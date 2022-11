Test du Samsung The Frame 2022 : joli comme une image

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception de cadre d’art unique

The Frame est le produit phare de la gamme de téléviseurs lifestyle de Samsung (qui comprend également les modèles Serif et Sero), sa jolie vanité étant qu’il peut servir d’œuvre d’art lorsque vous ne rattrapez pas le dernier docu sur le vrai crime sur Netflix.

Destiné à être personnalisé, le panneau peut être complété par un cadre d’art de différentes couleurs et styles, pour mieux afficher les maîtres anciens lorsqu’il est fixé au mur. Ces lunettes colorées sont vendues séparément, vous devrez donc budgétiser en conséquence.

Dans cette itération 2022, The Frame est construit autour d’un panneau QLED avec une finition mate inhabituelle et est livré avec toutes les fonctionnalités intelligentes de ses compagnons d’écurie plus conventionnels.

Conception et construction

Lunette personnalisable

Un boîtier Connect

Télécommande à énergie solaire

Directement sorti de la boîte et sans fioritures, The Frame ressemble beaucoup à n’importe quel autre écran plat. Il y a deux pieds encastrables, qui sont réglables en hauteur, et s’assoient vers le bord de l’écran, tandis qu’un cadre noir, légèrement plus profond que la plupart, borde le panneau.

L’idée est que la plupart personnaliseront cela avec une lunette magnétique en option, qui se clipse sur le dessus. Il y a une variété de couleurs à choisir, y compris le blanc, le beige, le teck, le marron et le rouge brique, et plusieurs styles, du moderniste à l’Art Déco.

Le panneau arrière de l’ensemble est plat, avec une profondeur uniforme pour s’assurer qu’il est suspendu près du mur. Un support mural Slim-Fit est inclus dans la boîte.

Steve May / Fonderie

Toute la connectivité est gérée par un boîtier One Connect séparé, qui a à peu près la taille d’un décodeur traditionnel. C’est dans celui-ci que vous acheminerez votre connexion aérienne et vos sources externes, ainsi que l’alimentation. Un seul câble transparent relie cette jonction de fonction au panneau lui-même.

Il y a quatre entrées HDMI, dont une compatible eARC et une autre compatible 4K 120Hz. Il y a aussi une sortie audio optique numérique, Ethernet et une fente d’interface commune. Vous avez le choix entre deux tuners, l’un terrestre et l’autre satellite. Sans Freeview Play à bord, les téléspectateurs britanniques obtiennent simplement Freeview.

Le cadre est livré avec deux télécommandes, un zapper noir standard et une version blanche du contrôleur Bluetooth à énergie solaire de la marque.

Spécifications et fonctionnalités

Système d’exploitation Tizen

Magasin d’art

Assistants vocaux

Le cœur opérationnel de The Frame 2022 est le système d’exploitation Tizen de Samsung. Ce portail intelligent existe depuis un certain temps maintenant et abrite un large éventail de services de streaming, notamment Disney +, Prime Video, Netflix, AppleTV +, etc.

Il existe également un tableau de bord SmartThings, pour tous les appareils domestiques intelligents compatibles que vous pourriez avoir. Pendant ce temps, une barre latérale offre un accès rapide aux sous-menus Recherche, Art, Jeu et Média.

Lorsque vous passez en mode Art, une sélection d’œuvres d’art numériques gratuites est disponible, avec la possibilité de vous abonner au Samsung Magasin d’art pour 5,99 $ / 3,99 £ par mois pour débloquer 1 000 autres. Alternativement, vous pouvez utiliser vos propres JPEG, chargés via USB ou envoyés depuis votre smartphone.

Le téléviseur fonctionne avec les assistants vocaux Bixby, Amazon Alexa et Google Assistant, et est compatible avec AirPlay 2.

Steve May / Fonderie

L’un des nouveaux ajouts à Tizen est un Game Hub, avec accès aux services de jeux en streaming ; il est rejoint par une interface contextuelle qui rassemble les informations de jeu pertinentes, telles que le mode d’image du jeu et le décalage d’entrée.

J’ai mesuré le décalage d’entrée à 10,5 ms (1080p/60 ips) avec le mode Jeu sélectionné et à 13,8 ms avec Game Motion Plus sélectionné, ce dernier permettant un peu de traitement d’image pour affiner les choses.

