Test du Samsung Galaxy Z Flip5

Introduction

Qu’améliorez-vous sur un téléphone qui est déjà l’option par défaut dans sa catégorie et la concurrence est soit très limitée à la région, soit, si elle est largement disponible, tout simplement pas assez populaire pour être une menace sérieuse ? Eh bien, pas beaucoup, dit Samsung avec son Galaxy Z Flip5.

Les pliables de dernière génération de la société coréenne avancent prudemment, mais le Flip se sent toujours comme l’étape générationnelle la plus significative. Cela est principalement dû au fait que la coque est traitée avec une mise à niveau de l’écran de couverture indispensable, la nouvelle unité plus grande améliorant considérablement l’utilité (avec quelques mises en garde). L’autre développement majeur concerne la conception de la charnière, de sorte que le Flip5 se plie finalement à plat, au lieu de former un bord. Et c’est surtout ça.

Bien sûr, le Flip5 est livré avec un nouveau chipset – le Snapdragon 8 Gen 2 va sans dire. Le stockage de base a été doublé à 256 Go, ce qui est également un changement très apprécié. Des ajustements mineurs peuvent être repérés dans le système de caméra, mais il reste essentiellement le même. De même, l’affichage interne a peut-être obtenu une augmentation de la luminosité, mais ce n’est pas non plus une mise à jour révolutionnaire.

Mais peut-être que les attentes en matière de changements perturbateurs ne sont pas réalistes, et le Z Flip5 apporte juste ce qu’il faut de différences et d’améliorations pour en faire un digne successeur. C’est ce que nous allons essayer de découvrir dans les pages suivantes.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip5 en un coup d’œil :

Corps: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g ; Façade en plastique (ouverte), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

165,1 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g ; Façade en plastique (ouverte), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: 6,7″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 425ppi ; Écran de couverture : Super AMOLED, 3,4″, 720x748px, 306 ppi.

6,7″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 425ppi ; Écran de couverture : Super AMOLED, 3,4″, 720x748px, 306 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 4.0.

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1.1. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm.

: 12 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm. Caméra frontale: 10 MP, f/2.2, 23mm (large), 1.22µm.

10 MP, f/2.2, 23mm (large), 1.22µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10+ ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10+ ; : [email protected]. Batterie: 3700 mAh ; 25W filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil, 4,5W sans fil inversé.

3700 mAh ; 25W filaire, 50% en 30 min (annoncé), 15W sans fil, 4,5W sans fil inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo; Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

Déballage du Samsung Galaxy Z Flip5

Le package de vente au détail du Z Flip5 ne réserve aucune surprise. La boîte noire à mi-hauteur présente une petite ressemblance stylisée du combiné, de couleur assortie à l’unité réelle à l’intérieur.

La liste des accessoires inclus est également courte, comme on pouvait s’y attendre. Après le retrait du chargeur de la boîte avec la génération S21, les Galaxies sont généralement livrés avec juste un câble USB-C et rien d’autre. Eh bien, ça, et une broche d’éjection SIM, bien sûr. Mais déplaçons notre attention là où elle appartient – sur le combiné.