pour le soutenir, à moins bien sûr que vous envisagiez un montage mural.

La dalle repose sur deux pieds fins, placés en bordure de l’écran. Ces bottes « lames » permettent à l’écran de s’aligner pratiquement avec un banc, ou d’être relevé pour laisser la place à une barre de son. La palette de couleurs gris métallisé semble haut de gamme.

Steve May / Fonderie

Le panneau arrière propose quatre ports HDMI, dont deux compatibles 4K 120Hz. L’un d’eux est également le canal eARC, il n’y a donc pas beaucoup d’options en matière d’extension du système.

Il y a une entrée mini-jack pour haut-parleur central ainsi qu’une sortie audio optique numérique, deux ports USB et Ethernet pour prendre en charge la connectivité sans fil Wi-Fi et Bluetooth.

L’A80L dispose d’un tuner terrestre (YouView au Royaume-Uni) et de deux alternatives satellite. Il est également compatible avec Apple AirPlay et HomeKit.

L’ensemble est livré avec deux télécommandes, l’une un zapper standard, l’autre une baguette Bluetooth plus fine avec des boutons dédiés pour Bravia Core, Netflix, Disney Plus, Prime Video, YouTube et Crunchyroll.

Steve May / Fonderie

La plate-forme de télévision intelligente de choix est Google TV, le frère d’Android axé sur le contenu, et elle offre un choix de services de streaming. La navigation est simple. Il existe des rails organisés pour « Si vous aimez… », « Film populaire », « Continuer à regarder », etc.

Vous obtenez également dix crédits à dépenser sur le service de streaming de films Bravia Core de Sony, qui offre des débits binaires plus élevés que les services concurrents, ainsi que sur la plus grande bibliothèque de films IMAX Enhanced.

L’ensemble comprend également la nouvelle interface de jeu de Sony, qui regroupe les informations pertinentes en un seul endroit, comme la réduction du flou de mouvement, le VRR et l’égaliseur des noirs. Le téléviseur reconnaît automatiquement le mappage Auto HDR Tone d’une PS5 connectée, ce qui est bien.

Qualité de l’image

Panneau OLED

Processeur cognitif XR

Dolby Vision

L’A80L est un appareil d’image raffiné avec un panneau Quantum Dot OLED. Si vous recherchez une Mini LED, vous devriez envisager le Samsung QN85C ou le Sony A95K de l’année dernière.

La luminosité HDR a été mesurée à 900 nits en utilisant une fenêtre de 10 % en mode Vif, ce qui est assez impressionnant. Si vous choisissez de regarder en utilisant le préréglage d’image standard moins agressif, la luminance HDR maximale tombe à un peu plus de 800 nits.

La prise en charge HDR couvre Dolby Vision, mais pas Dolby Vision IQ. Il existe également du HLG et du HDR10 classique, mais pas du HDR10+ Adaptive.

Steve May / Fonderie

L’une des raisons pour lesquelles la diffusion HDR de l’A80L est si précise et naturaliste est une nouvelle technologie de cartographie thermique qui gère intelligemment la puissance et la luminance ensemble. Les traitements Sony XR Contrast Pro et XR Triluminos Pro, qui améliorent respectivement le contraste et la profondeur des couleurs, méritent également un certain crédit.

Comme on peut s’y attendre, les noirs profonds sont traités avec autorité, tandis que les détails des ombres bénéficient de l’espace dont ils ont besoin. L’ensemble est particulièrement performant en matière de dégradés de tons et de subtiles nuances de couleurs. Les tons chair sont détaillés et crédibles.

Fait intéressant, Sony donne un écart au mode Filmmaker en ce qui concerne les préréglages d’image. Ce que nous obtenons sont Standard, Cinéma, Jeu, Vif et Personnalisé. Ce dernier n’est pas une invitation à peaufiner l’image, c’est plutôt le nom du mode Pro de l’écran. Standard et Personnalisé sont nos paramètres recommandés.

Lorsque vous lisez du contenu Dolby Vision, par exemple de Disney+, les modes d’image sont usurpés par Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark et Vivid.

Lorsqu’Obi-Wan (Obi-Wan Kenobi, Disney+) suit les ravisseurs de Leia jusqu’à la planète Daiyu dans l’épisode 2, il traque la ville éclairée au néon la nuit, donnant au panel de nombreuses occasions de montrer ses prouesses en matière de détails dans les ombres proches et ses reflets HDR. .

