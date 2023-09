Test du Samsung Galaxy Tab S9 : rapide et fabuleux

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances fluides

Super écran et son

Polyvalent

Classé IP68 Les inconvénients Sélection d’applications et performances inférieures à celles de l’iPad

Aucun chargeur inclus

Cher Notre verdict Il s’agit du modèle de base sur trois de la famille Galaxy Tab S9 et il est disponible dans une taille confortable de 11 pouces sans compromettre les performances. L’écran permet de regarder des émissions ou de jouer à des jeux avec plaisir, et la batterie dure longtemps. Le prix est élevé pour une tablette et l’iPad propose toujours une meilleure sélection d’applications, mais il s’agit d’une option Android de premier plan.

Prix ​​une fois examiné

À partir de 799 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Samsung Galaxy Tab S9

799 $

Cet été, les mobiles pliables ont peut-être occupé toute l’attention lorsque Samsung a présenté ses nouveautés, mais ils ont également lancé une nouvelle famille de tablettes. Il s’agit du modèle de base et le dernier à passer par le laboratoire de tests.

Les tablettes s’appellent Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus (ou S9+) et Galaxy Tab S9 Ultra. Tous les trois sont très somptueux et dotés des meilleures fonctionnalités, ce qui les différencie principalement par leur taille.

Côté Android, il n’y a vraiment que Samsung qui défie véritablement la gamme iPad Pro d’Apple. Ici, j’ai testé la Galaxy Tab S9, un appareil 11 pouces disponible en deux configurations de mémoire et avec ou sans modem 5G intégré.

Le modèle de base le moins cher est livré avec 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage, ce qui vous coûtera la somme considérable de 799 $/799 £, ce qui piquera le portefeuille de beaucoup. Si vous choisissez plus de stockage, vous obtenez également plus de mémoire (12/256 Go) et cela coûtera 919 $/899 £. Mon modèle de test est livré avec la 5G qui commence à 949 £, mais vous ne pouvez pas obtenir la 5G aux États-Unis.

Vous pouvez l’acheter dans la boutique Samsung ainsi que chez des détaillants tels qu’Amazon et Currys.

Aux États-Unis, il est disponible auprès de Samsung ainsi que d’Amazon et de BestBuy.

Concevoir et construire

La tablette mesure 5,9 mm d’épaisseur et est fabriquée en aluminium solide avec des angles droits et des boutons clairs. Il existe un emplacement pour carte SIM sur les modèles qui l’ont intégré (le modèle Wi-Fi n’a de place que pour les cartes microSD).

Il y a des trous pour les haut-parleurs sur les côtés courts et l’ensemble du design semble rigide et robuste.

Il n’est pas très confortable à tenir, mais a un design droit similaire à beaucoup d’autres. Ida Blix / Fonderie

Les angles droits ne le rendent pas très confortable à saisir, mais il n’est pas le seul dans cette conception. On a l’impression que le design élégant a pu l’emporter sur le confort. Cependant, cela ne m’empêche pas d’utiliser la tablette au quotidien. C’est juste la bonne taille pour l’emporter partout.

Si je veux jouer à des jeux dotés de commandes de type console (mieux adaptées aux mobiles), cela devient ennuyeux au bout d’un moment, mais ici la Tab S9 est légèrement plus agréable que ses grandes sœurs car elle a un écran plus petit. Les jeux gourmands en graphiques peuvent provoquer une surchauffe du châssis si vous jouez longtemps.

Le refroidissement semble efficace, mais si vous comptez jouer beaucoup, un boîtier avec un support et une manette sans fil est recommandé. Un support peut être bon dans tous les cas, car il devient comme un ordinateur portable avec un bon clavier. Il est facile de passer à l’interface Dex de type Windows de Samsung avec le contrôle du curseur de la souris et des fenêtres flottantes.

Avec la souris et le clavier, la Tab S9 fonctionne beaucoup plus comme un Chromebook. Ida Blix / Fonderie

Dex vous donne accès à certaines applications bien contrôlées avec une souris et un clavier, telles que les applications Office et les navigateurs Web.

L’écran est recouvert de verre Gorilla Glass, et même s’il donne un léger scintillement arc-en-ciel à la surface sous des angles de vision rapprochés, cela ne me dérange pas. La Tab S9 est également entièrement étanche avec son indice IP68, ce qui est le bienvenu. Ni son prédécesseur ni ses concurrents ne le proposent.

Samsung a rendu cette tablette et le stylet qui l’accompagne étanches. Ida Blix / Fonderie

Écran et haut-parleurs

Samsung marque des points pour l’écran de cette tablette, qui est un magnifique AMOLED de 2 560 x 1 600 pixels. Avec une fréquence d’images dynamique jusqu’à 120 Hz et une lecture tactile rapide (il prend en charge le S-pen), tout sur l’écran se déroule rapidement et directement.

Il s’agit d’une mise à niveau importante pour le modèle standard de la famille Tab S9, car la Galaxy Tab S8 a manqué l’OLED, obtenant à la place un panneau LCD plus basique.

L’écran du Samsung Galaxy Tab S9 est un plaisir à utiliser avec de superbes couleurs et un contraste élevé. Ida Blix / Fonderie

L’écran a une large gamme de couleurs, une grande précision des couleurs et, grâce à l’OLED, un contraste élevé. C’est idéal pour éditer des images, et les images HDR des films et des jeux sont détaillées et immersives. Samsung a pris en charge le HDR10+ et une bonne luminosité. Vous pouvez prendre le comprimé au soleil (même si les choses se détériorent maintenant) sans avoir à chercher de l’ombre pour bien voir.

