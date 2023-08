Test du Samsung Galaxy Z Fold 5 : Cool, une nouvelle charnière

Nous sommes à cinq ans de la gamme Galaxy Z de Samsung. L’année dernière, dans notre test, j’avais écrit que le Galaxy Z Fold 4 était « presque perfectionné ». Comme vous le lirez ci-dessous, le nouveau Galaxy Z Fold 5 pour 2023 est amélioré, mais toujours pas tout à fait parfait. Qu’il s’agisse de Samsung qui n’inclut toujours pas ce que j’appellerais un système d’appareil photo de premier plan ou sa durée de vie de la batterie quelque peu terne, ce sont de petites choses qui s’additionnent pour faire un presque parfait expérience de pliage. Il y a aussi le fait que ce téléphone et le Z Fold 4 sont essentiellement des jumeaux, les seules différences étant un processeur et un système de charnière mis à jour. Si vous espériez plus, vous ne le trouverez pas ici.

Je ne veux pas en dire trop dans l’intro, vous devrez donc continuer à lire. Désolé.

Voici notre avis sur le Galaxy Z Fold 5 !

Ce qui est bon

Matériel – La meilleure partie absolue du Galaxy Z Fold 5 est son matériel. Samsung a présenté son nouveau système de charnière cette année et l’a mis dans le Z Fold 5 et le Z Flip 5. Avec lui, vous pouvez plier les appareils à plat, ne laissant aucun petit espace vers la charnière. C’est un sentiment très satisfaisant de les fermer complètement. Samsung a atteint là où ses pliables doivent être en termes de raffinement matériel et vous devez noter que je n’ai aucun grief concernant le matériel de l’appareil. C’est un appareil élégant à regarder, à tenir, et les étrangers ne peuvent s’empêcher de demander s’ils peuvent le tenir et l’essayer lorsqu’ils le voient pour la première fois. C’est ce que nous devrions tous attendre de notre smartphone.

Cela dit, y a-t-il place à l’amélioration? Toujours. Samsung n’offre toujours qu’un indice IPX8 sur l’appareil, ce qui signifie que même si vous bénéficiez d’une protection suffisante contre l’eau, vous feriez mieux de vérifier vos poches pour détecter la saleté excessive, les peluches et autres débris qui pourraient pénétrer dans l’appareil. Samsung a noté que la protection contre la poussière arrive, mais on ne sait pas quand. Ces téléphones coûtent encore près de 2 000 $, donc Samsung doit accélérer cette R&D. D’autres les ont déjà devancés, comme Motorola avec son indice IP52 sur le dernier Razr pliable.

Alors que le matériel continue de s’améliorer, il y a encore un groupe de personnes (moi y compris) qui ont du mal avec la convivialité limitée de l’appareil d’une seule main. Il est si grand lorsqu’il est plié et encombrant lorsqu’il est déplié que deux mains sont presque toujours nécessaires, à moins que vous ne jouiez dans la NBA et que vous ayez des mitaines monstres. Pour moi, qui promène encore deux chiens dans le quartier et qui souhaite également consulter ses e-mails, c’est un peu énervant de sortir cet appareil pour essayer de l’utiliser d’une seule main parfois. Je ne le recommanderais pas à tout le monde. J’ai trouvé que le meilleur endroit pour utiliser l’appareil est soit sur le canapé, soit au bureau. C’est son habitude naturelle, pas en vadrouille en ville. Si vous voulez un grand appareil pour consommer des vidéos, il n’y a rien de mieux que cela en dehors d’une tablette, mais pour ceux qui recherchent une portabilité ultra, vous feriez mieux de regarder le Z Flip 5.

Pour ceux qui sont préoccupés par la taille, l’appareil mesure 6,1 x 2,64 x 0,53 pouces lorsqu’il est plié et 6,1 x 5,11 x 0,24 pouces lorsqu’il est déplié. Son poids est de 8,92 onces.

