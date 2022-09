Test du Samsung QE55S95B : 4K HDR OLED avec Quantum Dot

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité d’image dynamique 4K HDR

Processeur quantique neuronal 4K

Conception élégante Les inconvénients Pas de prise en charge Dolby Vision

Pas de lecture gratuite Notre avis Le Samsung S95B QD-OLED est le premier d’une nouvelle génération de téléviseurs HDR 4k de la marque, offrant une superbe dynamique, des couleurs ribald et une plate-forme intelligente solide comme le roc. L’avenir de l’OLED n’a jamais été aussi brillant.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 2199 $ (55 pouces)

Meilleurs prix aujourd’hui : Samsung QE55S95B

Alors que Neo QLED reste apparemment la technologie d’écran phare de Samsung, le S95B est le panneau dont tout le monde parle. Le premier écran QD-OLED de la marque, il fusionne les avantages du volume de couleur Quantum Dot avec le niveau de noir parfait et l’attrait esthétique de l’OLED.

Le S95B dispose également d’un système audio Dolby Atmos avancé avec Object Tracking Sound, ainsi que de solides côtelettes de jeu.

Caractéristiques et conception

Samsung décrit le S95B comme un design LaserSlim, et il est certainement d’une finesse accrocheuse. La qualité de fabrication et la finition sont irréprochables. Malgré sa finesse, le QES95B ne nécessite pas de boîtier d’interface One Connect séparé ; tous les ports sont intégrés. La connectivité est bonne. Les quatre entrées HDMI sont compatibles HDMI v2.1 et prennent en charge la lecture 4k 120fps. Il existe également eARC (sur HDMI 3), VRR (taux de rafraîchissement variable) avec prise en charge NVIDIA et AMD Freesync, ainsi que ALLM (mode de faible latence automatique) pour les connexions de console.

L’écran semble à peine assez grand pour incorporer un son immersif, mais les haut-parleurs latéraux et en hauteur sont installés sur le bloc de prises arrière, pour compléter le tableau orienté vers l’avant. Si vous souhaitez améliorer les performances audio du panneau, vous pouvez transmettre Dolby Atmos à une barre de son ou à un système externe.

Steve May / Fonderie

Il est livré avec une télécommande à énergie solaire, qui devrait économiser les piles à long terme, ainsi qu’un zapper standard.

Spécifications et fonctionnalités

La grande histoire ici est l’arrivée du panneau QD-OLED lui-même.

La grande histoire ici est l’arrivée du panneau QD-OLED lui-même.

Le changement intelligent qui sépare cette itération d’OLED de ce que nous voyons régulièrement des produits basés sur des écrans fabriqués par LG Display, est l’application d’une couche Quantum Dot pour dériver la couleur d’une seule source OLED bleue.

Le résultat est un écran avec une luminosité globale plus élevée et une fidélité des couleurs améliorée, sans sacrifier les performances de niveau de noir ou l’angle de vision.

Le processeur Neural Quantum de Samsung fait une grande partie du travail lourd associé, qui exploite l’intelligence de l’IA pour optimiser l’imagerie en temps réel, ainsi que pour ajouter des nuances et de la crédibilité supplémentaires à la mise à l’échelle HD.

Steve May / Fonderie

La prise en charge HDR est adéquate, mais est frustrante en deçà de ce que vous pourriez attendre d’une télé premium. Oui, on parle encore une fois de l’absence de Dolby Vision dans l’arsenal HDR de ce Samsung. Cette omission pourrait être un facteur décisif pour les cinéphiles.

Ce que nous obtenons est HDR10, HDR10+ et HLG.

La fonctionnalité intelligente est fournie via la plate-forme Tizen de Samsung, qui a subi une refonte cosmétique ; la mise à jour semble impliquer une bonne quantité de clics de navigation.

Steve May / Fonderie

Performances d’image

Ce Samsung QD OLED offre une luminosité de pointe inégalée en matière de HDR. Nous avons vu LG Display faire de grands progrès avec sa technologie de panneau OLED.EX à cet égard, mais QD OLED est une avancée encore plus évidente.

Malgré toute sa sophistication, le S95B n’est pas un ensemble difficile à vivre. Le processeur quantique neuronal offre un mode d’optimisation du son et de la vision piloté par l’IA qui analyse le contenu et votre environnement de visionnage, et s’ajuste en conséquence. Avec l’optimisation de l’IA activée, vous pouvez passer de House of the Dragon (n 4k HDR sur Sky Atlantic) à Sky Sports F1 en UHD HDR, et l’ensemble est tout aussi impressionnant avec les deux.

