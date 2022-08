Test du Samsung Galaxy Z Flip4

Introduction

Un autre événement Samsung Unpacked est arrivé, et celui-ci nous a apporté la quatrième génération de smartphones Galaxy pliables. Comme on pouvait s’y attendre, Samsung a annoncé les quatre suites du Fold et du Flip, le premier ressemblant davantage à une tablette pliable, tandis que le Flip – un téléphone à clapet saupoudré de nostalgie.

Aujourd’hui, nous allons explorer le Samsung Galaxy Z Flip4, qui ressemble beaucoup au Galaxy Z Flip3, mais en mieux. C’est une formule qui est utilisée depuis des années car la technologie ne peut pas progresser aussi vite que les fabricants apportent une nouvelle version de leurs téléphones. Mais bien que le nouveau Z Flip4 ne fasse pas beaucoup (le cas échéant) mettre à niveau les propriétaires de Z Flip3, il améliore suffisamment de bits pour inciter encore plus de gens à se procurer ce nouveau produit phare pliable.

Samsung a amélioré le Galaxy Z Flip3 en ajustant tous les points faibles sur lesquels les critiques et les utilisateurs se sont mis d’accord – performances de l’appareil photo en basse lumière, autonomie de la batterie, vitesse de charge. Et, bien sûr, le nouveau Z Flip4 se vante de la puce Android la plus récente – le Snapdragon 8+ Gen 1.

Le nouveau Galaxy Z Flip4 présente les mêmes écrans internes Dynamic AMOLED 2X et externes Super AMOLED que le Z Flip3. Mais grâce à des cadres réduits autour de l’écran pliable et à un cadre en aluminium plus plat, le Z Flip4 est désormais un peu plus court et avec une charnière plus fine.

L’AMOLED 2X dynamique pliable reste tout aussi adaptatif avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz et tout aussi lumineux avec une luminosité maximale jusqu’à 1200 nits. Le pli au milieu est là pour rester pour le moment, tout comme la perforation pour la caméra selfie.

Le Z Flip4 est classé IPX8 pour la résistance à l’eau – une fonctionnalité que seul Samsung propose sur ses troisième et quatrième générations d’appareils pliables. Samsung et Sony sont les deux seuls fabricants qui visent à offrir une protection contre l’eau sur la plupart de leurs téléphones, et nous apprécions vraiment l’effort.

Outre la mise à niveau du chipset, le Galaxy Z Flip4 dispose également d’un système de caméra amélioré à l’arrière. Il s’agit toujours d’une configuration à double caméra, mais le tireur principal s’appuie désormais sur un capteur 12MP plus grand avec des pixels de 1,8 µm couplé à un objectif OIS 24 mm f / 1,8 plus large. Ce nouveau capteur devrait permettre une amélioration de 65% de la collecte de lumière et améliorer les performances en basse lumière. Les caméras selfie ultra-larges 12MP et 10MP restent les mêmes que sur le Flip3.

Le Galaxy Z Flip4 est alimenté par une batterie 12 % plus grande – il contient désormais une cellule de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh dans le Flip3. Et encore mieux, le téléphone prend désormais en charge une charge rapide de 25 W, contre 15 W lents. La charge rapide sans fil a également été accélérée, maintenant jusqu’à 15W.

Et c’est à peu près tout – un nouveau chipset, un appareil photo principal, une batterie et une vitesse de charge améliorée. Et la dernière version d’Android avec la One UI la plus récente, bien sûr.

Caractéristiques du Samsung Galaxy Z Flip4 en un coup d’œil :

Corps: 165,2 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g ; Façade en plastique (ouverte), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé).

165,2 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g ; Façade en plastique (ouverte), arrière en verre (Gorilla Glass Victus+), cadre en aluminium ; Résistant à l’eau IPX8 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance plus résistante aux chutes et aux rayures (annoncé). Affichage: 6,70″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 426ppi ; Écran de couverture :, Super AMOLED, 1,9 pouces, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+).

6,70″ AMOLED dynamique pliable 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (crête), résolution 1080x2640px, format d’image 22:9, 426ppi ; Écran de couverture :, Super AMOLED, 1,9 pouces, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+). Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, une interface utilisateur 4.1.1.

Android 12, une interface utilisateur 4.1.1. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f/1.8, 24mm, 1.8µm, PDAF double pixel, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm.

: 12 MP, f/1.8, 24mm, 1.8µm, PDAF double pixel, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 123˚, 1.12µm. Caméra frontale: 10 MP, f/2,4, 26 mm (large), 1,22 µm.

10 MP, f/2,4, 26 mm (large), 1,22 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ ; Caméra frontale : 4K@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ ; : 4K@30fps. La batterie: 3700 mAh ; Charge rapide 25W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 4,5W.

3700 mAh ; Charge rapide 25W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 15W, Recharge sans fil inversée 4,5W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

En parcourant la fiche technique, il manque peu – une caméra zoom vient au sommet de notre tête. La charnière améliorée devrait fonctionner pendant au moins 200 000 cycles, et nous apprécions les panneaux Gorilla améliorés et le cadre en aluminium plus résistant, même si par de petites marges.

Déballage du Galaxy Z Flip4

Le Galaxy Z Flip4 est livré avec un boîtier incroyablement fin et léger. Il est ouvert, face cachée, attendant son premier utilisateur. Un compartiment en papier fin abrite le câble USB-C et l’éjecteur SIM. Et c’est tout ce que vous trouverez.

Il n’y a pas de chargeur ou d’étui dans la boîte de vente au détail, et si vous ne possédez pas l’adaptateur secteur 25 W de Samsung, c’est probablement une bonne idée d’en acheter un afin que vous puissiez utiliser cette charge rapide.