Logiciel – Galaxy Z Fold 5 est livré avec One UI 5.1.1 en plus d’Android 13. Si j’étais un peu plus tatillon et que je pense que je me suis un peu détendu au cours de mes années de travail, je souhaiterais que le téléphone soit expédié. avec One UI 6 qui est actuellement en test bêta sur le Galaxy S23. Cela donnerait à l’appareil un argument de vente supplémentaire, mais ce n’est pas le cas, alors je passe à autre chose.

Sur l’appareil, One UI 5.1.1 a vraiment l’impression d’avoir atteint le bout de sa corde, mais je ne veux pas dire cela strictement dans le sens négatif. Samsung a tellement construit sur Android 13, comme sa fonctionnalité multi-fenêtres qui fonctionne si bien pour les amateurs de multitâche, un mode à une main qui est en fait intuitif, une longue liste de gestes pour des choses telles que désactiver l’appareil, tourner l’affichage marche/arrêt et la capture d’écran, les panneaux Edge (que je désactive toujours immédiatement au premier démarrage) et sa barre des tâches pour l’affichage principal qui ouvre l’accès à n’importe quelle partie de l’appareil très rapidement sans avoir à trop creuser. Samsung a également adopté le travail d’Android 13 pour permettre une personnalisation plus approfondie des couleurs. Il existe une tonne de fonctionnalités logicielles intéressantes.

Cela m’amène à mon point principal et je ne veux pas paraître négatif, alors gardez cela à l’esprit. Android 13 m’ennuie maintenant et j’ai besoin de quelque chose de nouveau et de frais. Ce que nous avons vu dans la version bêta d’Android 14 (One UI 6), c’est que Samsung est en train de repenser certaines parties de l’interface utilisateur et c’est ce dont ce téléphone a besoin d’une mauvaise manière. En regardant un Z Fold 4 et un Z Fold 5 l’un à côté de l’autre, je ne peux pas faire la différence avec le logiciel seul car il n’y a rien de nouveau avec lequel je veux jouer. Bien qu’après un certain temps, cela devrait toujours être le cas lorsque les appareils plus anciens reçoivent des mises à jour, le logiciel de ce téléphone ne m’a pas intéressé dès le premier jour. Ce n’est techniquement pas la faute de Samsung. Le calendrier de sortie d’Android n’est tout simplement pas aligné sur le calendrier de sortie du téléphone de Samsung, et bien que ce soit tout à fait correct et compréhensible, cela n’aide pas mon niveau d’excitation. La stratégie logicielle actuelle enlève-t-elle le fait que le logiciel qui se lance sur ce téléphone est fluide et bien construit avec de nombreuses fonctionnalités ? Non, absolument pas. C’est juste ennuyeux.

Performance – Sur la fiche technique, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 est la principale différence sur cet appareil par rapport au Z Fold 4 de l’année dernière. Y a-t-il un énorme changement de performances ? Pas à l’œil humain, non. Lorsque vous jouez ou faites défiler TikTok pendant une période prolongée, le téléphone se réchauffera naturellement, mais les performances et la fréquence d’images resteront solides. Naturellement, je voulais tester les performances en faisant en sorte que l’appareil exécute un tas d’applications simultanément dans Multi-Window et tout au long de mes tests, tout fonctionnait à merveille. Pas de décalage, pas de bégaiement. Dans l’ensemble, c’est un appareil très rapide.

Affiche – Deux raisons, et en particulier une grande raison, d’acheter le Galaxy Z Fold 5 seraient les écrans. En termes de spécifications et de dimensions, il n’y a aucun changement par rapport au Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière, mais si nous sommes honnêtes, ça va. L’écran de couverture est de 6,2 pouces, tandis que l’écran principal est de 7,6 pouces. Exactement le même que l’an dernier. Ce sont d’excellents affichages et il n’y a pas vraiment trop de place pour l’amélioration. Ils ont tous deux des taux de rafraîchissement élevés allant jusqu’à 120 Hz, une résolution suffisamment élevée pour gérer la plupart des contenus que vous consommerez, et les couleurs et les détails des écrans Dynamic AMOLED 2X sont riches, saturés et nets. Que pourrais-tu vouloir de plus?

