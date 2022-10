Test du sèche-cheveux Dyson Supersonic : rapide, gentil, confortable

En bref Note d’expert Avantages Performance excellente

Gamme d’accessoires magnétiques

Facile à utiliser

Grande qualité de construction Notre avis Il est extrêmement cher, mais ses performances étonnantes, sa facilité d’utilisation et sa large gamme d’accessoires magnétiques pratiques justifient à peu près son prix.

Prix ​​lors de l’examen

429,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Sèche-cheveux Dyson Supersonic

424,00 $ (5,71 $ / once)

La technologie de séchage des cheveux n’a pas changé depuis environ 50 ans, principalement à cause des moteurs encombrants que l’on trouve à l’intérieur des sèche-cheveux.

La même chose aurait pu être dite pour les aspirateurs jusqu’à ce que la technologie cyclonique intelligente de James Dyson supprime les sacs à poussière et apporte de nouveaux designs élégants et un nettoyage supérieur (même sans alimentation secteur). Ensuite, Dyson a tourné son air flair vers les soins capillaires.

Le Dyson Supersonic est un grand nom pour un petit appareil, même s’il a un prix digne d’un halètement.

Conception et construction

Le Supersonic est compact et léger (560g sans accessoires), par rapport aux modèles pouvant peser plus de 1kg. Cela dit, il existe des sèche-cheveux à peu près du même poids.

Chris Martin / Fonderie

Dyson qualifie la sécheuse de “conçue pour l’équilibre”. Les séchoirs conventionnels peuvent être inconfortables car ils sont lourds et nécessitent des postures bizarres pour atteindre tous les cheveux. S’il vous faut plus de dix minutes pour sécher vos cheveux, votre bras et votre poignet subiront la punition de ces séchoirs lourds et encombrants.

En raison de la taille très réduite du moteur de Dyson, il a été retiré de la tête du produit jusqu’à la poignée de la sécheuse elle-même. Pour un meilleur équilibre, le centre de masse doit être déplacé aussi près que possible de la main ou du point de pivot.

Et retirer le moteur de la tête permet de réduire la longueur du cylindre de la sécheuse, ce qui signifie qu’il peut se rapprocher de la tête pendant que votre coude reste plus près de votre corps plutôt que d’avoir à éloigner le coude.

Il y a aussi un autre avantage : au lieu d’aspirer l’air à l’arrière de la sécheuse, il est aspiré à la base de la poignée. Cela permet d’éviter que les cheveux ne soient aspirés et brûlés, et nous apprécions également le fait que le filtre soit facilement amovible pour être nettoyé.

Un autre avantage est le long cordon d’alimentation, qui s’est avéré beaucoup plus pratique pour tous les testeurs, mais ils ont noté que cela devenait un léger inconvénient lors du stockage.

Contrôle intelligent de la chaleur

Dyson attribue les avancées de ses produits à son expérience dans la technologie des moteurs et des flux d’air, ainsi qu’à cinq années de recherche sur «la science des cheveux».

Nous avons tendance à associer des cheveux sains à des cheveux brillants, et protéger les cheveux de la chaleur extrême aidera à améliorer la brillance.

Lorsque vous utilisez un produit qui dépasse 150°C, des changements structurels commencent à se produire dans les cheveux. Si les cheveux sont excessivement chauffés, ils peuvent percer des trous dans la mèche, provoquant la diffusion de la lumière, avec pour résultat final que les cheveux abîmés finissent par paraître ternes.

Le système intelligent de contrôle de la chaleur de Dyson mesure la température du flux d’air et renvoie cette information au microprocesseur 20 fois par seconde. S’il commence à devenir trop chaud, le système refroidira l’élément chauffant, ce qui signifie que le débit d’air ne dépassera jamais une certaine température extrême à la sortie.

Ainsi, lorsque vous mettez le réglage de la chaleur au niveau le plus élevé, il restera toujours à une température constante plutôt que d’aller trop haut ou trop bas pendant le coiffage. Même l’option “pas de chauffage” est réglée sur une température constante de 28 °C.

Séchage rapide

À ses réglages de vitesse et de chaleur les plus élevés, le Supersonic est l’un des sèche-cheveux les plus rapides disponibles – certains testeurs disent qu’il peut sécher les cheveux en deux fois moins de temps.

