Test du Samsung Galaxy S23 – Tests GSMArena.com

Introduction

L’un des meilleurs téléphones compacts au monde vient de s’améliorer – le Samsung Galaxy S23 est plus rapide, plus robuste, mieux connecté et avec plus de puissance de batterie. Le Galaxy S23 est toujours aussi petit, léger et attrayant, et nous nous attendons à ce qu’il devienne un favori des fans dans le segment compact.

Les nouveaux modèles Galaxy S23 introduisent un design raffiné, et c’est la première chose que vous remarquerez. Le boîtier de caméra découpé en contour n’est plus ; il n’y a que trois petits anneaux pour les lentilles. De plus, les panneaux de verre avant et arrière sont désormais constitués de feuilles de Gorilla Glass Victus 2 avec une meilleure résistance aux chutes.

Le Galaxy S23 conserve l’écran compact Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec une résolution étendue de 1080p et un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. La luminosité maximale du panneau a été améliorée, et elle est maintenant de 1750 nits, contre 1300 nits sur le Galaxy S22.

Pour la première fois depuis longtemps, toute la gamme Galaxy S23 utilise un chipset Snapdragon, vous n’avez donc pas besoin d’importer une unité alimentée par Qualcomm si vous n’êtes pas un fan de la plate-forme Exynos (nous ne vous en voudrons pas) . Mieux encore, Samsung a utilisé une version overclockée exclusive aux téléphones Galaxy S23 avec des horloges CPU et GPU plus élevées. Les nouveaux modèles s’appuient également sur des puces mémoire de nouvelle génération fabriquées par Samsung eux-mêmes.

La triple caméra à l’arrière n’a vu aucune amélioration – le primaire 50MP OIS, le téléobjectif 10MP 3x et la caméra ultra large 12MP restent les mêmes. Ce qui a été mis à niveau est la caméra selfie – elle est maintenant de 12 MP et prend en charge le Super HDR, tandis que la mise au point automatique et la capture 4K restent disponibles.

La capacité de la batterie a été augmentée de 200 mAh, et elle est maintenant de 3 900 mAh. Les capacités de charge sont les mêmes que sur la charge filaire S22 – 25W, avec des options sans fil et sans fil inversées disponibles.

En termes de connectivité, le Galaxy S23 introduit le Wi-Fi tri-bande avec prise en charge 6e et Bluetooth 5.3. Le support Ultra Wideband est toujours réservé aux versions Plus et Ultra.

Pour faire court – le Galaxy S23 est une version plus rapide du Galaxy S22 avec un écran plus lumineux et une batterie plus grande. Et un plus beau design, même si c’est toujours subjectif.

Spécifications du Samsung Galaxy S23 en un coup d’œil :

Corps: 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 168 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé).

146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 168 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé). Afficher: 6.10″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1080x2340px, format 19.5:9, 422ppi ; Affichage permanent.

6.10″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1080x2340px, format 19.5:9, 422ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) : Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 740. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 – 128 Go uniquement, UFS 4.0.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 – 128 Go uniquement, UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; Téléobjectif : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady.

: 50 MP, f/1.8, 24 mm, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF double pixel, OIS ; : 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x ; : 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4µm, vidéo Super Steady. Caméra frontale: 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel.

12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30fps.

: 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30fps. Batterie: 3900 mAh ; 25W filaire, PD3.0, 50% en 30 min (annoncé), Wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless.

3900 mAh ; 25W filaire, PD3.0, 50% en 30 min (annoncé), Wireless (Qi/PMA), 4.5W reverse wireless. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard).

Le Galaxy S23 est un produit phare dans le livre ; il n’y a pas deux mots à ce sujet – il a la construction et l’apparence, l’écran, le chipset et les caméras d’un smartphone haut de gamme. Les seules choses que nous considérons comme manquantes sont la profondeur de couleur de 10 bits pour l’écran – quelque chose que de nombreux téléphones haut de gamme offrent, et la prise en charge Ultra Wideband – une option de connectivité qui aurait permis la prise en charge du SmartTag+. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser les SmartTags Bluetooth habituels.

Le Samsung Galaxy S23 est une mise à jour mineure par rapport au Galaxy S22, et nous doutons que de nombreux propriétaires de S22 trouveront suffisamment de nouveautés pour les mettre à niveau. Mais il a plus qu’assez de nouvelles fonctionnalités sur le Galaxy S21 et les versions antérieures pour en faire une offre attrayante. Mieux encore, il se présente comme le meilleur téléphone Android compact du marché. Et maintenant, il est temps de le rencontrer correctement, d’accord ?

Déballage du Samsung Galaxy S23

Le Galaxy S23 arrive dans une boîte en papier mince, qui contient le téléphone lui-même, un câble USB-C et un outil d’éjection de carte SIM.

Samsung a retiré les chargeurs et les écouteurs de ses boîtes il y a quelques années, mais nous sommes heureux qu’il fournisse toujours des câbles (contrairement à Sony). Et si vous avez acheté un chargeur Samsung 25W, celui qui est disponible depuis quelques années déjà, ou n’importe quel adaptateur secteur USB-C PD + PPS, vous êtes déjà bien préparé.