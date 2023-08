Test du Samsung Galaxy Z Fold5

Introduction

Conception sans faille, Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy et Gorilla Glass Victus 2 – c’est le Samsung Galaxy Z Fold5 en un mot. Mais le petit pas pour la gamme Fold pourrait-il devenir un pas de géant pour le segment pliable.

Le Galaxy Z Fold5 résout l’un des principaux problèmes de la gamme jusqu’à présent – l’écart en forme de V disgracieux et peu pratique lorsqu’il est fermé a finalement disparu et vous obtenez le corps sans espace pour enfin correspondre à la concurrence.

Il n’a toujours d’égal que le Huawei Mate X3 avec son indice IPX8, tandis que son cadre en aluminium Armor et son extérieur en verre Victus sont les plus rassurants du marché. Le chipset a été mis à niveau vers le modèle Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy avec des horloges CPU et GPU plus élevées, tandis que le stockage a été augmenté à UFS 4.0.

Le reste est copié-collé depuis le Fold4. L’écran AMOLED pliable reste le même – 7,6 pouces de qualité Dynamic AMOELD 2X avec 373ppi, taux de rafraîchissement dynamique de 120Hz et HDR10+. Il dispose d’un appareil photo 4MP sous-affichage intelligent pour éviter les interruptions, et il prend en charge l’entrée S-Pen. En fait, le nouvel étui S-Pen plus mince, bien qu’il ne fasse pas partie du téléphone lui-même, pourrait être l’une des plus grandes mises à niveau que nous recevons cette année.

À l’extérieur, vous obtenez le même écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10 +. Il y a un trou de perforation ici, mais pas de support S-Pen.

La configuration de la caméra arrière est une autre chose qui a été soulevée directement du Fold4. Le combo téléobjectif 50MP OIS primaire, 12MP ultra large et 10MP OIS 3x espère que le nouveau chipset Snapdragon l’aidera à améliorer la qualité de l’image grâce à sa puissance de calcul.

Un autre domaine où les améliorations ne peuvent provenir que du nouveau chipset est la durée de vie de la batterie, car le Fold5 dispose de la même batterie de 4 440 mAh avec prise en charge de la charge filaire 25 W et sans fil 15 W.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold5 en un coup d’œil :

Corps: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm, 253 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2) (pliée), façade en plastique (dépliée), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé), support pour stylet.

154,9 x 129,9 x 6,1 mm, 253 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2) (pliée), façade en plastique (dépliée), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé), support pour stylet. Afficher: 7,60″ Pliable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1812x2176px, rapport d’aspect 10,81:9, 373ppi; Écran de couverture :, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, 6,2 pouces, 904 x 2316 pixels, rapport 23,1:9 .

7,60″ Pliable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1812x2176px, rapport d’aspect 10,81:9, 373ppi; Écran de couverture :, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2, 6,2 pouces, 904 x 2316 pixels, rapport 23,1:9 . Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0.

256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm.

: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; : 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm. Caméra frontale: Sous Affichage : 4 MP, f/1.8, 26 mm, 2.0 µm ; Caméra de couverture : 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3″, 1.22µm.

: 4 MP, f/1.8, 26 mm, 2.0 µm ; : 10 MP, f/2.2, 24mm, 1/3″, 1.22µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS.

: 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ ; : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS. Batterie: 4400 mAh ; 25W filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil, 4,5W sans fil inversé.

4400 mAh ; 25W filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil, 4,5W sans fil inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; WiFi 6e ; Bluetooth 5.3, aptX HD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo; Commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB).

Si ce n’est pas cassé, ne réparez pas, c’était probablement écrit sur le mur dans les laboratoires de R&D de Fold5. Le vilain écart a disparu, mais le Fold5 ressemble toujours plus à un lifting qu’à un tout nouveau modèle. Un Galaxy Fold 4s, si vous voulez.

Pourrait-il y avoir plus à ce nouveau téléphone alors rencontre l’œil alors? Samsung s’est-il concentré sur des ajustements sous le capot qui améliorent l’expérience utilisateur sans faire la fiche technique ? Jetons un coup d’œil à l’intérieur de la boîte et découvrons.

Déballage du Galaxy Z Fold5

Le Galaxy Z Fold5 est livré dans l’une de ces boîtes écologiques, mais gravement sous-équipées, contenant le téléphone et un câble USB-C.

Si vous avez besoin d’un chargeur, d’un étui ou d’écouteurs, vous feriez mieux de faire vos courses.