Test du Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock : ports premium

En un coup d’œil Note d’expert Avantages 19 ports haut de gamme

Emplacement SSD M.2 NVMe intégré

Ethernet 2,5 Go

Port HDMI 2.1 dédié

PD 100W Les inconvénients HDMI signifie seulement deux ports TB4 en aval

Alimentation 150W Notre avis Il possède plus de ports haut de gamme que tout autre dock que nous avons testé et un boîtier SSD intégré pour que vous puissiez ajouter jusqu’à 8 To de stockage supplémentaires, mais c’est l’une des stations d’accueil les plus abordables disponibles.

Prix ​​lors de l’examen

299,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock

Est-ce un oiseau? Est-ce un avion ? Non, c’est SuperDock ! Mais qu’est-ce qui rend la dernière station d’accueil pour ordinateur portable Thunderbolt 4 de Sonnet si géniale ?

La super-ness n’est pas les 19 ports haut de gamme, bien qu’ils soient certainement impressionnants. Ce n’est pas la connexion Ethernet 2,5 fois plus rapide. Et ce n’est pas la technologie rétrocompatible Thunderbolt 4 qui est certifiée selon les toutes dernières normes Intel.

Ce qui rend le Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock si super, c’est son emplacement SSD M.2 NVMe intégré, ce qui signifie que vous pouvez ajouter jusqu’à 8 To de stockage SSD à votre système sans connecter un périphérique de stockage externe au dock ou à l’ordinateur.

Mais d’abord, regardons l’abondance de ports dont dispose cette station d’accueil pour connecter des appareils à une vitesse maximale.

Fonderie

Spécifications et fonctionnalités

Le Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock dispose de 19 ports. Le « 20 » dans le nom de l’Echo 20 inclut le port d’alimentation, que nous ne comptons généralement pas dans notre compte à rebours de port.

Un port Thunderbolt 4 en amont (40 Gbit/s, 100 W)

Deux ports Thunderbolt 4 en aval (40 Gbit/s, 15 W)

Un port vidéo HDMI 2.1

Quatre ports USB-A (10 Gbit/s, 7,5 W)

Quatre ports USB-C (10 Gbit/s, 7,5 W)

Emplacement SSD interne M.2 NVMe

Ethernet 2,5 gigabits

Lecteur de carte SD UHS-II (312 Mbps)

Prise audio combinée 3,5 mm (avant)

Prise microphone 3,5 mm (arrière)

Deux prises RCA de sortie de ligne (canaux droit et gauche) (arrière)

Alimentation 150W

L’Echo 20 a plus de ports que nous n’en avons vu avec n’importe quelle station d’accueil. Même le Caldigit TS4 Dock n’en a que (!) 18, et c’est ce genre de docks Thunderbolt 4 que Sonnet vise. Lisez notre tour d’horizon plus complet de nos autres recommandations pour les meilleurs docks Thunderbolt 4.

Ports Thunderbolt 4, USB-C et USB-A

Tous les ports USB de l’Echo 20 sont d’au moins 10 Gbps (deux fois la bande passante des ports USB des nombreux docks). Le TS4 en a autant (8) mais l’Echo 20 a un USB-C de plus, tandis que le TS4 a l’USB-A supplémentaire. Alors que de plus en plus d’appareils évitent le type A pour le type C, nous félicitons Sonnet d’avoir autant d’USB-C que d’USB-A.

Vous pouvez connecter en série jusqu’à six appareils Thunderbolt via les deux ports Thunderbolt 4 en aval, bien que les appareils connectés partagent la bande passante de 40 Gbps en amont de l’ordinateur portable.

Plutôt que d’ajouter le maximum possible de trois ports Thunderbolt 4 en aval, Sonnet en inclut deux plus un port vidéo HDMI 2.1 haut de gamme afin que l’utilisateur puisse ajouter un écran externe direct sans avoir besoin d’un adaptateur.

Si vous envisagez de connecter un écran HDMI, cela a plus de sens qu’un troisième port Thunderbolt 4.

Fonderie

Ajout de stockage interne

L’Echo 20 n’est pas livré avec un SSD, vous devez donc en acheter un vous-même. Un SSD de 1 To peut être trouvé pour moins de 50 $, 2 To pour environ 100 $, 4 To pour 250 $. Les SSD de 8 To peuvent coûter entre 800 $ et 1 000 $.

Il doit s’agir d’un SSD M.2 NVMe. Avec le bon SSD, les débits de données de transfert et d’accès peuvent atteindre 800 Mbps.