J’ai vraiment apprécié la plus grande différence d’affichage entre le modèle de cette année et celui de l’année dernière, à savoir l’augmentation des niveaux de luminosité. Le Galaxy Z Fold 5 est capable de 1750 nits à son apogée, tandis que le Z Fold 4 était de 1000 nits. Cela peut être une énorme différence pendant la période estivale, que nous traversons actuellement.

Qu’est-ce qui pourrait être mieux

Batterie – L’année dernière, j’ai exprimé des inquiétudes concernant la durée de vie de la batterie du Z Fold 4. Je suis ici pour partager les mêmes sentiments sur le Z Fold 5. Il ne dure pas assez longtemps. Mon utilisation, comparée à ce que je pense être un acheteur typique de Z Fold, est probablement très légère. Je regarde principalement des vidéos YouTube et joue à Marvel Snap. C’est l’étendue de mon utilisation au cours des dernières semaines et je peux à peine atteindre 4 heures d’écran à l’heure au cours d’une journée donnée. J’ai même réduit considérablement mon visionnage de TikTok. Tous les soirs je vais me coucher et je dois absolument brancher l’appareil sinon je ne passerai pas le petit déjeuner le lendemain. Considérant que Samsung n’a pas augmenté la taille de la batterie par rapport à l’année dernière, car cet appareil contient toujours une batterie de 4 400 mAh, je ne suis pas surpris par tout cela.

Je comprends qu’un certain terrain d’entente doit être trouvé entre la taille de la batterie et la minceur de l’appareil, mais il est quelque peu décevant qu’un appareil aussi volumineux n’ait pas une autonomie de batterie plus impressionnante. Livré avec le dernier silicium Snapdragon, je m’attendais à ce que cela aide aussi, mais je n’ai rien remarqué qui indique le contraire. Si la durée de vie de la batterie est même dans mes 3 à 5 priorités pour un smartphone, comment pourrais-je opter pour cet appareil plutôt que d’autres options comme le S23 Ultra (beaucoup moins cher) ou le Pixel 7 Pro (encore moins cher). Encore une fois, la plus grande surprise est de savoir comment la batterie de cet appareil gère mon utilisation. Je n’utilise tout simplement pas beaucoup l’appareil et il ne m’impressionne toujours pas.

Caméra – Je dois dire que Google a établi une norme avec son Pixel Fold que Samsung doit vraiment égaler. Sur le Pixel Fold, Google a inclus un système de caméra exceptionnel, n’épargnant essentiellement aucune dépense. À 1799 $, Samsung doit absolument faire de même. Est-ce parce qu’ils veulent garder l’appareil mince qu’ils ne jetteront pas de gros capteurs ? Peut-être, mais je reviens à mon argument selon lequel ces téléphones devront peut-être s’agrandir pour s’améliorer. Permettre un appareil plus épais pourrait nous rapporter une batterie plus grande et de meilleurs appareils photo. Cela me semble agréable.

À l’arrière, le Z Fold 5 comprend trois caméras, un ultra large 12MP, un grand angle 50MP et un téléobjectif 10MP. Votre tireur principal 50MP est par défaut à 12MP. Lorsqu’il est réglé sur son réglage maximum de 50 MP, vous perdez certaines fonctionnalités de l’appareil photo, ce qui me semble toujours être un inconvénient. Vous perdez des filtres, un logiciel de retouche faciale et Motion Photo. Il y a deux caméras supplémentaires sur l’appareil. Il y a une caméra selfie 10MP à l’avant, plus une caméra sous-affichage 4MP sur votre écran principal. Samsung a également apporté de vastes améliorations pour masquer ce jeu de tir 4MP, qui se détachait comme un pouce endolori lorsque vous essayiez de visualiser du contenu.

