Test du Samsung QN900C : tout a l’air mieux avec la résolution 8K

L’audio manque de bruit Notre avis Le dernier téléviseur 8K de Samsung n’est pas bon marché, mais il offre une qualité d’image fantastique, qu’il s’agisse de mettre à l’échelle le contenu 4K que vous êtes le plus susceptible de rencontrer dans le monde réel à l’incroyable contenu 8K natif qui vous épatera avec ses détails.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 4 999 $ | Modèle revu 6 299,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : téléviseur Samsung QN900C 8K

5575 $ 5 897,99 $ 5899,99 $ 6299,99 $

Pourquoi opteriez-vous pour un téléviseur 8K coûteux tel que le QN900C de Samsung alors que les grands téléviseurs 4K coûtent tellement moins cher ? Détail, mes amis, détail.

Bien que le véritable contenu 8K reste rare, il semble spectaculaire sur ce téléviseur. Et le contenu de résolution inférieure que vous êtes plus susceptible de rencontrer quotidiennement apparaît plus détaillé grâce à la mise à l’échelle intelligente de ce Samsung. Oui, le QN900C est cher, mais les produits à la pointe de la technologie le sont toujours.

Qualité d’image Samsung QN900C

Le rendu des détails fins est de loin la force la plus saillante du Samsung QN900C. Et ce n’est pas seulement avec le contenu 8K, qui a l’air génial, mais aussi lors de la mise à l’échelle du contenu en 4K et des résolutions inférieures, que vous rencontrerez beaucoup plus souvent.

Il y a une augmentation notable de la netteté dans les deux motifs et les bords des objets mis à l’échelle. Quatre fois les pixels aident à cela, mais cela nécessite également une expertise algorithmique – sans parler des plus de 2000 nits de luminosité maximale dont le QN900C est capable.

Remarque : Si vous souhaitez découvrir 8K UHD dans le magasin, ne comptez pas sur YouTube. Une grande partie du contenu 8K de ce service est compressée au point que les détails supplémentaires que la 8K UHD peut fournir sont perdus. Je vous suggère de télécharger quelques fichiers 8K, de les mettre sur une clé USB et de demander à un vendeur de les lire pour vous.

Lever de soleil sur la montagne en 4K UHD amélioré sur le Samsung QN900C.

Au-delà des détails supérieurs, la couleur est excellente – précise et saturée grâce à la couche de points quantiques filtrant le rétroéclairage à matrice complète. Le contraste est également excellent pour un téléviseur LCD rétroéclairé par LED, en raison des mini-LED très granulaires du rétroéclairage. Là où le QN900C rencontre des problèmes, c’est avec certaines de ses formules pour ledit rétroéclairage. Les artefacts n’ont pas levé la tête très souvent avec du matériel normal, mais il y avait un décalage notable dans le réglage de la luminosité avec certaines transitions entre des scènes éclairées différemment. La scène commencerait plus sombre et deviendrait plus lumineuse après une seconde ou deux.

Nous avons également remarqué des pulsations de blocs gris sur des fonds plus clairs dans les tests Spears & Munsil. De plus, le réglage de la luminosité était partout lors du changement de niveau avec un bloc blanc de couverture de 15% sur un fond noir.

De plus, le champ d’étoiles en cascade dans la même suite de tests semblait être consommé depuis le centre par une nébuleuse noire. Ce n’est pas la norme.

Notez que ce ne sont pas des pièces uniques pour le QN900C – nous les avons déjà vues avec des téléviseurs Samsung. Cependant, comme je l’ai dit, ils ont très rarement un impact sur le matériel du monde réel. Extrêmement rare, en fait.

Alors que le rétroéclairage a souffert de problèmes lors des tests de résistance, sa granularité a également minimisé la floraison et l’évasement des objets lumineux sur un fond noir ou sombre. En effet, le QN900C a rendu la vidéo de contraste du ciel nocturne de Las Vegas de Sony ainsi que tout téléviseur non OLED que j’ai testé – mieux que tout sauf ses prédécesseurs Samsung 8K.

De plus, le matériel du monde réel a été rendu avec un manque étonnant de miroitement, de moiré et de tremblement. Félicitations à Samsung sur ces fronts. Les seuls téléviseurs que j’ai vus avec un traitement d’image aussi parfait sont les OLED 4K haut de gamme de Sony et LG.

