Test du Sonos Sub Mini : le plus petit sous-marin

Le Sub Mini est l’un de ces produits merveilleusement simples : c’est un subwoofer Sonos, mais plus petit que l’autre. C’est aussi moins cher et c’est un excellent moyen d’ajouter des basses sur un budget.

La mise en garde est que le Mini est conçu pour s’associer aux haut-parleurs plus simples de Sonos dans des pièces plus petites, et meilleure est votre configuration sonore existante, moins vous obtiendrez d’ajouter un Sub Mini.

J’ai cependant testé le Sub Mini avec trois barres de son Sonos différentes, et je pense que les propriétaires de Sonos Ray et Beam, en particulier, trouveront ici beaucoup de punch supplémentaire.

Concevoir et construire

Disponible en noir ou blanc

Pas tout ce “mini”

Le Sub Mini est un kit assez simple, même si la première chose que vous remarquez est qu’il ne mérite pas tout à fait son nom.

Cela peut être plus petit que le Sonos Sub existant, mais à 12 pouces de haut et 9 pouces de diamètre, ce n’est en aucun cas un petit haut-parleur – en fait, c’est exactement la même hauteur qu’un sous-marin d’un pied, assez étrangement.

Il s’intègre parfaitement dans mes étagères carrées Ikea, mais si vous n’êtes pas aussi chanceux, vous pourriez être obligé d’accepter un cylindre assez trapu assis à côté de votre téléviseur dans un avenir prévisible.

Dominic Preston / Fonderie

Disponible en noir ou en blanc, c’est au moins un design sans prétention, dont l’avant n’est cassé que par une seule petite LED et la seule commande physique du haut-parleur. Les ports se trouvent en bas, et le seul véritable flair du design est son centre creux, avec les woofers jumeaux se faisant face à l’intérieur, qui n’est visible que d’une vue latérale.

Compte tenu de sa taille, vous ne serez pas surpris qu’il soit également assez lourd, mais il est peu probable que vous le déplaciez beaucoup.

Connectivité

Wi-Fi ou Ethernet

Se connecte directement à d’autres haut-parleurs Sonos

Les connexions ici sont simples : il y a Wi-Fi et Ethernet.

Dominic Preston / Fonderie

Le Sub Mini ne se connecte pas directement à l’une de vos sources sonores, mais se connecte uniquement à votre réseau Sonos existant via Wi-Fi, avec l’option supplémentaire d’utiliser une connexion filaire à votre réseau.

L’ajout du Sub Mini à votre réseau est rapide et facile – il vous suffit d’avoir l’application Sonos prête à être utilisée sur votre téléphone, et une simple pression NFC de votre téléphone sur le haut-parleur le connecte à tout le reste.

Le seul inconvénient est que le Sub Mini ne peut être connecté qu’à d’autres produits Sonos – vous ne pouvez donc pas le prendre pour servir de caisson de basses avec un autre système audio ou barre de son.

Fonctionnalités intelligentes

Le volume s’ajuste automatiquement avec un haut-parleur spécifique

Commandes d’égalisation dédiées

Jeu vrai

Le côté intelligent du Sub Mini se résume principalement à la façon dont il s’intègre parfaitement dans le reste de votre configuration Sonos.

Une fois connecté, vous couplez le Sub Mini à un haut-parleur ou à une pièce spécifique de votre système – très probablement à une barre de son, bien qu’il doive être couplé avec l’un des haut-parleurs statiques de Sonos (c’est-à-dire tout sauf le portable Move and Roam).

Le volume du Sub Mini augmentera et diminuera alors automatiquement avec le haut-parleur principal. Si vous voulez ajuster les choses, c’est aussi facile – vous pouvez éteindre le Sub à tout moment sans le dissocier, et vous pouvez augmenter ou diminuer les niveaux de basses indépendamment de l’égaliseur du haut-parleur principal.

Dominic Preston / Fonderie

L’autre touche pratique est la prise en charge de Trueplay, la technologie de Sonos pour régler ses haut-parleurs pour les pièces dans lesquelles ils se trouvent. Cela devrait aider à optimiser le son du Sub Mini où que vous le placiez dans la pièce, le rendant un peu plus indulgent à positionner – bien que pour profitez-en, vous aurez besoin d’un iPhone ou d’un iPad pour configurer Trueplay. Cependant, vous n’en avez besoin qu’une seule fois (ou chaque fois que vous déplacez le haut-parleur), il est donc assez facile d’emprunter celui d’un ami.

