Test du Samsung Galaxy Tab S8 Plus : l’excellence de la tablette Android en déplacement

8.5 Samsung Galaxy Tab S8 Plus Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy Tab S8 Plus Comme Excellentes performances et autonomie de la batterie

Fonctions de productivité utiles

Stylet S inclus

Écran AMOLED lumineux N’aime pas La couverture du clavier et le chargeur ajoutent à un coût déjà élevé

Le Galaxy Tab S8 Plus est l’enfant du milieu négligé de la dernière gamme de tablettes de Samsung, mais il mérite votre attention. Son frère le plus cher, le Galaxy Tab S8 Ultraont éclipsé les Plus lorsqu’ils étaient annoncé en février, principalement en raison de son grand écran. Mais, s’il est tentant de succomber au FOMO et d’obtenir l’appareil le plus haut de gamme juste pour avoir le meilleur des meilleurs, le coût supplémentaire ne semble pas en valoir la peine. Au lieu de cela, considérez le Plus, plus convivial pour les voyages.

L’écran de l’Ultra est difficile à ignorer : il s’agit d’un écran Super AMOLED de 14,6 pouces avec une résolution de 2 960 x 1 848 pixels à 240 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En comparaison, le plus grand iPad Pro du moment mesure 12,9 pouces avec une résolution de 2 732 x 2 048 pixels à 264 ppi. La Tab S8 Plus dispose d’un écran Super AMOLED de 12,4 pouces, 2 800 x 1 752 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est le plus petit des trois, mais c’est un excellent écran pour construire une tablette autour (ou derrière, techniquement).

Regarde ça: La Galaxy Tab S8 de Samsung ressemble à une alternative prometteuse à l’iPad Pro 03:39

L’Ultra et le Plus (et l’onglet S8 standard d’ailleurs) fonctionnent sur le système sur puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et les modèles de base incluent 8 Go de mémoire et 128 Go de stockage interne (un emplacement microSD prend également en charge les cartes jusqu’à 1 To). Le Galaxy Tab S8 Ultra est disponible en graphite et commence à 1 100 $ (999 £, 1 799 AU $) tandis que le Tab S8 Plus est disponible en graphite, argent et or rose, à partir de 900 $ (849 £, 1 499 AU $).

La Galaxy Tab S8 Plus est la tablette Android dont la plupart des gens ont besoin. Josh Goldman/Crumpe

Les 200 $ supplémentaires pour l’Ultra sont justifiés par l’écran plus grand, la batterie plus grande qui l’alimente et une deuxième caméra grand angle frontale de 12 mégapixels (ainsi qu’une encoche de caméra peu attrayante pour l’accueillir). Il peut être configuré avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage – le double de ce qui est disponible pour le S8 Plus – mais c’est vraiment là que s’arrêtent les différences.

De manière générale, les tablettes à écran large plus grandes que la Tab S8 Plus sont trop grandes pour être utilisées confortablement pendant longtemps. À près de 15 pouces et 1,6 livre (726 grammes), l’Ultra est mieux utilisé à plat sur un bureau, sur les genoux ou soutenu par un support. Le Plus de 12,4 pouces est juste assez petit et léger (à 1,3 livre, 576 grammes) pour être utilisé dans vos mains pour jouer, lire, diffuser des vidéos ou naviguer sur le Web. Il s’intégrera également mieux sur un petit bureau pour prendre des notes en classe ou lors d’une réunion. Mais, il est également assez grand pour faire des travaux de bureau ou scolaires.

S Pen inclus, mais rien d’autre

Samsung, Apple, Microsoft et d’autres positionnent régulièrement les grandes tablettes comme des machines de productivité lorsqu’elles sont associées à un clavier amovible. La Tab S8 Plus est certainement commercialisée comme une option pour quelqu’un qui recherche un appareil pour gérer à la fois le travail et le jeu, mais vous ne trouverez pas ce clavier crucial dans l’emballage.

Samsung m’a envoyé une de ses coques de clavier à tester avec la Tab S8 Plus. C’est confortable, et j’ai tapé toute cette critique dessus. Cependant, comme le Couverture de livre la moins chère avec un clavier, le clavier n’est pas rétro-éclairé, il n’y a pas de trackpad, le boîtier n’a qu’une seule position d’écran et le clavier ne peut pas être séparé de la coque arrière pour être utilisé comme simple support – et c’est toujours 110 $. Le boîtier de clavier en deux parties avec un trackpad coûte environ 150 $.

Le S Pen inclus se recharge lorsqu’il est fixé magnétiquement à l’arrière. Josh Goldman/Crumpe

Ne pas inclure un clavier serait moins un problème si, encore une fois, Samsung ne passait pas autant de temps à le vanter comme une tablette pour la productivité. Mon conseil : recherchez un pack ou une promotion incluant un clavier pour profiter pleinement de la Tab S8 Plus.

Au crédit de Samsung, un S Pen est inclus pour dessiner et écrire, et cela fonctionne à merveille. Il se recharge facilement lorsqu’il est fixé magnétiquement à l’arrière, mais il peut également s’enclencher solidement sur le bord supérieur. La pointe souple crée juste assez de traînée sur l’écran pour le rendre tout aussi confortable pour écrire et dessiner avec peu de latence perceptible. Je n’appellerais pas cela du stylo sur papier, mais j’avais l’impression d’avoir plus de contrôle lors de l’ombrage d’un dessin par exemple.