Les angles de vision sont exceptionnellement larges, les reflets sont minimes et l’uniformité de l’écran est également excellente. Selon la plupart des mesures, le QN900C offre une image fantastique.

Conception, caractéristiques et spécifications du Samsung QN900C

Pour cet examen, Samsung a envoyé la version plutôt massive de 75 pouces du QN900C, qui pèse environ 31 kg. Vous aurez besoin d’un support de montage robuste (VESA 400 x 400) pour ce chiot et assurez-vous que le support est ancré aux montants. Il existe également des configurations plus petites, plus légères et plus grandes et plus lourdes.

Vous aurez besoin d’une deuxième personne pour manipuler ce téléviseur, même si vous ne le fixez pas au mur. Le support ajoute 12 kg supplémentaires au modèle 75 pouces, et j’ai négligé de prendre un copain. Désolé Samsung.

La majeure partie du poids du téléviseur peut être attribuée au verre de son panneau expansif. L’alimentation électrique du téléviseur, la plupart de ses composants électroniques et tous ses ports sauf un sont logés dans le boîtier de dérivation One Connect de Samsung, qui permet au QN900C d’être extrêmement mince à 0,6 po. Le seul port sur le téléviseur lui-même est la prise encastrée pour le câble unique qui va au boîtier One Connect.

L’écran lui-même est un panneau 10 bits, 8K UHD (7680 x 4320 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (jusqu’à 144 Hz pour les jeux), avec des points quantiques et un rétroéclairage mini-LED à matrice complète. À l’aide d’un compteur de zone, nous avons compté juste au sud de 2 000 zones. C’est beaucoup.

Le boîtier de dérivation One Connect du QN900C sur notre banc d’essai. Il peut être facilement monté à l’arrière du téléviseur ou autrement caché. Le câble transparent est le fil One Connect, qui transporte tous les signaux ainsi que l’alimentation du panneau.

Les ports du boîtier de dérivation One Connect se composent de quatre ports HDMI 2.1, d’un câble coaxial pour les tuners ATSC 3.0 du téléviseur ou d’une connexion TV par câble/satellite, d’un câble Ethernet, de trois ports USB, d’une sortie audio S/PDIF optique et d’un EX-Link (RS-232C ) port pour l’intégration du système. Il y a un adaptateur Wi-Fi 5 (802.11ac) à bord et une radio Bluetooth 5.2.

Le QN900C prend en charge le contenu à plage dynamique élevée HDR10, HDR10 + et HLG, mais Samsung omet toujours la prise en charge des métadonnées dynamiques Dolby Vision. HDR10+ est l’équivalent, donc ce n’est pas grave – la plupart des flux de matériel HDR incluent les deux protocoles. En outre, le son Dolby Atmos et OTS Pro (Object Tracking Sound) de Samsung sont pris en charge, ainsi que les anciennes normes audio Dolby.

Les personnes qui possèdent une barre de son Samsung prenant en charge la technologie Q-Symphony de l’entreprise apprécieront que ce téléviseur prenne en charge la même chose. Q-Symphony associe les propres haut-parleurs du téléviseur à ceux de la barre de son pour offrir une meilleure expérience audio que ce que l’un ou l’autre produit peut offrir seul.

Le son est clair et lumineux, et le QN900C prend en charge les casques Bluetooth (avec compensation de retard). Compte tenu de la présence de huit hélices à l’arrière de l’appareil et de 90 watts RMS de puissance d’amplification, je m’attendais à plus de bruit. Il y a un minimum de basses, mais ce sont essentiellement toutes les fréquences les moins percutantes au-dessus de 150 Hz. Un curseur 100Hz est disponible sur l’égaliseur graphique, mais l’augmenter n’a eu aucun effet.

Vous ne voudrez pas nécessairement augmenter l’audio du QN900C dès le départ, mais je peux voir que la plupart des utilisateurs souhaitent éventuellement une mise à niveau vers quelque chose avec plus de bas de gamme.