Si vous migrez depuis un téléviseur LED, le S95B sera probablement dans votre rue. C’est une grande télévision lumineuse. Mais si vous l’abordez d’un point de vue OLED, cela peut sembler trop lumineux, voire peu subtil.

Vous pouvez passer un temps démesuré à peaufiner les paramètres pour « désamorcer » cette pop inhérente, ou choisir de l’exécuter dans ses modes cinéma, mais cela ignore en grande partie son attrait principal. Un peu comme acheter une Ferrari pour ne rouler qu’en ville.

Si vous choisissez de désactiver le mode intelligent, les options de préréglage d’image standard de Samsung deviennent disponibles. Ceux-ci comprennent les modes Dynamique, Standard, Film et Cinéaste.

Le mode vidéo atténue considérablement l’image du S95B, un peu comme le mode Filmmaker.

À l’inverse, le paramètre Dynamique est trop saturé pour une visualisation confortable. les tons de peau sont moins crédibles. Si vous choisissez de ne pas laisser AI gérer les paramètres, Standard serait notre choix par défaut.

Steve May / Fonderie

Les performances HDR de l’ensemble sont phénoménales. Nous avons mesuré le pic HDR supérieur à 1400 nits en utilisant une fenêtre de 5 %. Il mesure moins sur une fenêtre standard de 10 %, mais le premier est plus révélateur de la façon dont le HDR est généralement utilisé de manière créative.

Même ainsi, l’écran parvient toujours à révéler des détails proches de l’ombre au-dessus du vrai noir ; les dégradés sont lisses et les bandes sont bannies.

En tant qu’écran de jeu, le S95B a beaucoup à le recommander, mais en ce qui concerne l’image, je pense en fait que le réglage du jeu est un peu trop poussé. Call of Duty Warzone a l’air un peu plus caricatural que sur les écrans rivaux, avec des teintes sursaturées. La lecture 4k 120fps est agréable et fluide.

Performances sonores

Le son est étonnamment bon pour un téléviseur aussi fin. Samsung a investi dans des pilotes de hauteur, de largeur et de centre, qui ensemble font un bruit fort et complet. La puissance de sortie est évaluée à 40W. Alors que l’inclusion de haut-parleurs placés plus haut augmente l’échelle du son, il n’y a aucun sens d’immersion, donc la mise à niveau vers un système audio séparé à un moment donné a toujours du sens.

Steve May / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Samsung S95B est disponible en deux tailles d’écran, 55 pouces et 65 pouces (QE55S95B, QE65S95B), au prix de 1799 USD et 2199 USD respectivement. Samsung nous a envoyé le modèle 55 pouces pour cet examen.

Vous pouvez les acheter directement auprès de Samsung.

Au Royaume-Uni, les deux téléviseurs se vendent 1789 £ et 2399 £, tandis qu’en Australie, ils se vendent 3499 $ AUS et 4499 $ AUS.

Au moment de l’examen, les remises étaient nombreuses, alors ne considérez pas ces prix comme les prix que vous paierez réellement.

Bien qu’évidemment premium, ces prix (surtout avec les remises) sont en fait assez compétitifs pour un écran aussi avant-gardiste. Les écrans LZ2000 de 55 et 65 pouces de Panasonic avec leurs panneaux OLED Master Pro sont plus chers, tout comme la série G (Gallery) conviviale pour le design intérieur de LG.

Verdict

Le Samsung S95B est un écran 4k exceptionnel. Il combine la luminosité d’un téléviseur LED de haute spécification, avec des performances de niveau de noir supérieures d’OLED, tout en réussissant à incorporer un système audio décent dans son impressionnante conception LaserSlim.

La gestion HDR du S95B est remarquable, mais le manque de Dolby Vision reste un irritant à ce prix. Sa luminosité globale plaira à beaucoup, en particulier à ceux qui recherchent principalement un affichage lumineux dans la pièce ; à l’inverse, son comportement généralement brillant ne sert pas particulièrement les joueurs ou les cinéphiles.

Vous pouvez plonger dans les paramètres pour modérer cela, mais si une telle pop n’est pas à votre goût, le S95B n’est probablement pas pour vous.

Dans l’ensemble, nous pensons que le S95B est un début spectaculaire pour la technologie QD-OLED de Samsung, et qui coûte moins cher que vous ne l’imaginez. C’est définitivement un OLED à sélectionner.

Spécifications