La Galaxy Tab S9 peut être emportée à l’extérieur. Ida Blix / Fonderie

La Tab S9 dispose de quatre haut-parleurs AKG et ils offrent un très bon son en position horizontale et verticale. Les films reçoivent la bonne pression et un effet surround. La musique semble également dynamique avec beaucoup de détails. Le disque prend en charge Dolby Atmos et dispose d’un mode spécial pour les jeux. Cela sonne bien et que ce soit principalement grâce au logiciel ou au matériel n’a probablement pas d’importance.

Spécifications et performances

La Tab S9 dispose d’un Snapdragon 8 gen 2, avec la même version spéciale que dans les téléphones Galaxy S23.

Il est rapide pour un téléphone mobile et de loin le plus rapide de sa catégorie parmi les tablettes Android, mais Apple a le dessus ici – il est indéniable que l’iPad Pro offre les performances d’un ordinateur portable avec son processeur M2.

La Tab S9 dispose d’une mémoire et d’un stockage rapides, ce qui facilite la gestion de tout, des applications aux sites Web riches en médias. Les bonnes capacités multitâches fonctionnent également sans compromettre l’expérience.

Comme mentionné en haut, vous pouvez choisir entre 8 Go de mémoire avec 128 Go de stockage ou un modèle avec 12/256 Go.

Repères de la Galaxy Tab S9

Antutu Référence 10*: 1 456 416 points

Banc de geek 6: 5 465 points

Geekbench 6 monocœur: 1 992 points

Calcul Geekbench 6: 9 474 points

3dmark Vie sauvage illimitée: 14 766 points

3dmark Vie Sauvage Extrême: 3 901 points

Stockage, lecture: 1 460,01 Mo/s

Stockage, écriture: 1 090,03 Mo/s

*Comparable uniquement avec d’autres tablettes Android, pas avec iPad

Logiciels et applications

Du côté d’Android (version 13), il existe une gamme inférieure d’applications adaptées aux écrans plus grands, et il y a un manque particulier d’applications professionnelles pour la productivité et la création.

C’est là que le système d’exploitation iPad est en tête du peloton. La version standard d’Android offre une meilleure expérience sur les téléphones que sur les tablettes. Les applications réellement conçues pour des écrans plus grands sont noyées par des applications non personnalisées qui fonctionnent mieux sur les clés USB du Google Play Store.

L’interface propre à Samsung, One UI, est généralement très bien adaptée au plus grand écran du S9, mais le problème de trouver des applications de productivité adaptées demeure. Cependant, consommer des médias, les utiliser pour prendre des notes avec le S-pen et naviguer sur le Web sont autant de tâches qu’il gère bien.

Samsung propose quatre mises à jour majeures de génération d’Android pour cette tablette, elle devrait donc durer un certain temps – ce qui est une chance avec ce prix. Il est livré avec Android 13, la date d’arrivée d’Android 14 n’est pas claire, Samsung a généralement besoin d’un certain temps pour adapter sa propre interface One UI.

Écran partagé et stylet S

Samsung continue d’affiner sa prise en charge multitâche et vous pouvez avoir jusqu’à trois applications dans des fenêtres divisées et encore plus en mode flottant. Cela devient vite compliqué, mais avoir une barre de menus en bas accélère la navigation.

Il est facile d’utiliser plusieurs applications en même temps. Cela devient vite un peu compliqué, mais est utile une fois que vous avez compris. Ida Blix / Fonderie

Le S-Pen est très agréable et dispose d’une connexion Bluetooth à la tablette. Il peut être fixé magnétiquement à l’arrière où il se charge. Une amélioration par rapport à avant est qu’il se charge désormais quelle que soit la direction dans laquelle vous l’avez attaché. Le stylet a également le même indice IP que la tablette, vous pouvez donc dessiner dans la baignoire sans souci si l’envie vous en prend.

La tablette surfe en 5G ou en Wi-Fi 6E et elle est rapide et stable quel que soit votre choix. Samsung n’a pas encore choisi de proposer le Wi-Fi 7, comme certains concurrents ont commencé à le faire.

Il est possible de se connecter rapidement et facilement avec la reconnaissance digitale ou faciale, mais cette dernière ne dispose pas de biométrie approuvée par l’identification et ne fonctionne donc pas, par exemple, avec la connexion bancaire dans la tablette. Le lecteur d’empreintes digitales est un peu mal positionné pour se connecter lorsque la tablette est horizontale, mais mieux en mode paysage.

Autres mises à niveau

Cette tablette propose des caméras modestes de milieu de gamme. Une caméra principale de 13 Mp à l’arrière et une caméra grand angle de 12 Mp à l’avant sont ce qui est proposé dans ce modèle de base. Ils sont principalement destinés à la documentation, à la RA et aux appels vidéo plutôt qu’à la photographie à égalité avec un téléphone mobile Galaxy S23.

La batterie est légèrement plus petite dans la Tab S9, à 8 400 mAh. Si vous choisissez plutôt le modèle S9 Plus, vous obtenez 10 800 mAh. Vous pouvez utiliser la tablette toute la journée, du moins si vous n’utilisez pas beaucoup de jeux lourds ou d’applications de productivité.

Une charge rapide devrait être possible avec jusqu’à 45 W de charge USB. Vous devrez cependant vous procurer votre propre chargeur, car il n’est pas inclus. Je n’avais le droit d’emprunter qu’un chargeur de 25 W, je n’ai donc pas pu tester une charge encore plus rapide. Grâce à cela, une batterie vide prend environ 1,5 heure pour se charger complètement.

Spécifications