Ma fille de 13 ans – une fervente utilisatrice de l’Apple Pencil de deuxième génération pour dessiner – a utilisé l’abonnement de six mois inclus de la Tab S8 pour Peinture Clip Studio pour créer cela avec le S Pen fourni et a déclaré que l’expérience est similaire au crayon. Josh Goldman/Crumpe

Avec le S Pen, Samsung inclut un câble USB-C pour les données et le chargement. Il n’y a pas de chargeur dans la boîte, cependant, et si vous voulez utiliser ses capacités de charge rapide les plus rapides, vous aurez besoin un chargeur de 45 watts. Cela vous permet de passer de zéro à plein en environ une heure et demie. Sa grande batterie a duré 10 heures et 24 minutes sur notre test de streaming vidéo avec une luminosité d’affichage et un son à 50%. La batterie de la Tab S8 peut également être utilisée pour recharger d’autres appareils.

(Presque) un remplacement d’ordinateur portable

L’interface DeX de Samsung donne à la Tab S8 Plus plus de flexibilité multitâche que le système d’exploitation Android ordinaire. Comme Windows, MacOS et Chrome OS, DeX vous permet d’avoir plusieurs applications à l’écran dans Windows. Cependant, toutes les applications ne se redimensionnent pas bien, et déplacer des fenêtres et y travailler peut parfois prendre du retard.

La Tab S8 Plus est le seul modèle prenant en charge la 5G. Josh Goldman/Crumpe

J’ai pu écrire dans l’application Word côte à côte avec Chrome pendant qu’une vidéo YouTube jouait dans le coin ou en discutant sur Zoom. L’expérience serait-elle meilleure sur un Windows ou Chrome deux-en-un à 900 $ ? Oui. Et à mesure que la prise en charge des applications Android augmente sur ces deux plates-formes, le besoin d’appareils tels que la Tab S8 Plus diminue. Cela dit, les applications Android fonctionneront toujours mieux sur cette tablette. De plus, avec DeX, vous pouvez vous connecter à un écran externe via le port USB-C de la tablette et pousser l’expérience de bureau de la Tab S8 Plus vers un écran plus grand.

Samsung a également amélioré les performances de l’appareil photo sur les Tab S8. Le Plus dispose d’une caméra frontale ultra grand angle de 12 mégapixels avec un logiciel de cadrage automatique intelligent similaire au Center Stage d’Apple. Le cadrage automatique n’est pas aussi rapide à réagir que Center Stage, mais il fonctionne et la caméra est du bon côté de la tablette. Un autre extra pratique est que vous pouvez enregistrer simultanément votre appareil photo et votre écran. Ainsi, vous pouvez, par exemple, présenter un diaporama pendant que vous apparaissez dans le coin de l’écran pour expliquer la présentation.

Le port USB-C peut être utilisé pour se connecter à un écran externe. Josh Goldman/Crumpe

Valeur ajoutée pour les fans de Galaxy

Samsung a fait pression pour que ses appareils Galaxy fonctionnent ensemble au cours des deux dernières années, et cela continue avec ces tablettes. Par exemple, la Tab S8 Plus peut synchroniser instantanément le contenu entre votre téléphone et votre tablette Galaxy, et les Galaxy Buds peuvent également basculer automatiquement entre les deux sans avoir besoin de passer par un processus de couplage. Et maintenant, les utilisateurs de Samsung Galaxy Watch pourront synchroniser les statistiques de Samsung Health avec la Tab S8 pour les afficher sur un écran plus grand.

Cependant, la meilleure fonctionnalité est la possibilité de transformer la Tab S8 Plus en un deuxième écran sans fil pour votre ordinateur portable Windows. Et pas seulement un Samsung Galaxy Book, mais n’importe quel ordinateur portable Windows 11 fonctionnera. Appuyez sur la touche Windows plus K et appuyez sur Deuxième écran dans le panneau des paramètres de la tablette et la connexion se fait presque instantanément. Considérant un écran OLED externe portable peut coûter des centaines de dollarsavoir le Tab S8 Plus le faire avec tout le reste rend vraiment le prix plus facile à avaler.

Josh Goldman/Crumpe

Lorsque Samsung a annoncé la gamme Galaxy Tab S8, il a déclaré que de nombreuses personnes se sont tournées vers leurs tablettes au cours des deux dernières années pour le travail, l’école, les jeux et la vidéo. Et apparemment, ces personnes aspiraient à des écrans plus grands : les ventes de tablettes à grand écran ont augmenté de 24 %, a déclaré Samsung, sur la base d’une analyse du groupe NPD. Mais, l’Ultra pourrait être un pas trop loin pour la plupart des gens et, en comparaison, le Galaxy Tab S8 Plus est une meilleure taille qui convient parfaitement au travail et aux loisirs.

GeekBench 5 multicœur iPad Air (M1, 2022) 7 232iPad Pro 11 (M1, 2021) 7 261iPad (A13 bionique, 2021) 3 358Samsung Galaxy Tab S8 Plus (Qualcomm SM8450, 2022) 3 403Samsung Galaxy Tab S7 FE 1 876 Note: (des barres plus longues sont synonymes de meilleures performances)



GeekBench 5 Singlecore iPad Air (M1, 2022) 1 699iPad Pro 11 (M1, 2021) 1 689iPad (A13 bionique, 2021) 1 332Samsung Galaxy Tab S8+ (Qualcomm SM8450, 2022) 1 185Samsung Galaxy Tab S7 FE 654 Note: (des barres plus longues sont synonymes de meilleures performances)



3DMark Wildlife Extreme Illimité iPad Air (M1, 2022) 4 038iPad Pro 11 (M1, 2021) 4 760iPad (A13 bionique, 2021) 1 866Samsung Galaxy Tab S8+ (Qualcomm SM8450, 2022) 1 903Samsung Galaxy Tab S7 FE 1 108 Note: (des barres plus longues sont synonymes de meilleures performances)



