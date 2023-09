Test du Sonos Move 2 : j’aime le déplacer

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Super son

Longue durée de vie de la batterie

Peut également servir de banque d’alimentation

Option d’entrée en ligne Les inconvénients Pas de prise en charge de l’Assistant Google

Pas une véritable expérience stéréo

Cher Notre verdict Vous ne devriez pas l’acheter pour le son stéréo annoncé, mais diverses autres améliorations et modifications font du Move 2 un haut-parleur portable polyvalent et au son exceptionnel.

Quatre ans après l’original, Sonos a lancé le Move 2, son nouveau haut-parleur portable haut de gamme doté de nombreuses améliorations.

Cette suite offre une durée de vie de la batterie bien améliorée, de nouvelles commandes, davantage d’utilisations via USB-C, deux tweeters et bien plus encore. Cela a, comme c’est souvent le cas avec Sonos, un coût. Alors, le Move 2 à 449 $/449 £ en vaut-il la peine ?

Concevoir et construire

Apparence et sensation similaires

Nouvelle couleur

Rainure de volume

Le Sonos Move 2 ne réécrit pas les règles en matière de design. Au premier coup d’œil, il est facile de penser qu’il est identique à l’original. Il a les mêmes dimensions et pèse quand même 3kg.

Ce serait bien s’il pesait un peu moins que cela pour augmenter sa portabilité, mais si cela devait signifier un compromis sur la qualité sonore ou la durée de vie de la batterie – et ce serait certainement le cas, alors je suis heureux que Sonos l’ait gardé du côté le plus gros. .

J’adore cette couleur, en partie parce qu’elle correspond à ma porte d’entrée, mais aussi parce que Sonos a une couleur assortie à la base de chargement, ainsi qu’au câble et à l’adaptateur.

Chris Martin / Fonderie

Après tout, il y a le Sonos Roam si vous avez besoin de quelque chose de plus proche du format de poche.

Il y a deux cadeaux clés : il s’agit du Move 2 et non de son prédécesseur. Tout d’abord, un curseur de volume sur le dessus qui correspond à celui des Era 100 et Era 300. Il est tactile comme les autres boutons sur le dessus et se trouve dans une rainure satisfaisante, ce qui permet de régler le volume plus rapidement et plus facilement. J’aimerais juste pouvoir régler sa sensibilité.

L’autre cadeau est le nouveau coloris vert olive. Sonos a l’habitude de proposer simplement des options en noir ou blanc avec des couleurs arrivant plus tard sur quelques modèles sélectionnés, mais il est agréable de voir un choix plus large dès le départ.

Et j’adore cette couleur, en partie parce qu’elle correspond à ma porte d’entrée, mais aussi parce que Sonos a une couleur assortie à la base de chargement, ainsi qu’au câble et à l’adaptateur.

Chris Martin / Fonderie

Si vous êtes nouveau sur le Move, il s’agit de la conception originale du haut-parleur portable de Sonos, et ce modèle 2023 dispose toujours d’une poignée de transport utile à l’arrière. Vous le glisserez dans un grand sac à dos mais il n’y aura pas de place pour autre chose.

Au dos, vous trouverez des boutons d’alimentation ainsi qu’un interrupteur pour désactiver électroniquement les microphones pour plus de confidentialité. Les autres caractéristiques de conception incluent des LED d’état, une base en caoutchouc pour maintenir le haut-parleur stable et un indice IP56 signifiant qu’il peut, selon Sonos, « résister aux chutes accidentelles, aux éclaboussures, à la pluie, à la saleté et au soleil ».

Il absorbe également les chocs et j’ai trouvé le Move 2 tout aussi durable que l’original. La qualité de construction, comme nous l’attendons de Sonos, est exemplaire.

Qualité sonore

Deux tweeters

Lecture vraie automatique

Des sacs de punch

En ce qui concerne le son, la grande amélioration du Move 2 est un tweeter supplémentaire. Auparavant, il n’y avait qu’un seul tweeter orienté vers le bas, mais maintenant deux faces sont inclinées de chaque côté. Sonos a déclaré que cela déverrouillait une « scène sonore stéréo de plus haute fidélité ».

Un champ stéréo (utilisant les canaux gauche et droit appropriés) est extrêmement difficile à réaliser à partir d’une seule enceinte car les haut-parleurs doivent être physiquement proches les uns des autres. Même incliné sur le côté et assis face à l’enceinte pour écouter, cela ne suffit pas à offrir une véritable expérience stéréo. Cela dit, le Move 2 semble plus spacieux que l’original.

Si vous voulez une véritable stéréo, vous devrez acheter un Move 2 supplémentaire. Malheureusement, le haut-parleur ne peut pas être couplé en stéréo avec le Move d’origine en raison de la différence de composition acoustique, mais vous pouvez toujours les regrouper dans l’application pour un effet similaire.

le Move 2 sonne tout simplement génial

Chris Martin / Fonderie

Le même midwoofer gère le reste de l’audio et dans l’ensemble, le Move 2 sonne tout simplement brillant. Il est vif et riche avec beaucoup de basses sans pour autant surcharger les tons médiums et aigus. J’ai écouté à peu près tous les principaux genres de musique sur le haut-parleur et le réglage donne un son excellent, quel que soit ce qui est mis en place.

Les tests ont été effectués avec le Trueplay automatique activé, ce qui signifie que le haut-parleur peut ajuster le son en fonction de son environnement chaque fois que vous le déplacez vers un emplacement différent. Bien entendu, l’application Sonos dispose d’un égaliseur pour les basses et les aigus si vous souhaitez personnaliser le son.