Parmi les différents modes, j’ai trouvé que Dolby Vision Bright était la meilleure option de visualisation, même dans une pièce complètement sombre.

Steve May / Fonderie

Le détail des textures est excellent. Aucune série n’a autant de robes sombres et ombragées qu’Obi-Wan Kenobi (Disney+). Ewan McGregor a beaucoup de concurrence pour les Jedi les moins habillés avec style. Utilement, l’A80L peut séparer les masses aux teintes sombres et conserver une certaine impression de profondeur et de détail.

La gestion des mouvements Motion Flow est généralement efficace, lissant les mouvements de la caméra et luttant contre les saccades, avec seulement des artefacts mineurs parfois apparents. Pour les sports en direct, cela fonctionne bien. Cela dit, j’ai remarqué un scintillement prononcé lorsque l’écran était dans son réglage personnalisé, avec une clarté réglée sur élevé.

Assurez-vous de maintenir la clarté sur faible ou désactivée pour éviter l’effet de scintillement.

La latence a été mesurée à 17 ms (1080p/60 ips) en mode Jeu, ce qui est relativement élevé en ce qui concerne le décalage d’entrée de 60 Hz. Cela se traduit par un gameplay FPS plutôt lent. Les choses s’améliorent nettement lorsque vous jouez en mode 4K 120 Hz, ce qui donne un mouvement fluide et onctueux.

Qualité sonore

Système audio à surface acoustique

Dolby Atmos

Amplification 50W

En ce qui concerne la clarté des dialogues, ce grand OLED vaut certainement la peine d’être vanté. Les trois transducteurs vibrants fixés à l’arrière du panneau OLED créent une expérience d’écoute directe efficace, avec des sons verrouillés sur les visuels de l’écran.

Deux woofers plus traditionnels sont utilisés pour étoffer les médiums et les basses graves. L’ensemble ne descend cependant pas particulièrement bas. J’aurais pu faire avec un peu plus de poids là-bas.

Cela dit, ce système 5×10 W est plus gratifiant que les téléviseurs dotés de réseaux d’enceintes orientés vers le bas ou vers l’arrière.

Les modes audio comprennent Standard, Dialogue, Cinéma, Musique, Sports et un mode audio Dolby séparé avec post-traitement Dolby Audio (qui fonctionne très bien avec les jeux). Il existe également une personnalisation variable du son avec des effets sonores surround réglables, un égaliseur et un zoom vocal.

Prix ​​et disponibilité

Le Sony A80L est disponible dans des tailles d’écran de 55, 65 et 77 pouces (XR-55A80L, XR-65A80L et XR-77A80L). Ceux-ci sont au prix de 1 899 £, 2 499 £ et 3 999 £ respectivement).

Nous testons ici l’A80L 65 pouces et vous pouvez l’acheter auprès des détaillants suivants :

L’A80L fonctionne également au clair de lune comme l’A83L et l’A84L. Il s’agit de variantes commerciales du même écran, mais incluent également un modèle de 83 pouces au prix de 5 499 £.

Aux États-Unis, l’A80L est disponible en quatre tailles : 55 pouces, 65 pouces. 77 pouces et 83 pouces (XR-55A80L, XR-65A80L, XR-77A80L et XR-83A80L), au prix de 1 699 $ US, 2 299 $ US, 3 299 $ US et 5 299 $ US).

Vous pouvez l’acheter aux États-Unis auprès de Sony, Amazon et BestBuy.

À ce prix, l’A80L doit rivaliser avec le LG B3 OLED et vous pouvez découvrir de nombreuses alternatives intéressantes dans notre meilleur classement TV.

Verdict

L’A80L est un OLED 4K raffiné capable de superbes détails (à la fois UHD natif et upscalé), d’une dynamique forte et de performances HDR décentes. Il est insuffisant dans quelques domaines – la fourniture HDMI haute vitesse est maigre, le décalage d’entrée de 60 Hz est moyen et il manque malheureusement de support Dolby Vision IQ et HDR10+ Adaptive – mais il est supérieur à la somme de ces pièces manquantes.

Le traitement d’image avancé de Sony fait un travail formidable avec tous les types de contenu. Ses images sont nuancées et toujours cinématographiques, ce qui fait de l’A80L une forte recommandation pour les fans de home cinéma.

Spécifications