Test du Samsung QN85C : Mini LED Marvel

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité d’image impressionnante

Plate-forme de télévision intelligente Tizen

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Les inconvénients Pas de Dolby Vision

AI Audio semble dur Notre avis Cet écran Quantum Mini LED prouve que vous n’avez pas besoin d’acheter un OLED pour obtenir des niveaux de noir impressionnants. Des images nettes et une foule de fonctionnalités de jeu en font un formidable écran plat Neo QLED qui n’est pas aussi cher qu’on pourrait s’y attendre.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 1 499 $ | Modèle testé 1 999 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Samsung QN85C (2023)

1499,99 $ 4 345,98 $

Avec une formidable liste de fonctionnalités et un rétroéclairage Mini LED amélioré, ce modèle Neo QLED d’entrée de gamme pour 2023 est un téléviseur intelligent tentant pour les amateurs de coffrets et les joueurs. Il offre des performances de niveau de noir de type OLED, un HDR puissant et des couleurs profondes et éclatantes.

L’ensemble est également livré avec un système audio Dolby Atmos 2.2.2, plus un quatuor d’entrées HDMI compatibles 4K 120Hz.

La fonctionnalité intelligente est fournie par Tizen, la plate-forme connectée de plus en plus performante de Samsung. Cela fait beaucoup de cases cochées.

Caractéristiques de conception

Lunette fine, socle central

Système d’exploitation Tizen avec Game Hub

Deux télécommandes

Malgré les exigences de son rétroéclairage Mini LED, le design Neo Slim du QN85C semble toujours haut de gamme, à seulement 28 mm de profondeur. Un piédestal central garantit que le téléviseur fonctionne avec la plupart des options de meubles audiovisuels.

À l’arrière se trouvent quatre HDMI, tous compatibles 4K 120 Hz. HDMI 3 est compatible eARC, il n’y aura donc aucun problème pour accueillir à la fois une Xbox et une PlayStation 5, ainsi qu’un lecteur Blu-ray ou un décodeur. C’est aussi évolutif que les téléviseurs le sont actuellement.

Les autres connexions incluent une sortie numérique optique, Ethernet, deux ports USB et un emplacement pour carte CI, tandis que Bluetooth et Wi-Fi offrent une couverture sans fil. Il y a un choix de flux de tuner satellite terrestre ou double.

Steve May / Fonderie

Le QN85C est livré avec deux télécommandes, un modèle de style de vie mince et un zapper standard. Les deux boutons dédiés au sport pour Netflix, Prime Video, Samsung TV Plus et Disney+.

En ce qui concerne l’audio, le QN85C dispose d’une itération à six canaux du système audio OTS (Object Tracking Sound) de Samsung. Astucieusement, il parvient à cacher tous ces pilotes à la vue.

L’ajout le plus intéressant au smorgasbord Tizen est peut-être un Game Hub dédié. Il abrite des services de jeux en nuage, comme Xbox, Utomik et Twitch, et toutes les consoles connectées

La convivialité globale est bonne. Alors que Samsung continue de snober Freeview Play, tous les principaux lecteurs de rattrapage TV britanniques sont disponibles via la plate-forme intelligente Tizen. Les services de télévision en streaming ne manquent pas non plus, ainsi que Samsung TV Plus, les propres offres de chaînes FAST (Free Ad-Supported TV) de la marque.

Un seul rail prend en charge ces différentes applications, donc faire défiler pour trouver le service de votre choix est un jeu d’enfant ; en dessous se trouvent les barres du contenu En cours et Récemment consulté.

Steve May / Fonderie

Les menus sont assis à gauche. C’est à partir de là que vous pouvez activer les modes de lecture Ambient, Game et Media, ou plonger encore plus profondément dans le menu Paramètres.

Il existe également une superposition de jeu qui regroupe tous les paramètres de console pertinents, tels que le décalage d’entrée, les informations VRR et HDR. Le téléviseur est compatible AMD Freesync Premium Pro et Nvidia G-Sync. Plus d’informations sur les performances de jeu plus tard.

Qualité de l’image

Performances HDR percutantes

Excellente vivacité des couleurs

Interpolation d’image puissante

Si vous aimez les images de votre télé lumineuses et riches en couleurs, vous êtes au bon endroit. Le QN85C offre un niveau d’image moyen élevé, une luminosité HDR de pointe percutante et une profondeur de couleur étendue.

Si vous pensiez que seul OLED pouvait fournir un noir solide ininterrompu, détrompez-vous. Dans une pièce entièrement sombre, les barres de la boîte aux lettres de la télévision et des films grand écran sur ce Neo QLED sont d’un noir d’encre. Il n’y a rien de cette grisaille insipide qui peut affliger les technologies de rétroéclairage LED.

