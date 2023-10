Test du Solidigm P44 Pro : le meilleur et s’améliorer

En un coup d’œil Note d’expert Avantages SSD PCIe 4.0 le plus rapide à ce jour

La DRAM facilite d’excellentes performances aléatoires

Le pilote Windows Synergy de bas niveau améliore encore les performances aléatoires Les inconvénients Prix ​​incohérents sur le Web Notre verdict Les meilleures performances PCIe 4.0 mettent en valeur le P44 Pro de Solidigm. C’est également le seul SSD à notre connaissance doté d’un pilote Windows de bas niveau qui accélère encore les opérations aléatoires. Son prix est également presque aussi bas que celui des modèles HMB (malgré la DRAM intégrée), ce qui en fait une sacrée affaire.

Prix ​​une fois examiné

512 Go : 79,99 $ I 1 To : 129,99 $ I 2 To : 219,99 $

39,99 $ 57,60 $

Le P44 Pro de Soligim est le SSD PCIe 4.0 NVMe le plus rapide que nous ayons testé. Il est également particulièrement doué pour les opérations aléatoires, ce qui en fait un excellent choix pour un lecteur de système d’exploitation. Les opérations aléatoires sont encore plus rapides après avoir installé le pilote Synergy Windows de Solidigm. Oui, Solidigm (née Intel) fournit un pilote NVMe de premier ordre. On ne voit pas ça tous les jours.

Caractéristiques de conception

Le Solidigm P44 Pro est le premier SSD NVMe que nous ayons vu depuis quelques mois avec DRAM intégrée (1 Mo par gigaoctet) pour la mise en cache. Les conceptions de bus de mémoire hôte (sans DRAM) qui ont proliféré et dominé notre couverture ont fait de grands progrès en termes de performances, mais le cache DRAM permet toujours des performances aléatoires plus rapides.

Le P44 Pro arbore le facteur de forme commun 2280 (22 mm de large, 80 mm de long) et est disponible en versions 512 Go, 1 To et 2 To. Les prix semblent être partout. J’ai trouvé le petit fretin pour aussi peu que 40 $, le 1 To pour 67 $ et le 2 To pour 110 $ sur Newegg, tandis que le prix actuel sur Amazon est légèrement plus élevé (pour 512 Go et 1 To) à considérablement plus élevé pour 2 To. Pour ce que ça vaut, Solidigm m’a cité respectivement 40 $, 60 $ et 110 $, alors magasinez soigneusement et soyez patient – ​​ces prix apparaîtront certainement.

Au Royaume-Uni, nous ne trouvons aucun prix conseillé officiel et les prix varient entre Amazon, Boîte et CCL.

Les prix indiqués ne sont pas les plus bas absolus pour les SSD NVMe de nos jours, mais ils sont remarquablement bas pour un cache principal DRAM intégré honnête.

Le Solidigm P44 Pro est ce qu’il y a de mieux en termes de performances et de prix. Simple comme.

Solidigm garantit le P44 Pro pendant cinq ans avec des notes d’atténuation TBW (téraoctets pouvant être écrits) de 500 pour le 512 Go, 750 pour le 1 To et 1 250 pour le 2 To. Ce ne sont pas les plus volumineux que nous ayons vus, mais ils sont exploitables et représentent bien plus de données que ce que l’utilisateur moyen peut écrire sur la majeure partie d’une décennie.

Performance

Nous avons bien sûr testé le P44 Pro avec à la fois le pilote Windows standard et le pilote Synergy de Solidigm, puis avons mesuré les résultats par rapport à plusieurs SSD PCIe 4.0 de prix similaire.

Bien qu’il ne soit pas le plus rapide de tous les tests CrystalDiskMark 8, le P44 Pro était de loin le plus rapide de tous les disques présentés. En fait, il a terminé quatrième parmi tous les SSD que nous avons testés, derrière seulement les trois SSD PCIe 5.0 de nos classements (Crucial T700, Seagate FireCuda 540 et Gigabyte Aorus Gen 5 10 000).

CrystalDiskMark 8 a hautement apprécié les taux de transfert séquentiels du P44 Pro. Les barres plus longues sont meilleures.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le P44 Pro est très rapide avec des opérations aléatoires, et devient encore plus rapide lorsque vous installez le pilote Windows Solidigm.

