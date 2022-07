Test du Sharp GX-BT60 : un concurrent compact

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception compacte et étanche

Autonomie de la batterie décente

Niveaux de basses puissants Les inconvénients Audio pas aussi fort que ses rivaux

Chargement micro-USB plutôt que USB-C

Pas de codecs aptX ou AAC Notre avis Le Sharp GX-BT60 offre un son percutant pour un petit haut-parleur, mais il n’est pas sans défauts.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Vous pouvez débourser une bonne somme d’argent pour un haut-parleur Bluetooth portable. Cependant, si vous êtes à court d’argent et que vous voulez quelque chose qui produit un son puissant et qui soit facile à emporter avec vous, alors vous devriez envisager le Sharp GX-BT60.

Sharp propose plusieurs haut-parleurs Bluetooth dans sa gamme audio, et le GX-BT60 est le plus petit et le moins cher du groupe. J’ai passé du temps avec lui pour voir comment il tient au jour le jour.

Conception et construction

Petite construction pouvant tenir dans une poche

Classement IP67

Vous pouvez obtenir le GX-BT60 dans l’une des trois couleurs suivantes : noir, gris et bleu. J’ai testé ce dernier, qui est une teinte audacieuse et amusante qui conviendra aux utilisateurs qui préfèrent que leur technologie sorte davantage des sentiers battus.

Le haut-parleur lui-même mesure 100 x 100 x 40 mm et pèse 230 g. Cela signifie qu’il tient facilement dans une main et est facile à transporter dans un petit sac, voire une grande poche grâce à sa forme carrée similaire à la Tribit StormBox Micro. Il est également livré avec une dragonne que j’ai utilisée à la fois pour le transporter et pour le fixer à des objets.

Sur la face avant de l’appareil, il y a des commandes de volume et un bouton de lecture. Les commandes de volume peuvent également être utilisées pour avancer et reculer sur les pistes si vous les maintenez enfoncées, et le bouton de lecture peut également être utilisé pour activer l’assistant vocal ou prendre des appels à l’aide du microphone intégré.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le bouton d’alimentation est situé sur le côté droit de l’appareil, ainsi qu’un port micro-USB couvert qui peut être utilisé pour le chargement. Il y a également un port d’entrée auxiliaire de 3,5 mm à côté de celui-ci, si vous souhaitez une connexion filaire depuis votre appareil. Les deux câbles sont inclus dans la boîte.

Le GX-BT60 est livré avec un indice de protection IP67, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau. Vous devriez donc pouvoir l’emporter au bord de la piscine ou un jour de pluie sans craindre qu’il ne soit endommagé.

Qualité sonore

Son fort avec des basses décentes

Quelques détails perdus dans les aigus et les médiums

Pas de prise en charge des codecs aptX ou AAC

En termes de connectivité, le Sharp GX-BT60 est équipé de Bluetooth 5.0 et prend en charge Siri et Google Assistant. L’appairage de l’enceinte est extrêmement simple et rapide : elle passe automatiquement en mode d’appairage si elle n’est pas connectée à un appareil. De plus, vous pouvez emporter votre téléphone à un autre étage de votre maison tout en continuant à profiter de votre musique.

Alors que le Sharp GX-BT60 n’a qu’un haut-parleur de 45 mm et une sortie de 6 W, il a toujours du punch, avec des basses puissantes et un volume de sortie décent. Personnellement, j’ai préféré utiliser ce haut-parleur pour la musique relaxante, les flux et la grande chanson rock occasionnelle pour vraiment pousser cette basse à la limite.

Cependant, ces grosses basses finissent par éclipser certains médiums. Par exemple, lors de l’écoute de la reprise de Sebastian Bohm de Call Me by Blondie, les basses sonnaient partout, mais les chœurs d’opéra étaient à peine perceptibles sur le reste de la chanson.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les aigus sont plus clairs, mais si vous montez le volume à fond, ils peuvent sembler épineux et aigus. Les podcasts et les vidéos YouTube sont suffisants, mais ne vous attendez pas à un son très coloré ou détaillé que vous trouveriez sur des haut-parleurs plus chers.

Le son est principalement dirigé depuis le centre de l’enceinte et remplira une pièce si vous la positionnez au milieu. Cependant, vous ne voudrez pas le placer face cachée, sinon le son deviendra assez étouffé.

Bien que je n’aie pas personnellement eu l’occasion de le tester, vous pouvez également connecter deux haut-parleurs GX-BT60 pour une expérience plus stéréo, ou pour augmenter ces niveaux de volume si vous les utilisez lors d’une fête.

Malheureusement, les codecs aptX ou AAC ne sont pas pris en charge, mais c’est assez courant sur les haut-parleurs Bluetooth de cette gamme de prix.

Vie de la batterie

Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Chargement micro-USB

Sharp affirme que le GX-BT60 a jusqu’à 13 heures d’autonomie. Cependant, si vous jouez à fond sur le haut-parleur, vous obtiendrez moins que cela. Quoi qu’il en soit, l’enceinte devrait durer toute la journée si vous l’emmenez en voyage.

Le GX-BT60 utilise la charge micro-USB plutôt que l’USB-C plus standard et moderne. C’est un peu ennuyeux et obsolète, mais vous obtenez un câble fourni dans la boîte. Il faut environ trois heures pour charger le haut-parleur de plat à plein, donc ce n’est pas rapide.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le haut-parleur Bluetooth Sharp GX-BT60 coûte 29,99 £ au Royaume-Uni, et vous pouvez actuellement l’obtenir auprès de Amazone et Currys. Le GX-BT60 n’est pas disponible à l’achat aux États-Unis.

Compte tenu de la durée de vie décente de la batterie, de l’étanchéité et du son puissant, il s’agit d’un prix compétitif pour un haut-parleur Bluetooth et sape ses rivaux qui offrent une expérience audio similaire.

Notre haut-parleur Bluetooth bon marché le mieux noté est le EarFun Uboom, qui se vend environ 50 £. Cela vient avec différents modes audio, y compris un mode extérieur dédié. Pour un prix similaire au modèle Sharp, je recommanderais également le Tribit StormBox Micro – qui possède également le même design carré compact mais offre une meilleure qualité audio dans l’ensemble.

Vous pouvez consulter d’autres options dans notre tableau des meilleurs haut-parleurs Bluetooth bon marché, ainsi que les meilleurs haut-parleurs Bluetooth dans l’ensemble, qui incluent des options plus premium.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Verdict

Si vous ne voulez pas débourser beaucoup d’argent pour un haut-parleur Bluetooth, alors le haut-parleur Sharp GX-BT60 fait l’affaire. Avec un design compact et étanche, une autonomie d’une journée et des basses décentes, il y a beaucoup à faire.

Cependant, la qualité audio ne correspond pas tout à fait à ce que les rivaux peuvent produire — avec des tons moyens comme des voix noyés par les graves et les aigus qui sonnent nets lorsqu’ils sont poussés. Si vous n’êtes pas trop pointilleux sur la qualité audio, c’est toujours une option viable pour écouter de la musique en déplacement.

Spécifications