J’ai mesuré la luminosité HDR maximale à un peu plus de 1000 nits avec une fenêtre de mesure de 10 %. Plus qu’assez bon pour fournir des reflets spéculaires brillants, tels que des lampes, des lampadaires, des reflets et autres, et assez audacieux pour peut-être pardonner le manque de prise en charge Dolby Vision de l’ensemble.

Si vous pensiez que seul OLED pouvait fournir un noir solide ininterrompu, alors détrompez-vous

J’ai noté une certaine nébulosité en ce qui concerne les détails d’ombre à faible luminance, mais c’est peut-être à prévoir avec un nombre limité de grappes de rétroéclairage.

L’ensemble est compatible avec HDR10+, le système de métadonnées actives privilégié par Amazon Prime Video.

Samsung

Le panneau est associé à un processeur amélioré par l’IA, le processeur quantique neuronal 4K de Samsung, qui exploite la puissance de 20 réseaux de neurones pour optimiser les images scène par scène. Les fruits de ce travail de silicium peuvent être trouvés dans le mode intelligent.

Sélectionnez cette option et le téléviseur prend en charge la luminosité, le contraste et les détails fins, en faisant des jugements basés sur le contenu. Si vous souhaitez en savoir plus, il existe une sélection de préréglages d’image : Standard, Eco, Film, Mode cinéaste et Dynamique.

J’ai trouvé Standard le plus facile à vivre, car il fait bon usage de la réserve de luminosité de l’écran disponible et de la fidélité des couleurs, sans recourir à la sursaturation.

La gestion des mouvements est généralement bonne, grâce à Motion Xcelerator Turbo+. Il est tentant de laisser le paramètre Clarté de l’image désactivé pour les films, même si j’ai trouvé que le tremblement devenait intrusif. Il vaut mieux s’en tenir à Auto ou expérimenter avec Custom pour trouver le meilleur compromis.

Samsung

L’écran est un écran de jeu impressionnant. Les jeux 4K 120Hz se jouent de manière particulièrement fluide, même si cela n’a pas amélioré mes compétences Overwatch. Sachez qu’il existe deux options de jeu : Game Motion Plus conserve un certain traitement pour une nuance d’image supplémentaire, mais le mode de jeu de base est le plus réactif.

J’ai mesuré le décalage d’entrée à un excellent 9,4 ms (1080p/60 ips), dans ce mode, tandis qu’avec Game Motion Plus activé, qui rétablit une certaine amélioration de l’image, cela tombe à 25 ms.

La scène sonore est large et haute, avec un milieu de gamme étonnamment puissant, grâce à deux woofers

Qualité sonore

Système de suivi d’objets

Mode audio IA

Système audio 60W

Vous ne pouvez pas le dire à partir du châssis svelte de l’ensemble, mais cet ensemble dispose d’un système audio OTS (Object Tracking Sound) plutôt sophistiqué intégré, avec une paire de haut-parleurs en haut à gauche et à droite.

La scène sonore est large et haute, avec un milieu de gamme étonnamment puissant, grâce à deux woofers. Le son des films implique, aucune barre de son requise. Le volume ne manque pas, grâce aux 60W d’amplification embarqués.

Je ne suis vraiment pas convaincu par le mode audio AI du QN85C. Il est très axé sur la parole et le mode Amplification est assez dur. Je suis arrivé à la conclusion que l’IA n’est pas encore l’amie de l’audio.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung QN85C est disponible en quatre tailles d’écran, toutes disponibles dès maintenant. Choisissez parmi les modèles 55, 65, 75 et 85 pouces (QE55QN85C, QE65QN85C, QE75QN85C et QE85QN85C).

Ces ensembles se vendent respectivement 1 899 £, 2 599 £, 3 599 £ et 4 699 £ et vous pouvez les acheter auprès de Samsung ainsi que de détaillants tels qu’Amazon, Currys et Hughes.

Les mêmes modèles sont disponibles aux États-Unis, au prix de 1 499 $, 1 999 $, 2 699 $ et 3 799 $ – disponibles auprès de Samsung US, Amazon US et BestBuy.

Sur mon banc d’essai se trouve la version 65 pouces et vous pouvez découvrir de nombreuses alternatives intéressantes dans notre meilleur tableau télévisé.

Verdict

Le QN85C est un téléviseur intelligent 4K hautes performances, avec une spécification de fonctionnalités enviable.

Le processeur Neural Quantum Processor 4K de l’ensemble est polyvalent et fait un excellent travail avec les images. Les performances de niveau de noir sont particulièrement impressionnantes, garantissant aux images une profondeur réelle.

La luminosité HDR maximale est également impressionnante, même si l’absence de Dolby Vision reste une déception pour les cinéphiles.

L’ensemble excelle en matière de jeu. La fourniture de quatre entrées 4K 120 Hz est une bonne nouvelle pour les joueurs sérieux, la faible latence est impressionnante tandis que la fourniture d’un Game Hub ajoute un poli supplémentaire.

Ce modèle 4K Mini LED pour 2023 est un excellent polyvalent.