J’aimerais voir Samsung peaufiner l’intelligence du rétroéclairage pour éliminer le décalage

Les acheteurs bénéficient également des avantages logiciels habituels de Samsung, notamment le mode ambiant qui affiche une image du mur entourant le téléviseur qui lui permet de pratiquement disparaître ; Le mode Art, qui vous permet d’afficher des œuvres d’art sur le téléviseur lorsque vous ne l’utilisez pas autrement, et le Gaming Hub de Samsung, qui vous permet de diffuser des jeux vidéo sur le téléviseur.

Vous pouvez contrôler le téléviseur avec des commandes vocales (Amazon Alexa, Google Assistant et Bixby de Samsung sont pris en charge), et le téléviseur peut fonctionner comme un hub de maison intelligente complet à l’aide de la plate-forme SmartThings. FreeSync Premium Pro, le mode de latence faible automatique et le taux de rafraîchissement variable sont tous disponibles pour les jeux, tout comme un mode de jeu spécial ultra-large.

Un guide des chaînes facilement navigable avec les favoris, la programmation et l’enregistrement/décalage temporel (à l’aide du stockage USB) est fourni. Et, comme pour presque tous les fournisseurs de téléviseurs de nos jours, il existe une grande variété de contenus organisés gratuits avec Samsung TV Plus.

Interface utilisateur et télécommande Samsung QN900C

Si vous avez lu l’une de mes critiques précédentes sur les téléviseurs Samsung, vous avez probablement compris que je ne suis pas un grand fan de l’interface Smart Hub. Il présente assez bien le contenu, mais sa conception est dispersée, ainsi que inefficace et quelque peu intrusive par rapport à la concurrence.

Samsung a apporté quelques améliorations à SmartHub en 2023. Après avoir cliqué deux fois pour accéder aux paramètres, vous pouvez désormais en modifier certains directement à partir des icônes de la rangée du bas, bien que certains mènent à d’autres boîtes de dialogue. Hélas, les descriptions de certains paramètres ont été tronquées dans les bulles contextuelles.

La télécommande Samsung TM2360E avec son nouveau bouton numéro/couleur/paramètres.

La télécommande vocale rechargeable de Samsung, en revanche, reste l’une de mes préférées en termes de sensation dans ma main et d’ergonomie de base. L’ancien bouton numéro/couleur est maintenant un bouton numéro/couleur/paramètres sur le dernier modèle TM2360E. Cela signifie que vous pouvez enfin accéder aux paramètres du téléviseur sans avoir à parcourir deux autres menus.

Le manque de commandes de transport dédiées est toujours un peu décevant, et ce serait formidable si Samsung remplaçait l’un des boutons de raccourci publicitaire par un dédié bouton de paramètres, mais c’est un progrès.

L’utilisation des commandes vocales vous permet d’ignorer la plupart des pressions sur les boutons, mais ce n’est pas ma méthode préférée de contrôle du téléviseur. Lorsque je passe en mode passif devant la télévision, je préfère écouter plutôt que parler.

Prix, disponibilité et verdict

Le QN900C commence à partir de 4 999 $ / 4 799 £ et est disponible en modèles 65, 75 et 85 pouces. Aux États-Unis, vous pouvez l’obtenir auprès de Samsung, Best Buy et Walmart. Les lecteurs britanniques peuvent l’obtenir auprès de Samsung, Amazone et Currys.

Pour voir comment les rivaux se comparent, consultez les tableaux de Tech Advisor des meilleurs téléviseurs et des meilleurs téléviseurs Samsung.

En termes de qualité d’image, le QN900C offre, et plus encore. Le détail est spectaculaire avec le contenu 8K, et la mise à l’échelle ajoute à la fois aux expériences 4K UHD et 1080p. Il y a des tonnes de luminosité maximale, la couleur est merveilleuse, le contraste aussi bon que pour les téléviseurs LED et le traitement de l’image est de premier ordre. Mis à part les éloges, j’aimerais voir Samsung peaufiner l’intelligence du rétroéclairage pour éliminer le décalage et les autres problèmes que j’ai rencontrés.

En ce qui concerne la télécommande et l’interface, de nombreux utilisateurs satisfaits de Samsung se demandent de quoi je parle. Certains sont d’accord avec moi, mais les problèmes d’interface picayune ne devraient pas vous éloigner de ce qui est un des cinq meilleurs téléviseurs. Je pense simplement que Samsung pourrait faire mieux.