Fonderie

L’installation du SSD est simple si vous savez utiliser un tournevis et que vous n’avez pas les mains tremblantes. Dévissez les deux vis fixant un couvercle de panneau sur le panneau arrière de la station d’accueil. Insérez le SSD et refixez le capot inférieur.

Cependant, nous aurions préféré que Sonnet inclue les bons tournevis avec la station d’accueil car ce dont vous avez besoin – une petite croix – peut ne pas être dans la boîte à outils moyenne.

L’Echo 20 n’est pas lourd, mais même avec son alimentation compacte, il n’est pas particulièrement portable, donc ce que vous stockez sur ce SSD ne vous accompagne pas lorsque vous déconnectez l’ordinateur portable de la station d’accueil. Il est idéal pour les sauvegardes, l’archivage et les fichiers volumineux dont vous n’avez pas besoin sur la route.

Il y a aussi un lecteur de carte SD rapide pour un stockage plus portable…

Stockage portatif

L’Echo 20 ne dispose que d’un seul lecteur de carte SD pour le stockage portable, tandis que le TS4 dispose à la fois de lecteurs SD et MicroSD.

Avoir les deux formats offre plus de flexibilité et les deux emplacements peuvent être utilisés en même temps, donc le TS4 gagne si vous préférez installer un stockage portable.

La plupart des cartes MicroSD sont livrées avec un adaptateur SD, de sorte que l’absence de MicroSD ne vous empêche pas de choisir entre les deux formats de carte mémoire sur l’Echo 20. Les cartes MicroSD sont généralement moins chères que les cartes SD pleine taille.

Les petites cartes mémoire étaient autrefois l’apanage des utilisateurs professionnels tels que les photographes qui les utilisent pour transférer rapidement des fichiers. Cependant, n’importe qui peut acheter une carte de qualité de 512 Go pour environ 75 $ / 75 £, et ils offrent un moyen peu coûteux d’augmenter le stockage de votre ordinateur portable et sont également super portables.

Le lecteur de carte SD UHS II de l’Echo 20 est évalué à 312 Mbps, soit le même que celui du TS4.

Comme pour les autres stations d’accueil, si vous préférez le stockage portable, il existe également d’autres options. Par exemple, vous pouvez ajouter un boîtier SSD de poche, tel que Adaptateur de boîtier SSD M.2 NVMe d’Ugreendisponible pour environ 30 $ (sans compter le SSD lui-même).

Fonderie

Options d’affichage de la station d’accueil

Vous pouvez connecter un écran externe via le port HDMI 2.1 (sans avoir besoin d’adaptateur) et un autre écran via l’un des ports Thunderbolt, ou deux via les deux ports Thunderbolt en aval.

La prise en charge du double affichage signifie que les Mac M1/M2 Pro, M1/M2 Max et M1/M2 Ultra peuvent connecter un seul écran 4K/5K/6K ou deux écrans HD/4K/5K/6K.

Un Mac avec une puce M2 Pro/Max/Ultra peut prendre en charge jusqu’à un seul écran 8K à 60 Hz, ou deux écrans HD/4K/5K/6K (tous deux 4K à 60 Hz).

Les PC Windows et les Chromebooks équipés de Thunderbolt 4 peuvent prendre en charge jusqu’à un seul écran 8K à 60 Hz ou deux écrans HD/4K à 60 Hz.

Une différence intéressante entre l’Echo 20 (HDMI 2.1) et le Caldigit TS4 (DisplayPort 1.4) est le choix du port vidéo.

HDMI est le port le plus populaire sur les écrans, mais DisplayPort a toujours été supérieur sur le plan des spécifications. Cependant, HDMI 2.1 a plus que rattrapé DP 1.4, c’est donc une bonne option, même pour les professionnels haut de gamme. HDMI 2.1 est un grand pas en avant par rapport à HDMI 2.0, que l’on trouve sur la plupart des autres stations d’accueil avec un port vidéo.

Ports audio avant et arrière

Les visuels ne sont pas la seule force de l’Echo 20. Quatre ports audio sont disponibles. À l’avant se trouve une prise combinée de 3,5 mm pour un casque filaire ou un microphone, et à l’arrière se trouvent des prises de sortie de ligne RCA séparées pour les canaux gauche/droit qui peuvent fournir un signal propre aux haut-parleurs alimentés ou à un amplificateur, plus une prise supplémentaire de 3,5 mm prise micro.