Dans l’ensemble, l’expérience de prise de vue sur Z Fold 5 est bonne, mais à titre d’exemple, nous avons récemment eu la pluie de météores Perseids et je me suis fait un devoir de rester debout tard et de prendre quelques photos. Quels téléphones ai-je choisi d’utiliser ? Certainement pas le Z Fold 5. J’ai plutôt utilisé un Pixel 7 Pro et un Galaxy S23 Ultra, car ils offrent les meilleurs appareils photo sur n’importe quel appareil Android actuellement en matière de prise de vue nocturne et astronomique. Et voilà mon boeuf. Si je dépense plus de 1 799 $ pour un téléphone, il vaut mieux que ce soit mon téléphone de prédilection pour tout, pas seulement pour le multitâche.

Les photos que vous pouvez prendre avec le Z Fold 5 sont correctes, cependant, limitées par rapport à ce qui est possible sur d’autres téléphones. Dans des conditions appropriées, les niveaux d’exposition automatique sont bons, les couleurs sont agréables et saturées et les détails généraux sont préservés. Cela se remarque lors de la prise de photos de mon chien, par exemple. Les appareils de moindre importance ont du mal à conserver les détails de sa fourrure. Ce téléphone le gère relativement bien, surtout lors de prises de vue en 50MP. Si vous voulez un système de caméra capable de gérer tout ce que vous lui lancez, ce ne sera pas le Galaxy Z Fold 5, mais il peut certainement gérer la plupart des prises de vue. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples.

Essai de zoom

Essai de faible luminosité

Autre

– Il y a si peu de changements sur la fiche technique entre ce téléphone et le modèle de l’année dernière qu’il est plus facile d’en faire une puce plutôt qu’une section dédiée. Le Galaxy Z Fold 5 est livré avec un Snapdragon 8 Gen 2 mis à jour. La fin. Je ne plaisante pas. Les spécifications de l’appareil photo, les spécifications d’affichage, la RAM et essentiellement tout le reste sont inchangés. Il est logique que le prix de ce téléphone n’ait pas changé. Outre le système de charnière mis à jour, il n’y a pas trop de nouveautés sur ce téléphone. Impressions de femme – «Ils ont fait du bon travail avec le pli du grand écran. Ce n’est plus aussi visible pour moi qu’avant. L’étroitesse lorsqu’il est plié est un peu difficile à s’habituer, mais offre une prise en main agréable pour une utilisation à une main.

– «Ils ont fait du bon travail avec le pli du grand écran. Ce n’est plus aussi visible pour moi qu’avant. L’étroitesse lorsqu’il est plié est un peu difficile à s’habituer, mais offre une prise en main agréable pour une utilisation à une main. Mises à jour de logiciel – 4 ans de mises à niveau du système d’exploitation Android et 5 ans de mises à jour de sécurité pour cet appareil. Samsung, le roi en titre des mises à jour d’Android, est toujours en vogue.

Vidéos

Déballage Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Dernier mot

Si vous possédez un Galaxy Z Fold 4 et que vous en êtes satisfait, il n’y a absolument aucune raison de mettre à niveau. Cependant, si vous avez été sur la clôture à propos des pliables et que vous voulez enfin franchir le pas, je pense que c’est une excellente option pour le faire. Bien que les spécifications restent inchangées par rapport à l’année dernière et que je souhaite que les caméras soient un peu plus offertes, elles ont toujours ce que nous considérons comme une fiche technique complète, même à un prix de départ de 1799 $. Le logiciel restera pris en charge pendant des années et si vous aimez les gens qui ont de grands yeux quand ils le voient dans votre main, vous aimerez probablement beaucoup ce téléphone. Les appareils Galaxy Z Fold restent les téléphones de canapé ultimes et c’est cool.