Qualité d’image et de son

Dalle QLED 4K mate

Bonne luminosité

Prise en charge de Dolby Atmos

Le Frame 2022 utilise un panneau QLED 4K (bien que notez que le modèle 32 pouces est Full HD comme The Frame 2021), vous vous attendez donc à un niveau élevé de vivacité des couleurs, et c’est exactement ce que vous obtenez. Les rouges ont l’air convenablement roses (plutôt qu’oranges) et les bleus pop. L’ensemble souffre cependant d’une réponse limitée au niveau du noir, ce qui signifie que les détails proches de l’ombre s’embrouillent et que les séquences noires tendent vers le gris.

Il y a aussi un rétroéclairage évident qui fleurit et éclabousse de ce panneau éclairé par les bords. Regarder un film boîte aux lettres avec des éléments lumineux au premier plan entraînera l’éclaircissement sporadique des barres noires.

Cela dit, la différence la plus évidente entre The Frame et les autres modèles QLED de la gamme Samsung est la finition de l’écran mat, qui aide les œuvres à paraître plus authentiques.

Samsung

Les craintes que ce traitement de la question enlèverait l’éclat de l’écoute régulière de la télévision s’avèrent infondées. En effet, le traitement antireflet est sacrément efficace pour minimiser les reflets indésirables, qu’ils proviennent des lumières du salon, de la lumière du soleil ou autres.

Le Frame 2022 constitue un bel ensemble de pièces lumineuses. L’écran QLED est intrinsèquement lumineux et coupe la couleur et le contraste même lorsque les lumières de la maison sont allumées.

Les performances HDR du QE55LS03 sont également rassurantes. Comme le reste de la flotte Samsung QLED, il n’y a pas de support pour Dolby Vision, mais il est compatible HDR10+ et HLG.

J’ai mesuré la luminosité maximale à 700 nits en utilisant une fenêtre de patch de 10%, ce qui est plus que suffisant pour ajouter de la profondeur et du scintillement aux reflets spéculaires.

Steve May / Fonderie

Les modes d’image comprennent Dynamique, Standard, Film et Cinéaste. Sur cet écran particulier, je me suis surtout retrouvé à graviter autour de Standard, bien que j’apprécie la pop supplémentaire que Dynamic ajoute à l’œuvre d’art – il a fière allure avec The Starry Night de van Gogh.

Alternativement, vous pouvez simplement choisir de laisser l’écran sur son paramètre d’image intelligente optimisé par l’IA. Ce pilote automatique, qui est alimenté par le dernier processeur Quantum 4K de Samsung, peut être considéré comme une optimisation sans tracas pour les menuphobes.

L’audio est particulièrement important pour The Frame, car l’ensemble est moins susceptible que la plupart d’être associé à une barre de son. De manière rassurante, c’est plutôt bon, grâce au système Object Tracking Sound de Samsung et à la prise en charge de Dolby Atmos.

Le téléviseur dispose de pilotes de mise à feu dédiés qui élargissent efficacement la scène sonore, et il y a un bon sens du mouvement sonore sur l’image. Le cadre est également compatible avec les barres de son Q-Symphony de Samsung, où les haut-parleurs du téléviseur et de la barre de son fonctionnent en tandem.

Prix ​​et disponibilité

Le Frame 2022 est disponible en tailles d’écran 32-43-, 50-, 55-, 60-, 65-, 75- et 85 pouces (32LS03B, 43LS03B, 50LS03B, 55LS03B, 60LS03B, 65LS03B, 75LS03B, 85LS03B), au prix à 599 $, 999 $, 1 299 $, 1 499 $, 1 999 $, 2 999 $ et 4 299 $ respectivement. J’ai mis le 55 pouces à l’épreuve.

Au Royaume-Uni, la même sélection coûte 549 £, 1 099 £, 1 199 £, 1 299 £, 1 599 £, 2 399 £ et 2 799 £.

Tu peux achetez-le chez Samsung ou un large éventail de détaillants ci-dessous. Consultez notre tableau des meilleurs téléviseurs pour voir plus d’options.

NOUS

ROYAUME-UNI

Verdict

The Frame est une proposition de télévision unique, qui dans cette itération 2022 est plus belle que jamais. L’adoption de l’écran mat est tout à fait appropriée et ajoute vraiment à l’ambiance arty que The Frame engendre. En matière de design d’intérieur, The Frame a un attrait évident.

Les performances globales de l’image méritent un coup de pouce, avec la mise en garde que la profondeur du niveau de noir est limitée et que l’écran est sujet à la floraison du rétroéclairage. Les côtelettes audio de l’écran sont étonnamment décentes.

La fourniture de la boîte One Connect simplifie la suspension murale, réduisant les spaghettis de câble à un seul brin, mais vous devrez installer l’unité quelque part à proximité, et c’est un kit assez volumineux.

Une proposition de spécialiste, donc, mais qui est fortement recommandée.

