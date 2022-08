Test du Samsung Galaxy Z Fold4

Introduction

De la faisabilité au raffinement, l’évolution naturelle des priorités de Samsung pour son smartphone pliable phare n’a pris que quelques années. Le Galaxy Z Fold4 de 2022 se concentre sur les mises à niveau indispensables de l’appareil photo et apporte un subtil polissage physique, tout en conservant le concept de base du facteur de forme téléphone-tourne-tablette axé sur la productivité.

La configuration de la caméra du Z Fold3 utilisait du matériel relativement ancien, et le nouveau modèle en change la plupart. Ayant en principe le même arrangement de téléobjectif large-ultra large, le Z Fold4 obtient plus de portée sur le long terme et un appareil photo principal à capteur plus grand, tandis que l’ultra large reste intact. Attention, ce n’est toujours pas une configuration de pointe – c’est presque identique à celui du Galaxy S22 (+) avec quelques petits caractères dans la section de mise au point automatique.

Dans les touches physiques, nous voyons que les lunettes ont été réduites, l’écran extérieur a adopté un aspect légèrement moins haut (toujours plus grand que pratiquement tout), et le tout pèse maintenant un peu moins – tous les changements évolutifs qui peut ou peut être repéré dans la pratique. Ce n’est certainement pas le pliable sans espace sur lequel nous avons tous ronronné que Samsung devrait fabriquer, alors que les fabricants chinois sont, en fait, en train de fabriquer.

D’autres choses que vous n’obtiendrez pas sur cette itération incluent une charge correctement rapide, Samsung gardant à la place les choses à 25 watts de PowerDelivery USB amélioré PPS. La capacité de la batterie reste à 4 400 mAh, mais cela n’a pas vraiment prouvé un point douloureux dans le passé, donc nous n’en ferons pas grand-chose maintenant non plus.

Si quoi que ce soit, de nouvelles avancées dans la technologie d’affichage (Samsung a annoncé un panneau plus économe en énergie pour cette génération Fold), associées au chipset Snapdragon 8+ Gen 1, lui-même non issu de la division de fabrication de puces de Samsung mais TSMC, pourraient en fait signifier une durée de vie de la batterie améliorée – nous y arriverons.

En parlant de l’affichage, le panneau intérieur pliable conserve les chiffres de l’ancien modèle – la diagonale est de 7,6 pouces, le taux de rafraîchissement est à 120 Hz, et il s’agit d’un taux de rafraîchissement adaptatif granulaire, comme il sied au statut haut de gamme du Fold. Le panneau extérieur correspond au grand pour la capacité de taux de rafraîchissement, et bien que la diagonale reste inchangée par rapport au prédécesseur à 6,2 pouces, le nouvel aspect devrait le rendre légèrement plus pratique tout en augmentant légèrement la zone utilisable.

Naturellement, vous obtenez des haut-parleurs stéréo, le capteur d’empreintes digitales capacitif latéral, un indice IPX8 (pas de poussière, eau uniquement) et quelques caméras selfie – une à l’extérieur et une autre sous l’écran flexible. Ceux-ci semblent être composés maintenant sans aucune raison apparente de les changer.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Fold4 en un coup d’œil :

Corps: 155.1×130.0x6.3mm (déplié), 155.1×67.1×14.2-15.8mm (plié), 263g; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

Affichage: 7,60″ Dynamic AMOLED 2X pliable, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1812x2176px, format d'image 10,8:9, 373ppi; Écran de couverture : 6,20″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 904x2316px, 23,1:9, 401ppi.

Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Mémoire: 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 3.1.

256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12L, une interface utilisateur 4.1.1.

Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23mm, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 66mm, 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm, 1.12µm.

Caméra frontale: Sous-affichage : 4 MP, f/1.8, 2.0µm, sous affichage ; Caméra de couverture : Large (principale) : 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3″, 1.22µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ ; Caméra de couverture : 4K@60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS.

La batterie: 4400 mAh ; Charge rapide 25W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 4,5W.

4400 mAh ; Charge rapide 25W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 4,5W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB) ; prise en charge du stylet.

Déballage du Samsung Galaxy Z Fold4

L’expérience de déballage du Galaxy Z Fold4 apporte quelques surprises. Le téléphone arrive déplié dans une grande boîte noire carrée avec un lettrage “Fold” en gras. Et quand nous disons que la boîte est « grande », ce n’est que dans l’encombrement – elle est à mi-hauteur car il manque un chargeur, comme c’est devenu la norme. Il y a toujours un câble USB-C fourni, toujours.

Mais le package de vente au détail barebones est facilement oublié une fois que vous arrivez à tenir le Fold4, alors parlons-en un peu.