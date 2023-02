Test du Samsung Galaxy S23 Ultra

Introduction

Un an plus tard, le Notez que ce n’est pas Retour. Le Samsung Galaxy S23 Ultra apporte des mises à niveau mineures prévisibles – des ajustements de l’appareil photo ici et un nouveau chipset là, principalement – mais combien pouvez-vous vraiment améliorer le S22 Ultra en seulement un an ? Nous essaierons de répondre à cette question et de voir si le nouvel Ultra peut susciter l’enthousiasme d’une manière que la fiche technique ne pouvait pas.

Et c’est une fiche technique étendue, bien sûr. Au cœur de l’Ultra se trouve le Snapdragon 8 Gen 2, et c’est un spécialement conçu pour les Galaxies – avec des fréquences d’horloge plus élevées que celles des concurrents. La dernière puce haut de gamme de Qualcomm est également livrée avec des promesses d’efficacité, et nous ne dirions jamais non à une endurance supplémentaire.

L’appareil photo voit l’introduction d’un nouveau capteur 200MP, en hausse par rapport à la résolution 108MP des Ultras passés. Le couple de téléobjectifs reste un incontournable de la gamme et une caractéristique remarquable sur le marché où le zoom optique 10x est introuvable en dehors des offres Samsung. Le 2023 Ultra est toujours le seul modèle de la gamme avec un ultra large à mise au point automatique – plus d’une diatribe en cours que nous devions simplement inclure ici sur le manque de celui-ci sur les S23 moindres qu’une caractéristique remarquable du Galaxy ultime.

Galaxy S22 Ultra (en haut) à côté du Galaxy S23 Ultra

La longue liste de chiffres et de fonctionnalités ci-dessous n’apporte pas vraiment de changements majeurs par rapport à la génération précédente. La capacité de la batterie reste la même que la cote de charge ; le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons n’est pas devenu optique tout d’un coup, des fonctionnalités propriétaires telles que DeX et Samsung Pay sont toujours là, et vous pouvez compter sur l’affichage étant le meilleur du marché. Une petite victoire est le stockage de base de 256 Go – le modèle de l’année dernière a commencé à un niveau déraisonnablement bas de 128 Go – alors oui ?

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra en un coup d’œil :

Corps: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 234 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 234 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Afficher: 6,80″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1440x3088px, format 19,3:9, 501ppi ; Affichage permanent.

6,80″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1440x3088px, format 19,3:9, 501ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go, 1 To de RAM 12 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, 0.6µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 3x ; Téléobjectif : 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 10x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady.

: 200 MP, f/1.7, 24mm, 1/1.3″, 0.6µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 3x ; : 10 MP, f/4.9, 230mm, 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom optique 10x ; : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady. Caméra frontale: 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel.

12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30fps. Batterie: 5000 mAh ; 45W filaire, PD3.0, 65% en 30 min (annoncé), Wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless.

5000 mAh ; 45W filaire, PD3.0, 65% en 30 min (annoncé), Wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); Stylet (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB).

Nous avons appelé le S23 Ultra une note dès le départ, et le S Pen est en effet là pour rester – malgré les pessimistes habituels autour du bureau qui écrivent après la disparition du surnom de Note bien-aimé avec le S22 Ultra. Bien sûr, vous pouvez avoir un S Pen (un autre) pour votre Fold, mais aucun étui S Pen ne vaut la commodité d’un stylet intégré au corps comme celui que vous obtenez ici.

Déballage du Samsung Galaxy S23 Ultra

Vous n’obtenez pas grand-chose d’autre, cependant. L’Ultra apparaît dans ce qui est devenu la norme pour les forfaits téléphoniques haut de gamme Samsung – une boîte en carton noir aussi mince que possible avec une ressemblance du combiné imprimée sur le couvercle dans une couleur correspondant à l’unité réelle à l’intérieur.

La taille de la boîte garantit qu’il n’y a pas de chargeur à l’intérieur, mais il y a toujours un câble USB-C – malgré notre bourdonnement continu sur le fait que “cette fois peut être la dernière fois que vous obtenez un câble”, Samsung persiste en fait à en inclure un – est-ce que compter comme gagnant ? Il y a aussi une broche d’éjection SIM, que nous ne mentionnerions normalement pas, mais la section de déballage pourrait utiliser les mots supplémentaires.