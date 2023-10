Test du Samsung Galaxy Tab S7 FE : solide mais peu spectaculaire

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Version premium

Il n’y a pas si longtemps, Samsung était le seul véritable rival Android d’Apple dans le domaine des tablettes.

Mais cela a commencé à changer, les iPad et les Galaxy Tabs étant loin d’être les seules tablettes à considérer. Mais qu’en est-il de la Tab S7 FE, plus abordable ? Voici notre revue complète.

Le Samsung Galaxy Tab S7 FE vaut-il toujours la peine d’être acheté ?

La Tab S7 FE a été lancée en 2021, mais elle est restée le dernier modèle de la gamme de tablettes de milieu de gamme de Samsung jusqu’à fin 2023.

C’est à ce moment-là que la Tab S9 FE est arrivée, avec plusieurs mises à niveau clés et un prix de départ plus abordable de 499 $/449 £. Un nouveau modèle Tab S9 FE+ a également été dévoilé.

Compte tenu des améliorations apportées aux modèles les plus récents, il est plus difficile de recommander le S7 FE. Même au lancement, il a été légèrement freiné par des performances aléatoires, un écran LCD 60 Hz et un logiciel Android qui n’est tout simplement pas optimisé pour les tablettes.

Depuis, seul le logiciel a été amélioré, via des mises à jour. La construction haut de gamme, l’excellente autonomie de la batterie et le stylet S Pen inclus résisteront tous bien, mais cela ne vaut vraiment la peine d’envisager la Tab S7 FE que si vous pouvez trouver une remise importante.

Concevoir et construire

Conception haut de gamme

S Pen de base inclus

Deux haut-parleurs stéréo

Les tablettes haut de gamme de Samsung impressionnent généralement en matière de design, et c’est pareil ici. La Tab S7 FE combine la façade en verre habituelle avec un dos en aluminium, ce qui la rend plus facile à tenir et plus résistante aux traces de doigts que les appareils à dos en verre.

Cette esthétique épurée et minimaliste est quelque chose que j’aime beaucoup, et elle donne l’illusion d’un appareil nettement plus cher.

Le stylet S Pen inclus dans la boîte est une version passive, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin de se charger pour les usages basiques. Il peut toujours être fixé sous les caméras arrière ou sur les côtés de l’appareil, mais les aimants faibles signifient que cela n’en vaut pas la peine. Si vous envisagez d’utiliser régulièrement le S Pen, je vous recommande de vous procurer un étui avec rangement pour stylet.

Il n’y a vraiment pas grand chose d’autre à signaler au dos de l’appareil, notamment sur le modèle noir que j’ai testé. La version argentée est également relativement discrète, mais les options vertes et roses aident le S7 FE à se démarquer un peu plus si c’est quelque chose que vous préférez.

Cependant, vous passerez beaucoup plus de temps à regarder l’écran de 12,4 pouces, entouré d’un cadre fin qui lui confère un rapport écran/corps de 84,6 %, identique à celui de la Tab S7+. Même utiliser l’appareil à deux mains peut parfois sembler fastidieux, surtout lorsque le S7 FE pèse 608 g.

Il y a encore de la place pour une caméra frontale de 5 Mp avec prise en charge du déverrouillage du visage.

Un autre domaine qui a été réduit est l’audio, avec une paire de haut-parleurs stéréo par opposition à la configuration quadruple sur les tablettes phares. En conséquence, la musique perd une partie de ses basses et de sa définition, mais la parole n’est en grande partie pas affectée. L’audio reste l’un des points forts du S7 FE, contribuant à offrir une expérience plus immersive.

Des grilles de haut-parleurs sont placées en haut et en bas des appareils, dans une position où elles ne sont pas obstruées en mode paysage. La seule autre caractéristique à noter ici est un port USB-C pour le chargement. Comme c’est le cas sur les autres tablettes haut de gamme de Samsung, il n’y a pas de prise casque 3,5 mm.

Vous trouverez des connecteurs pour connecter le S7 FE à un cache-clavier sur un côté de l’appareil, mais je n’en avais pas sous la main pour cet examen. La bascule de volume habituelle et le bouton d’alimentation se trouvent de l’autre, bien qu’un appui long sur ce dernier déclenche toujours de manière ennuyeuse Bixby par défaut. Cela peut être modifié pour afficher les options d’alimentation dans les paramètres, mais cela semble toujours inutile.

