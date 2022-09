Test du Sennheiser CX Plus True Wireless : le retour du Chonk

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Commandes tactiles personnalisables

Son percutant impressionnant

Bonnes performances dans la musique, les vidéos et les jeux Les inconvénients Application compagnon exaspérante sur Android

Peut ne pas convenir aux humains aux petites oreilles

Problèmes de connectivité intermittents Notre avis Les CX Plus True Wireless sont d’excellents polyvalents, avec un son impressionnant et des commandes tactiles personnalisables. Les seuls problèmes sont les problèmes de connexion potentiels sur Android et l’application compagnon Sennheiser capricieuse et frustrante.

Prix ​​lors de l’examen

179,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Sennheiser CX Plus True Wireless

119,95 $

Alors que les derniers véritables écouteurs sans fil de Sennheiser, le CX Plus, peuvent sembler identiques à leur prédécesseur, les écouteurs améliorés sont dotés de nouvelles fonctionnalités, notamment la suppression active du bruit et un mode de transparence qui leur permettent de mieux rivaliser avec Samsung et Apple.

Mais si les performances audio sont sans aucun doute impressionnantes, les problèmes de connectivité et un prix plus élevé que les Samsung Galaxy Buds 2 plus performants font des écouteurs sans fil CX Plus un défi à recommander.

Conception et construction

Disponible en noir ou blanc

Commandes tactiles personnalisables

Gros bourgeons, pas parfaits pour ceux qui ont de petites oreilles

Du point de vue du design, les Sennheiser CX Plus sont à peu près le même petit bois chonky que nous attendons de Sennheiser. Bien qu’ils ne soient heureusement pas plus gros que le CX qui dérange le kaiju, ces bourgeons sont toujours sensiblement plus gros que leurs rivaux à prix similaire. Bien que pour la plupart, cela ne soit pas vraiment un problème, cela signifie qu’ils ne conviennent peut-être pas à ceux qui ont la chance d’avoir de petites oreilles adorables.

Heureusement, pour ceux qui ont des volets auditifs modérés à grands, Sennheiser a fait de son mieux pour s’assurer que vous serez en mesure de trouver un bon ajustement. Livré avec des écouteurs allant du plus petit au plus grand, le CX plus garantit un ajustement crucial à l’intérieur du conduit auditif.

Tom Regan / Fonderie

Une fois que vous vous êtes adapté à certaines des bizarreries les plus bizarres, le CX devient un kit étonnamment brillant. Toutes les commandes du casque lui-même sont tactiles. D’une simple touche vous permettant d’entendre le monde qui vous entoure, au commutateur de volume tapé et maintenu, tout est lisse et assez intuitif. C’est un système rendu encore meilleur par le fait que ces commandes sont entièrement réglables, bien que cela vienne avec quelques problèmes qui lui sont propres. Mais, plus sur eux plus tard…

Spécifications et qualité sonore

Sons forts

ANC décent

Mode transparence

Dès la sortie de la boîte, le CX Plus est admirable, quel que soit le genre que vous lui lancez. Du bruit sourd du banger maussade de Banks “F * ck With Myself” à la fanfaronnade chaotique low-fi de l’hymne 2000 de Glassjaw “Ry Ry’s Song”, le dernier-né de Sennheiser offre une performance audio toujours claire et captivante.

Comme vous pouvez vous y attendre des écouteurs de milieu de gamme, le profil audio et l’espace sonore ne sont pas exactement les plus larges, mais même s’il est peu probable que vous vous perdiez dans un mélange galactique gênant, les coups de caisse claire, les voix et les baisses de basse s’intègrent parfaitement dans endroit, sans le profil minuscule à l’étroit de certains rivaux moins chers.

Pour les audiophiles, ceux-ci peuvent sembler un peu lourds sur les aigus, mais quand ils produisent des crochets vocaux et des lignes de guitare avec un tel fanfaron confiant, il est difficile de ne pas être impressionné.

Presque tous les genres sonnent clairs et nets, seuls les vrais remplisseurs de piste de danse gênants n’ayant pas le groove auquel vous vous attendez. Le rythme dirigé par les cuivres de “S on Ya Chest” de Injury Reserve impressionne tandis que la technique d’isolation louable de Sennheiser vous sépare de votre environnement, vous transportant au cœur de votre playlist vibrante.

Pour les joueurs parmi nous, le CX Plus fonctionne comme un superbe compagnon Nintendo Switch. Des grognements désordonnés de Kazuya dans Super Smash Bros Ultimate aux grognements obsédants des morts-vivants dans Resident Evil Zero, CX Plus offre une performance cinématographique étonnamment atmosphérique.

Tom Regan / Fonderie

Un peu prévisible, moins impressionnant est le micro. Offrant une capture vocale étouffée et distante, je n’ai pas pu prendre d’appels avec succès sur ces bourgeons, devant les déconnecter rapidement et recourir à la prise d’appel de la manière traditionnelle. C’est dommage, mais les mauvaises performances du micro semblent malheureusement être la norme sur la plupart des bourgeons sans fil.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de la batterie assez moyenne

Chargement uniquement possible avec un boîtier ouvert

Comme on peut s’y attendre des écouteurs sans fil, la durée de vie de la batterie du CX Plus n’a rien d’extraordinaire. Avec chaque bourgeon produisant cinq heures et demie d’utilisation sur une charge complète – et le boîtier de charge gérant un 16 plus impressionnant – ils font le travail. Pourtant, on est loin des 24 heures promises par Sennheiser sur la boîte.

