Test du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliable Galaxy Z Fold 4 de Samsung Electronics est visible dans ce document non daté fourni par Samsung Electronics. Samsung Électronique | via Reuters

J’ai testé le nouveau téléphone Galaxy Z Fold 4 à 1 800 $ de Samsung, qui sera lancé le 26 août, au cours des deux dernières semaines. C’est la première fois que j’utilise un téléphone qui s’ouvre pour révéler un écran de la taille d’une petite tablette. Et je suis impressionné. J’utilise normalement un iPhone 13 mini et j’ai trouvé que je pouvais faire beaucoup avec un téléphone comme celui-ci. Je peux exécuter plusieurs applications côte à côte, par exemple. Je peux m’asseoir à l’extérieur et regarder la télévision avec un écran plus grand que celui que j’ai habituellement dans ma poche. La durée de vie de la batterie est excellente, l’appareil photo amélioré est net et la nouvelle barre des tâches de l’application en bas de l’écran facilite le lancement de vos applications préférées d’un simple toucher. Pourtant, je ne suis pas assez impressionné pour justifier le prix de 1 800 $. Les améliorations apportées au Z Fold 4 sont marginales par rapport au Galaxy Z Fold 3 de l’année dernière. Et bien qu’il soit amusant à utiliser, je ne pense pas que le Z Fold 4 prendra les pliables “grand public” pour l’instant. Voici mes trois plats à emporter après avoir essayé le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Le grand écran change la donne

La plainte la plus courante que j’ai rencontrée avant ma première interaction avec le Z Fold était que le pli au milieu est évident et gênant. J’ai comparé le Z Fold 4 à son prédécesseur, le Z Fold 3, et le pli semble moins visible. En regardant Bravo sur l’application YouTube TV, j’ai complètement oublié que je regardais sur un téléphone pliable. Le pli s’estompe une fois qu’on s’y est habitué. L’écran est également super lumineux. J’ai pu regarder la télévision à l’extérieur par une journée ensoleillée et l’image n’a pas été soufflée par le soleil. J’ai même lu un e-book et quelques articles de presse sur la plage. J’aime aussi le fait que l’écran externe soit légèrement plus large que sur le modèle de l’année dernière. Il y a plus de place pour taper et cela ressemble beaucoup plus à l’utilisation d’un téléphone ordinaire, au lieu d’un mince.

Fenêtre multi active Samsung Galaxy Z Fold 4. Sophie Pitt

La fonctionnalité la plus utile était de pouvoir ouvrir simultanément plusieurs onglets de navigateur sur l’écran de 7,6 pouces. Cela signifiait que je pouvais rebondir entre différents sites Web, comme je le ferais sur un ordinateur, simplement en appuyant sur différents onglets. Le Galaxy Z Fold 4 est également le premier appareil avec Android 12L, une version spéciale d’Android créée par Google pour les appareils à grand écran. Cela rend le multitâche avec trois applications ouvertes en même temps très facile. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir que le navigateur, YouTube TV et ma galerie de photos sont ouverts. Mais vous pouvez le faire avec trois applications. J’ai aimé pouvoir les enregistrer dans un raccourci sur l’écran d’accueil et, d’un simple toucher, les relancer là où ils se trouvaient. Certaines applications ne sont pas automatiquement optimisées pour utiliser le plus grand écran interne. Prenez Instagram par exemple, une autre application que je fréquente souvent. Il a de grandes bordures sur le côté par défaut. Heureusement, Samsung a une option dans les paramètres pour forcer les applications à utiliser tout l’écran, même si elles ne sont pas optimisées. Cela fonctionne, vous avez juste besoin de savoir où chercher.

Instagram sur le Samsung Galaxy Z Fold 4. Sophie Pitt

L’appareil photo est à égalité avec l’iPhone 13 Pro Max

Il y a trois caméras arrière sur le Galaxy Z Fold 4, y compris un objectif large amélioré de 50 mégapixels et un objectif zoom 30x. La plus grande taille de l’objectif signifie que l’appareil photo capte 23 % de lumière en plus que le Fold 3, et l’augmentation des mégapixels se traduit par des images plus nettes. J’ai comparé le Z Fold 4 à l’iPhone 13 Pro Max haut de gamme d’Apple. Les deux sont parfaits pour les photos. Les détails semblaient être mieux capturés par le Z Fold 4, tandis que les couleurs étaient plus fidèlement représentées sur l’iPhone 13 Pro Max.

Photo d’une Rose prise sur un Samsung Galaxy Z Fold 4 et un iPhone 13 Pro Max. Sophie Pitt

Prenons par exemple ce cliché d’une rose. L’iPhone 13 Pro Max offre plus de détails et une représentation plus précise de la couleur réelle. Le Galaxy Z Fold 4 capture une photo avec un flou un peu plus naturel autour de la rose, ce que certaines personnes préfèrent.

Photo de paysage prise sur un Samsung Galaxy Z Fold 4 et un iPhone 13 Pro Max. Sophie Pitt

Sur cette photo de paysage, vous pouvez voir que les couleurs capturées par le Z Fold 4 ne sont pas très précises. Ils sont plus saturés. Cependant, vous obtenez plus de détails dans les parties les plus sombres des images Z Fold 4. Une chose qui me manque lors de l’utilisation du Z Fold 4 est la capacité d’indexation de la pellicule de l’iPhone. J’aime pouvoir rechercher mon rôle d’appareil photo pour le texte dans les images, ce qui fonctionne très bien sur l’iPhone mais ne fonctionne pas très bien sur le Galaxy Z Fold.

Autonomie de la batterie qui dure une journée complète

Samsung Galaxy Z Fold 4 Sophie Pitt

J’ai utilisé le Galaxy Z Fold 4 toute la journée pour diffuser, envoyer des e-mails, lire des livres électroniques et jouer à des jeux, j’ai réussi à le faire jusqu’à l’heure du coucher sans avoir besoin de recharger. Mais gardez à l’esprit que la durée de vie de votre batterie variera en fonction de la fréquence à laquelle vous utilisez le grand écran interne par rapport au plus petit. Vous pourriez obtenir une autonomie beaucoup plus longue si vous utilisez principalement l’écran externe. Le Z Fold 4 est livré avec un câble USB-C vers USB-C, mais il n’est pas livré avec une prise murale malgré le prix de 1 800 $. La plupart des fabricants de téléphones le font maintenant, en supposant qu’ils peuvent économiser sur les déchets, car la plupart des gens ont peut-être déjà un chargeur à la maison. Néanmoins, je pense qu’il devrait être livré avec une brique de charge, car vous avez besoin d’au moins un chargeur de 25 watts pour une charge rapide. Il est également compatible avec la recharge sans fil.