Les performances aléatoires, grâce au cache DRAM, sont là où le P44 Pro brille. Surtout lorsque vous utilisez le pilote Synergy de Solidigm. Les barres plus longues sont meilleures.

Le P44 Pro a également été très rapide lors de nos transferts de 48 Go, égalant le Teamgroup MP44 pour le meilleur temps du groupe. Le pilote Synergy peut avoir affecté ou non ce test : il est trop proche pour être appelé. Notez que même nos fichiers les plus petits sont considérablement plus volumineux (32 Ko à 3 Mo) que ce qui serait considéré comme l’une des opérations aléatoires dans lesquelles le pilote Synergy excelle.

Le P44 Pro était très adepte de nos transferts de 48 Go. Les barres plus courtes sont meilleures.

Bien qu’il soit encore environ 40 secondes plus lent que l’écriture de 450 Go la plus rapide que nous ayons vue (lisez nos critiques du Sabrent Rocket Q4 et du Crucial T700), le P44 Pro était toujours très rapide. Notez que le pilote de synergie semble réduire légèrement le débit séquentiel en faveur des performances aléatoires. Mais la diminution est infime et se situe dans la marge d’erreur de ces tests.

Le P44 Pro est le meilleur de ce lot, mais n’est pas le lecteur le plus rapide de ce test – une distinction détenue, assez curieusement, par le Sabrent Rocket Q4. Les barres plus courtes sont meilleures.

A noter que la dernière TLC NAND a connu une forte augmentation des performances par rapport aux générations précédentes. Lorsqu’il est utilisé comme cache secondaire (mode SLC), il peut être écrit à une vitesse bien supérieure à 3 Go/s, et même en mode TLC/3 bits, la vitesse ne chute qu’à environ 1,5 Go/s. La seule fois où vous constaterez de fortes baisses avec la dernière NAND, c’est lorsque le contrôleur doit effectuer un entretien ménager pour libérer de l’espace.

Comparez cela avec les baisses de NAND de la génération précédente à 500 Mo/s et les générations précédentes à 100 Mo/s ou moins, et vous comprendrez pourquoi vous voulez un SSD de modèle récent pour votre système. Cela modifie nos conseils sur l’achat du double de la capacité dont vous avez besoin. Cela est toujours vrai si vous souhaitez des performances optimales à tout moment, mais 1,5 Go/s n’est pas un taux d’écriture tragique pour un SSD.

Faut-il acheter le Solidigm P44 Pro ?

Si je recherchais un SSD PCIe 4.0 comme stockage principal, le Solidigm P44 Pro est le disque que j’opterais. Vous pouvez économiser un dollar ou deux avec une conception HMB, mais l’augmentation des performances aléatoires du cache DRAM du P44 Pro vaut bien la pièce supplémentaire dans mon livre. Vendu!

Cet avis a été initialement publié sur PCWorld.

Comment nous testons

Les tests de disques internes utilisent actuellement Windows 11, 64 bits fonctionnant sur une combinaison carte mère X790 (PCIe 4.0/5.0)/processeur i5-12400 avec deux modules Kingston Fury 32 Go DDR5 4 800 MHz (64 Go de mémoire totale). L’USB 20 Gbit/s et le Thunderbolt 4 sont intégrés au panneau arrière et des graphiques Intel CPU/GPU sont utilisés. Les tests de transfert de 48 Go utilisent un disque RAM ImDisk occupant 58 Go sur les 64 Go de mémoire totale. Le fichier de 450 Go est transféré depuis un Samsung 990 Pro 2 To qui exécute également le système d’exploitation.

Chaque test est effectué sur un disque nouvellement formaté et TRIM afin que les résultats soient optimaux. Notez qu’en utilisation normale, à mesure qu’un disque se remplit, les performances diminuent en raison de moins de NAND pour la mise en cache secondaire, ainsi que d’autres facteurs.

Mise en garde: Les chiffres de performances indiqués s’appliquent uniquement au disque qui nous a été expédié et à la capacité testée. Les performances du SSD peuvent varier et varieront en fonction de la capacité en raison du plus ou moins de puces pour les lectures/écritures instantanées et de la quantité de NAND disponible pour la mise en cache secondaire. Les fournisseurs échangent également occasionnellement des composants. Si jamais vous remarquez un écart important entre les performances que vous obtenez et celles que vous obteneze rapportn’hésitez pas à nous le faire savoir.