Le modèle 5G que j’ai testé dispose également d’un plateau SIM qui sert également de plateau pour carte microSD sur les modèles Wi-Fi uniquement moins chers.

Afficher

Panneau LCD de 12,4 pouces

Taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz

Parlons de l’événement principal. Le panneau 12,4 pouces du S7 FE est un panneau LCD 1600 × 2560.

Le taux de rafraîchissement est sans doute la plus grande perte ici – j’ai vraiment manqué la fluidité et la réactivité que vous obtenez sur de nombreuses tablettes phares. Le S7 FE semble lent en comparaison et conduit bientôt à une expérience moins agréable.

L’utilisation de l’écran LCD est moins problématique, mais signifie que vous manquez les noirs plus profonds et le contraste amélioré d’un écran OLED.

Malgré ces deux inconvénients, l’écran ne constitue toujours pas un point faible. Il offre un niveau de détail impressionnant et des couleurs vives, pour une expérience visuelle immersive. Regarder YouTube ou Netflix est un véritable moment fort, même sur des vidéos plafonnées à 1080p.

Il a également atteint une luminosité maximale de 411 nits lors des tests, ce qui rend son utilisation en plein soleil une réelle possibilité. À moins que vous ne le compariez directement aux tablettes phares de Samsung, vous serez probablement satisfait de ce que le S7 FE a à offrir.

Spécifications et performances

Snapdragon 750G sur les modèles 5G

Snapdragon 778G plus puissant sur Wi-Fi uniquement

Des performances solides ne s’étendent pas aux jeux

Sur la Tab S7 FE, choisir un modèle prenant en charge la 5G va bien au-delà de la simple connectivité cellulaire ; cela signifie également que l’appareil utilise un chipset complètement différent.

Sur les modèles 5G, il s’agit du Snapdragon 750G de Qualcomm, tandis que les configurations Wi-Fi uniquement utilisent le Snapdragon 778G légèrement plus puissant, malgré le fait que les deux disposent d’un modem 5G intégré. Cela signifie également que les GPU intégrés sont différents, les appareils 5G utilisant l’Adreno 619 tandis que les modèles Wi-Fi passent à l’Adreno 642L.

Cette décision a probablement été prise en tenant compte du prix, compte tenu des coûts supplémentaires liés à l’ajout du support 5G. Je ne peux commenter que le modèle 5G de milieu de gamme examiné, qui l’associe à 6 Go de RAM.

En général, les performances de la Tab S7 FE sont vendues. Vous pouvez vous attendre à une expérience fluide et réactive lorsque vous naviguez sur le Web, faites défiler les réseaux sociaux et diffusez des vidéos. Le multitâche fonctionne également bien, le grand écran prenant tout son sens. Il y a des bégaiements et des hésitations occasionnelles, mais rien de bien significatif.

Malheureusement, cela ne s’étend pas vraiment aux jeux mobiles. Charger un titre exigeant tel que Call of Duty : Mobile et Asphalt 9 est une bonne chose, mais se lancer dans un jeu en ligne signifie généralement beaucoup de décalage et un certain retard d’entrée. J’ai également trouvé que FIFA Mobile bégayait beaucoup, ce qui le rendait plus frustrant qu’amusant. Les jeux occasionnels tels que 8 Ball Pool sont à portée de main, mais cela vaut la peine de chercher ailleurs si vous êtes sérieux au sujet des jeux mobiles.

Cette performance médiocre se reflète dans les benchmarks ci-dessous :

Le stockage interne est moins préoccupant, même si le modèle d’entrée de gamme est limité à 64 Go. Cela peut être mis à niveau vers 128 Go (le modèle que j’ai testé) ou 256 Go, mais tout peut être étendu via l’emplacement pour carte microSD.

Logiciel

Maintenant mis à jour vers Android 13

Ne semble toujours pas optimisé pour les tablettes

La Tab S7 FE fonctionnait directement sous Android 11, mais elle a depuis été mise à jour vers Android 13. Cependant, c’est avec l’interface utilisateur de Samsung par-dessus.