Qualité sonore

Ajoute un punch impressionnant

Mieux jumelé avec des haut-parleurs Sonos plus petits

C’est ainsi que fonctionne le Sub Mini – mais dans quelle mesure le fait-il ?

La réponse, peut-être agaçante, dépendra beaucoup de l’enceinte avec laquelle vous souhaitez l’associer. Sonos recommande le Sub Mini pour les “espaces de petite à moyenne taille” et affirme qu’il convient mieux aux barres de son Ray et Beam, ainsi qu’aux haut-parleurs One et Symfonisk.

Le Sub Mini utilise une paire de woofers de 6 pouces, qui se font face l’un vers l’autre dans un arrangement d’annulation de force qui aide à neutraliser les vibrations et la distorsion. Essentiellement, cela signifie qu’il ajoute des basses nettes et précises sans aucun bruit indésirable.

Dominic Preston / Fonderie

Couplé avec le Beam, ou surtout le compact Ray, la différence est considérable. Le Sub Mini ajoute toutes sortes de punch, entraînant des lignes de basse dans la musique et ajoutant un son remplissant la pièce aux explosions et autres bruits cinématographiques. Le Ray n’a jamais semblé plus mince qu’immédiatement après avoir éteint le Sub Mini, et il fait vraiment passer ces barres de son Sonos moins chères au niveau supérieur.

Cela ne créera pas de basses tremblantes à moins que vous n’augmentiez vraiment le volume, mais cela complète le profil sonore des plus petits haut-parleurs de l’entreprise, ajoutant de la profondeur dans les graves et libérant ces autres haut-parleurs pour fournir des notes aiguës plus nettes en même temps. temps. Cela signifie qu’il ajoute plus que des basses, élevant votre audio sur tout le spectre.

Mon haut-parleur de télévision habituel est l’ancien (et abandonné) Sonos Playbase, et connecté à cela, le Sub Mini n’ajoute pas grand-chose. Je suppose que vous trouveriez la même chose si vous vouliez l’associer à l’Arc – la barre de son la plus puissante de la gamme Sonos actuelle – ou à l’un des autres haut-parleurs plus grands de la société. Pour ceux-là, vous aurez vraiment besoin du Sonos Sub pleine grandeur pour remarquer les basses supplémentaires, à moins que vous ne soyez dans une pièce particulièrement petite.

Prix ​​et disponibilité

S’il y a un point d’interrogation autour du Sub Mini, c’est le prix : 429 $/429 £/499 €. C’est plus que le Ray ou le Beam, donc le Sub Mini imaginé par Sonos est au moins doublant le prix de leur installation sonore en achetant ceci.

Je soupçonne que la plupart des gens prêts à dépenser autant pour leur système audio auraient tout d’abord acheté le Sonos Arc à 899 $ / 899 £ / 999 €.

Pourtant, le Sub Mini est nettement moins cher que le Sub à 749 $ / 749 £ / 849 € (Gen 3), et si vous êtes un propriétaire de Ray ou Beam à la recherche de la prochaine étape, ou si vous avez une paire de haut-parleurs Sonos encore plus petits, ajouter un Sub Mini est beaucoup plus logique que de mettre au rebut tout votre système et de le remplacer par l’Arc.

Vaut-il la peine d’en laisser tomber des centaines juste pour ajouter des basses supplémentaires au mixage ? Peut-être. Peut être pas. Mais vous ne regarderez cela que si vous êtes déjà en contact avec Sonos, et dans ce cas, c’est la meilleure option que vous avez.

Verdict

Le Sub Mini est un excellent moyen d’ajouter plus de boss à un système audio Sonos pour un peu moins que le prix exorbitant du Sub original.

Ce n’est toujours pas bon marché et ne convient qu’à ceux qui ont des systèmes Sonos plus petits — si votre kit est déjà haut de gamme, le Sub Mini ne changera pas la donne.

Mais les propriétaires de Ray and Beam trouveront que cela transforme leur barre de son existante et constitue un excellent moyen d’améliorer le son de votre Sonos sans avoir à recommencer à zéro.