Contrairement aux Galaxy Buds 2 de Samsung, il n’y a pas de charge sans fil proposée ici. Au lieu de cela, vous fournirez du jus au socle de chargement via la connexion USB-C désormais standard de l’industrie.

En tant que tel, charger le CX Plus est assez simple, même s’il n’est pas nécessairement intuitif. Bizarrement, les bourgeons ne se chargent que si le couvercle du boîtier est laissé ouvert – ce qui est contre-intuitif pour à peu près tous les autres ensembles de bourgeons sans fil – et j’ai rencontré un problème frustrant où les bourgeons se connectaient à mon téléphone mais refusaient de lire de l’audio à travers eux.

Connectivité et fonctionnalités intelligentes

Bugs exaspérants sur les téléphones Samsung

Commandes tactiles et égaliseur personnalisables

Mode audio instantané “véritable écoute”

Comme presque tous les produits audio sur le marché, le véritable sans fil CX plus fonctionne en tandem avec une application. Surnommée Sennheiser Smart Control, cette application compagnon numérique a l’air rafraîchissante. Il est également étonnamment étendu, permettant aux utilisateurs de personnaliser les commandes tactiles individuelles sur chaque bourgeon – remappage double tap, balayage, etc. – ainsi que vous permettant de configurer un égaliseur personnalisé et même des profils de suppression du bruit spécifiques à l’emplacement.

Quand cela fonctionne, l’application de contrôle intelligent est vraiment géniale, le problème est cependant que la synchronisation de vos bourgeons avec Smart Control provoque souvent une multitude de problèmes exaspérants.

Tom Regan / Fonderie

Bizarrement, la connexion via Bluetooth à votre téléphone semble confondre l’application de contrôle intelligent. À plusieurs reprises, j’écoutais de la musique, uniquement pour essayer de modifier un paramètre dans l’application, puis je perdais entièrement l’audio. La solution? Une réinitialisation d’usine des écouteurs, me coûtant tous mes profils et paramètres enregistrés.

Bien que cela puisse être un problème relégué aux téléphones Samsung (j’ai rencontré le problème à la fois sur un S10 et un S21), c’est un problème indéniablement exaspérant, et qui rend en grande partie ce qui pourrait être une application assez utile, redondante.

Ce qui fonctionne sans accroc, c’est le mode de transparence de Sennheiser. D’une simple pression, vous pouvez laisser votre musique derrière vous, ce qui vous permet de vous connecter à l’agitation de votre environnement réel. C’est une fonctionnalité intéressante, vous permettant de discuter instantanément avec votre chauffeur de bus, de répondre à un passant ou simplement d’écouter, si vous le souhaitez. C’est une fonctionnalité qui semble viser directement les navetteurs, et comme les pays reviennent de plus en plus au bureau, c’est un ajout bienvenu.

Prix ​​et disponibilité

Les CX Plus True Wireless sont maintenant disponibles dans le monde entier pour 179 $/129 £/139 €.

À seulement 10 £ moins cher que les Galaxy Buds 2 de Samsung et 20 $ plus cher que les bourgeons de Samsung aux États-Unis, les problèmes potentiels d’application et l’attrait de la recharge sans fil peuvent faire du bourgeon de Samsung l’option supérieure. Pourtant, mis à part les problèmes d’application, le dernier de Sennheiser offre indéniablement un éventail admirable de fonctionnalités pour ce qui est finalement un prix raisonnable.

Si vous êtes tenté, vous pouvez vous procurer les écouteurs sans fil Sennheiser CX Plus de Sennheiser directement auprès des détaillants, notamment Amazone aux États-Unis et Amazone et John Lewis au Royaume-Uni.

Pour voir comment ils se comparent à la concurrence sans fil, jetez un œil à notre sélection des meilleurs véritables écouteurs sans fil et des meilleurs écouteurs également.

Verdict

Des commandes délicates sur l’un ou l’autre bourgeon à un profil d’égalisation par défaut brillant, il est difficile de ne pas être impressionné par le dernier de Sennheiser. Bien sûr, l’aspect et la sensation trop grands des bourgeons peuvent être rebutants pour certains, mais regardez au-delà de l’esthétique médiocre et le CX Plus True Wireless offre une quantité surprenante de rapport qualité-prix.

Les utilisateurs de Samsung peuvent se retrouver aux prises avec l’application compagnon frustrante, mais pour tout le monde, ces écouteurs sont un vrai délice. De manière assez prévisible, le micro est une déception, offrant un son médiocre étouffé. À la maison, il est utilisable, mais lorsque vous parcourez une rue bondée ou dépassez une foule animée de navetteurs, ils sont inaudibles.

Malgré ces mises en garde, les performances audio admirables du CX Plus en font un concurrent digne de votre argent durement gagné. Pour les utilisateurs d’Android, les Galaxy Buds 2 peuvent être la meilleure option, mais sinon, il y a beaucoup à aimer avec ces gros petits bourgeons.

Spécifications