L’expérience logicielle prête à l’emploi sera extrêmement familière à tous ceux qui ont utilisé un téléphone Samsung récent, et ce n’est pas une bonne chose. Divers éléments de l’interface utilisateur, tels que les icônes, la nuance de notification et le menu Paramètres, donnent l’impression d’avoir été agrandis pour s’adapter à un écran plus grand. Cela s’étend aux applications tierces, notamment Twitter et Instagram, ce qui rend l’expérience utilisateur frustrante.

Une exception notable est le multitâche, où l’utilisation de deux applications en mode écran partagé semble véritablement intuitive. C’est également formidable d’avoir le flux Google Discover disponible via un balayage droit depuis l’écran d’accueil, bien qu’il s’agisse de l’exemple le plus flagrant de logiciel conçu pour un téléphone.

Cependant, sur la base de la version Android 11 au lancement, le logiciel est l’un des défauts majeurs de la Tab S7 FE.

Appareils photo et autonomie de la batterie

Caméra arrière unique de 8 Mp, face avant de 5 Mp

Grande autonomie de la batterie

Prise en charge de la charge de 45 W, mais seulement 15 W hors de la boîte

Vous n’achetez probablement pas de tablette pour ses caméras. Mais si la photographie sur tablette est importante pour vous, cela vaut la peine de chercher ailleurs. La Tab S7 FE n’a qu’un seul objectif arrière de 8 Mp.

Les images fixes de l’appareil sont, comme on pouvait s’y attendre, médiocres. Vous pouvez obtenir des images fixes utilisables dans de bonnes conditions d’éclairage, mais l’exposition et la précision des couleurs sont régulièrement problématiques. Le capteur frontal de 5 Mp prend des selfies décents, mais vous ne les téléchargerez probablement pas de sitôt sur Instagram.

Côté vidéo, le S7 FE est limité à des images 1080p à 30 ips. Vous manquez l’option 4K, mais ce ne sera pas une grosse perte pour la plupart des gens.

La durée de vie de la batterie est bien plus importante et c’est un domaine dans lequel la tablette excelle. La combinaison d’une batterie de 10 090 mAh et d’un écran LCD moins gourmand en énergie signifie que le S7 FE peut fonctionner et fonctionner. À moins de pousser constamment l’appareil dans ses retranchements, deux jours d’utilisation sont tout à fait à portée de main.

Cela se reflète dans le test de batterie Work 3.0 de PCMark, conçu pour simuler une utilisation réelle. Avec une luminosité réglée sur 200 nits, j’ai enregistré une durée impressionnante de 12 heures et 55 minutes – c’est bien mieux que ce que vous trouverez sur la plupart des tablettes.

Le S7 FE prend en charge la charge filaire rapide de 45 W, mais vous devrez acheter un adaptateur séparé. Utiliser celui de 15 W dans la boîte signifiait une charge de 16 % en 30 minutes. En conséquence, vous attendrez plusieurs heures pour une charge complète.

Prix ​​et disponibilité

Comme vous vous en doutez, il existe de nombreuses variations en ce qui concerne les prix de la Tab S7 FE.

Au lancement, les modèles Wi-Fi uniquement commencent actuellement à 529,99 $/449 £ pour 64 Go de stockage, tandis que vous paierez au moins 669,99 $/519 £ pour la prise en charge de la 5G.

Cependant, étant donné que l’appareil est sorti en 2021, il convient de garder un œil sur les réductions.

Verdict

La Tab S7 FE était, comme on pouvait s’y attendre, une version prudente de Samsung, même si elle a bien résisté au fil du temps.

Un écran LCD à 60 Hz est plutôt bon, bien que loin d’être le meilleur sur une tablette. Les performances sont bonnes pour les tâches quotidiennes, mais vous ne voudrez pas jouer à des jeux exigeants.

Cependant, vous bénéficiez d’une superbe autonomie de batterie et c’est bien d’avoir un stylet S Pen inclus dans la boîte.

Vous trouverez probablement un meilleur rapport qualité-prix ailleurs, mais la Tab S7 FE vaut toujours la peine d’être considérée si vous pouvez trouver une remise.