Dyson dit que le problème avec les sèche-cheveux standard est qu’ils ont des moteurs conventionnels qui sont encombrants et lents.

Le moteur numérique de la firme, le V9, est au cœur du sèche-cheveux, tournant jusqu’à 110 000 tours par minute avec ce que Dyson appelle une « fréquence inaudible ». Encore une fois, cela est dû à une conception intelligente : le moteur utilise 13 au lieu de 11 pales, ce qui pousse une tonalité dans le moteur à une fréquence sonore au-delà de la plage audible des humains.

Dyson utilise également un support en caoutchouc pour réduire les vibrations entre la poignée et le moteur.

Peut-être que Dyson pense que cela fait si longtemps que nous n’avons pas associé le mot « supersonique » à Concorde (ou V9 avec des moteurs de voitures de course) qu’il peut utiliser le terme pour quelque chose qui est censé être ultra silencieux. En fait ce Supersonic est vraiment silencieux, moins de 75dB dans nos tests. Ce n’est pas inaudible mais il est nettement plus silencieux que les autres sèche-linge.

Il est plus rapide (8x, selon Dyson) et plus léger (en moyenne la moitié du poids) que la plupart des autres moteurs de sécheuse. Son petit ventilateur ne mesure que 27 mm de large.

Pour sécher les cheveux, vous avez besoin d’une combinaison de vitesse et de température. La chaleur à elle seule ferait évaporer l’eau des cheveux mais cela prendrait beaucoup de temps. Velocity aide à éliminer l’eau de la surface des cheveux.

Le moteur V9 peut créer des pressions de flux d’air élevées. Il aspire 0,8 mètre cube de débit d’air par minute, et cela est amplifié lorsque l’air passe à travers la technologie de multiplicateur d’air jusqu’à 2,4 mètres cubes par minute. Cela signifie que le flux d’air élimine plus d’eau, de sorte que la sécheuse a besoin de moins de chaleur pour faire le travail.

Pièces jointes et performances

Les sèche-cheveux ne servent pas seulement à sécher les cheveux. Ils servent également à coiffer et sculpter les cheveux.

La buse de lissage Dyson donne un flux d’air plus répandu. Cela signifie que vous pouvez coiffer et sécher en même temps, réduisant ainsi la “course” pour obtenir le coiffage avant que les cheveux ne soient secs. Cela dit, certains de nos testeurs ont constaté que même à basse température, le Supersonic séchait les cheveux presque trop vite pour permettre le coiffage.

Nos testeurs ont été impressionnés par la façon dont le séchage avec le Supersonic a rendu leurs cheveux plus lisses et plus lisses.

L’une de nos testeuses maudit les “horribles ondulations et frisottis” de ses cheveux. Normalement, elle doit sécher ses cheveux et ensuite utiliser un fer à lisser. Elle a félicité le Dyson pour avoir séché ses cheveux sans avoir besoin de lisseur. Il était également moins crépu.

Un deuxième testeur est également arrivé à la même conclusion, affirmant que ses cheveux étaient “vraiment lisses – comme lissés – et qu’ils n’étaient pas du tout crépus ou rebelles” après avoir utilisé le Supersonic. Elle a également été impressionnée par le fait que la sécheuse ne devenait pas chaude et qu’elle pouvait être posée en toute sécurité immédiatement après l’avoir utilisée (avec des enfants autour).

Une conception intelligente signifie que la chaleur est maintenue à l’écart de la buse. Dyson appelle cette technologie Heat Shield, qui maintient les surfaces des accessoires au frais.

Le diffuseur Dyson disperse l’air uniformément autour des boucles, aidant à réduire les frisottis et à améliorer la définition. Le concentrateur Dyson crée un flux d’air plus large, il devrait donc nécessiter moins de coups de pinceau pour un style précis. Avec le concentrateur, vous pouvez façonner vos cheveux une section à la fois.

La buse et les autres accessoires se fixent magnétiquement, ce qui a reçu les éloges de tous nos testeurs. Cela rappelle les connecteurs d’alimentation pour ordinateur portable MagSafe d’Apple.

L’accessoire le plus récent pour le Supersonic est le Flyaway. Dyson dit que cela est inspiré par des stylistes professionnels et que l’idée est de vous donner une finition lisse et de qualité salon.