Les trois ports audio du TS4 sont tous de 3,5 mm. Bien qu’il n’y ait pas de différence notable de qualité sonore entre les connecteurs RCA et 3,5 mm, de nombreux équipements A/V grand public prennent toujours en charge les connecteurs RCA, qui offrent également une connexion plus sécurisée que les connecteurs 3,5 mm.

Les passionnés d’audio préféreraient un port audio numérique pour se connecter directement à leur amplificateur, haut-parleurs ou récepteur home cinéma pour une lecture audio pure de la plus haute qualité, mais les ports audio de l’Echo 20 seront assez bons pour la plupart des utilisateurs.

Ethernet ultra-rapide

Une autre offre pour le statut « Super » est l’Ethernet Gigabit 2,5 Go ultra-rapide de l’Echo 20, qui a le potentiel d’être 2,5 fois plus rapide que l’Ethernet Gigabit standard. Cela correspond à nouveau au port réseau filaire du TS4.

Pour profiter de la vitesse de 2,5 GbE, vous avez besoin d’un appareil connecté, tel qu’un routeur/commutateur réseau, de 2,5 GbE ou plus.

Le port Ethernet 2,5 Go est compatible en amont et en aval avec d’autres vitesses d’Ethernet, il fonctionnera donc avec un réseau Ethernet Gigabit standard.

Puissance d’accueil

Avec 100 W Power Delivery (PD), l’Echo 20 peut garder même le plus grand ordinateur portable connecté sous tension en pleine utilisation.

Chaque port USB de l’Echo 20 a une puissance de charge minimale de 7,5 W, et les ports TB4 en aval peuvent offrir 15 W pour alimenter les appareils connectés.

Bien que ce soit impressionnant, c’est un domaine où le Caldigit TS4 a plus de muscle. Son bloc d’alimentation de 230 W est la station d’accueil la plus puissante que nous ayons jamais testée, et l’un des ports USB-C avant peut charger à 20 W, assez, par exemple, pour charger rapidement un iPhone via USB-C.

L’alimentation de 150 W de l’Echo 20 devrait cependant être suffisamment puissante pour charger un ordinateur portable de 100 W et en avoir assez pour quelques appareils connectés.

Fonderie

Conception

Les stations d’accueil sont soit horizontales, comme l’Echo 20, soit verticales, comme le TS4. Les quais verticaux permettent d’économiser de l’espace sur le bureau, mais les quais horizontaux peuvent offrir un aspect plus propre.

Personnellement, je préfère la conception verticale, mais la plupart des docks, s’ils font correctement leur travail, se fondent rapidement de toute façon dans leur environnement de bureau.

La plupart des stations d’accueil placent le port Thunderbolt 4 en amont (vers l’ordinateur portable hôte) à l’avant, ce qui signifie qu’un câble traînant gâche votre bureau. L’Echo 20 et le TS4 positionnent facilement le port en amont à l’arrière de la station d’accueil.

L’Echo 20 est noir de jais, tandis que le TS4 est gris métal, bien qu’il soit peu probable que ce soit un facteur décisif lors du choix entre ces deux excellentes deux stations d’accueil.

Sonnet

Prix

Le Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock coûte 299,99 $, ce qui se compare très favorablement aux 399,99 $ du Caldigit TS4 et aux autres quais Thunderbolt 4 tels que le SD5700T de Kensington (369,99 $).

Compte tenu de ses spécifications haut de gamme, il s’agit de loin de la station d’accueil Thunderbolt 4 la plus économique que nous ayons testée.

Notez qu’il n’y a pas de SSD inclus avec l’Echo 20, vous devez donc en tenir compte si vous souhaitez ajouter le stockage interne, mais ce n’est même pas une option avec d’autres stations d’accueil, donc cela ne gâche pas la comparaison.

Même si vous n’avez pas besoin du boîtier SSD maintenant, l’Echo 20 représente toujours un excellent rapport qualité-prix.

Verdict

Nous ne pensions pas que le TS4 de Caldigit pouvait être battu, mais le Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock est très proche du nombre et de la qualité des ports, mais pour 100 $ de moins.

Il manque un lecteur de carte MicroSD et n’offre pas autant de puissance multi-appareils, mais il présente d’autres avantages, notamment le boîtier de stockage interne, et est suffisamment haut pour la plupart des utilisateurs.

Les 19 ports sont tous haut de gamme – Thunderbolt 4, USB-C 10 Gbit/s et USB-A, Ethernet 2,5 Go, HDMI 2.1 – et l’inclusion de l’emplacement SSD M.2 NVMe intégré donne à l’Echo 20 notre couronne en tant que nouveau Thunderbolt 4 stations d’accueil au choix.