Encore une fois, le Move 2 est incroyablement puissant et j’ai rarement eu besoin d’écouter même à 50 % du volume car le volume commence à devenir très fort. C’était généralement à l’intérieur, mais vous pouvez compter sur ce punch si, par exemple, vous organisez une fête dans le jardin.

D’autres choses à noter sont que vous ne pouvez pas utiliser un Sonos Sub avec le Move 2, qu’il n’est pas conçu pour fonctionner avec un téléviseur (via Bluetooth ou Line-in en raison de la latence) et qu’il ne prend pas en charge Dolby Atmos comme l’Era. 300.

après trois heures d’écoute, l’application Sonos a indiqué qu’elle avait encore 98 %

Autonomie et fonctionnalités de la batterie

Toute la journée, toute la nuit, longévité

L’USB-C a de nombreuses utilisations

Certains services vocaux

La durée de vie de la batterie a été considérablement améliorée sur le Move 2. Les 10 heures raisonnables mais pas étonnantes du premier Move ont maintenant été augmentées de près de 150 % pour atteindre pas moins de 24 heures, et la batterie est toujours remplaçable.

C’est une longue fête si vous avez l’endurance – après trois heures d’écoute, l’application Sonos a indiqué qu’elle en avait encore 98 % – et si vous ne l’avez pas, le Move 2 fait également office de banque d’alimentation. Grâce au port USB-C à l’arrière et au câble approprié, vous pouvez charger à peu près tout ce que vous voulez, y compris votre smartphone.

Chris Martin / Fonderie

En termes de chargement, en utilisant la base sans fil (qui dispose désormais d’un adaptateur mural amovible), j’ai trouvé que le Move 2 est passé de complètement mort à seulement 13 % en 30 minutes, mais a atteint un niveau plus raisonnable de 41 % après une heure. Il convient de noter qu’il se recharge sur la base Move d’origine et vice versa.

Ce port USB-C peut également être utilisé pour bien plus que le chargement. Comme les enceintes Era, Sonos vend un câble adaptateur qui vous offre un port d’entrée ligne. Cela vous coûtera 19 $/19 £ pour le privilège ou 39 $/39 £ si vous voulez celui avec un port Ethernet supplémentaire pour Internet filaire.

Chris Martin / Fonderie

Ce sera un achat intéressant si vous souhaitez connecter quelque chose, comme je l’ai fait, à une platine vinyle ou si vous avez peut-être un appareil plus ancien comme un iPod qui n’a pas de Bluetooth. Bien sûr, avoir le port sur l’enceinte elle-même serait plus idéal que de dépenser pour un accessoire mais il est là si vous le souhaitez.

À moins que vous n’achetiez un haut-parleur Sonos « SL » (ce qui signifie sans voix), on peut supposer qu’il s’agit d’un haut-parleur intelligent. Le Move 2 offre des services vocaux mais ne prend malheureusement pas en charge Google Assistant en raison de « modifications des exigences techniques », mais la société « espère que Google Assistant fera un jour partie de cet écosystème ».

Cela vous laisse avec Alexa ou Sonos Voice Control (exprimé par Giancarlo Esposito de Breaking Bad). J’utilise généralement Google Assistant, mais Sonos Voice Control est pratique pour la lecture générale et le déplacement de musique entre les haut-parleurs Sonos. Il n’y a tout simplement pas assez de didacticiel lorsque vous le configurez, avec seulement « Hey Sonos, joue de la musique » donné comme suggestion avant de vous laisser livré à vos propres appareils.

Chris Martin / Fonderie

Vous pouvez activer et désactiver les services vocaux avec le bouton tactile en haut, là où se trouve l’icône de bulle de dialogue, mais un interrupteur physique à l’arrière déconnecte les microphones pour une couche de confidentialité supplémentaire.

En plus du choix entre Wi-Fi ou Bluetooth, le Move 2 prend en charge Apple Airplay 2 et Spotify Connect.

Prix ​​et disponibilité

Le Move 2 est au prix de 449 $/449 £/499 €, ce n’est donc pas exactement l’enceinte portable la moins chère du marché. Ce prix signifie qu’il s’agit d’un supplément de 50 $/50 £/100 € par rapport à son prédécesseur.

Vous pouvez l’acheter directement chez Sonos aux États-Unis ou obtenez-le auprès de BestBuy et Andorama.

Les acheteurs britanniques peuvent se rendre Sonos ou Currys.

Faut-il acheter le Sonos Move 2 ?

Le Move 2 est un autre excellent haut-parleur de Sonos qui apporte diverses améliorations par rapport à l’original.

Principalement une durée de vie de la batterie beaucoup plus longue (avec des capacités de banque d’alimentation), un nouveau coloris vert olive et des commandes tactiles afin que les propriétaires de son prédécesseur ne se sentent pas particulièrement obligés de mettre à niveau à moins d’organiser des fêtes de longue durée ou de voyager pendant de longues périodes sans possibilité de le faire. charge.

Un tweeter supplémentaire pour le son stéréo est une bonne idée, mais même s’il est plus spacieux, il ne constitue pas un véritable champ stéréo, alors n’achetez pas le Move 2 pour cela. Quoi qu’il en soit, le son est incroyablement bon, convient à tous les types de musique et dispose d’une puissance plus que suffisante.

C’est dommage de ne pas avoir Google Assistant et l’adaptateur secteur est un achat supplémentaire, mais cela n’empêche pas le Move 2 d’être l’un des meilleurs haut-parleurs intelligents portables avec Bluetooth que l’on puisse acheter.