En dirigeant le flux d’air autour de la courbe de l’accessoire et hors d’un trou, un effet Coanda se produit là où vos cheveux collent comme un aimant. Travaillant de haut en bas, il améliore un style droit tout en arrêtant les cheveux «volants» ou lâches.

Il fonctionne très bien et est facile à appliquer même à l’arrière en faisant pivoter l’attache magnétique à un angle pratique. Le résultat est assez plat, donc si vous préférez plus de volume, une autre technique ou une combinaison d’accessoires peut être nécessaire.

Paramètres et fonctions

Il y a trois réglages de vitesse (séchage rapide, séchage régulier et coiffage) et quatre réglages de chaleur précis (100°C séchage rapide et coiffage, 80°C séchage régulier, 60°C séchage doux et 28°C froid constant), mais pour changez la température ou la vitesse dont vous avez besoin pour arrêter le séchage, ce que certains pourraient trouver gênant.

Le Supersonic dispose d’une fonctionnalité ionique. Les cheveux sont conditionnés par des ions chargés négativement, créés en faisant passer de l’air sur un courant électrique.

Le pompage des ions négatifs annule l’électricité statique qui s’accumule lorsque vous touchez, brossez et coiffez vos cheveux. Cela peut aider à protéger les cheveux (en particulier à haute température), à ​​réduire les frisottis, à améliorer la brillance et à éliminer l’électricité statique.

Prix ​​et disponibilité

Le Dyson Supersonic coûte 399,99 $ ou 299,99 £, ce qui en fait l’un des sèche-cheveux les plus chers du marché. Il est disponible dans une gamme de couleurs.

Si vous voulez une option de cadeau encore plus luxueuse, il y a la version en or 23,75 carats à 499,99 $ / 399,99 £. Cela vient dans une finition bleue frappante avec une feuille d’or véritable, et comprend également l’étui de protection – donc c’est vraiment seulement une prime de 50 $ / 70 £ pour l’or supplémentaire.

Il convient également de noter que vous pouvez acheter le Supersonic de Dyson remis à neuf pour 239,99 £. Il est livré dans une boîte en carton de base mais bénéficie toujours de la livraison gratuite, d’une garantie d’un an et de la garantie de remboursement de 35 jours.

paramètres de température et de débit d’air qui aideront à créer une plus large gamme de styles.

Avec le Dyson Supersonic, vous achetez non seulement la technologie et le design de pointe, mais une déclaration. Posséder un Dyson Supersonic, c’est un peu comme posséder un produit Apple. Vous obtenez une qualité supérieure mais à un prix supérieur.

Mais prendre soin de vos cheveux et obtenir un bon style sont des choses sérieuses, et avec la plupart des coupes de cheveux et du coiffage coûtant plus de 100 £ à la fois, cet investissement de 300 £ / 400 $ n’est pas aussi important qu’il n’y paraît.

Cependant, les concurrents ont suivi là où Dyson a mené et pour un prix similaire, vous pouvez désormais acheter le Zuvi Halo de luxe similaire, qui offre une expérience de style plus cool. Et si vous voulez l’expérience Supersonic à moindre coût, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil au Laifen Swift, qui coûte moins de la moitié du prix du Supersonic.

Verdict

Le Dyson Supersonic est une merveille technologique (osons-nous l’appeler “à la pointe de la technologie”), qui promet d’être plus doux pour vos précieux cheveux, plus confortable sur les bras précédemment alourdis, silencieux et plus rapide au séchage et au coiffage.

Nos testeurs ont été impressionnés par le Supersonic mais initialement consternés par le prix élevé, même si nous pensons que 399 $ / 299 £ ne représentent pas tant d’argent par rapport au prix d’une coupe de cheveux de qualité, sans parler du soin de vos précieux cheveux.

Vous pourriez même économiser de l’argent en utilisant moins de produits capillaires ainsi qu’un temps précieux. Il est très rapide à sécher (certains peuvent le trouver un peu trop rapide lorsqu’il sèche à basse vitesse), super silencieux, simple et confortable à utiliser, et avec quelques caractéristiques de conception soignées telles que les attaches magnétiques.

Il existe certainement des sèche-cheveux moins chers et de haute qualité, mais nous pensons que le Dyson Supersonic respectueux des cheveux est suffisamment intelligent pour justifier le prix relativement élevé. Pour jeter un œil à ses rivaux, consultez notre tour d’horizon des meilleurs sèche-cheveux que nous avons testés.