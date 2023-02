Test du Samsung Galaxy S23+ – Tests GSMArena.com

Introduction

Le temps passe assurément. Pas plus tard qu’hier, nous fêtions la nouvelle année, et maintenant il est déjà temps d’accueillir les produits phares du Samsung Galaxy S23 de cette année. Dès le départ, il n’y a pas de changements majeurs dans la gamme et sa structure. Nous avons toujours un S23 vanille, un S23 + légèrement plus grand mais très similaire en termes de spécifications, que nous examinons aujourd’hui et un S23 Ultra, qui continue dans les pas du S22 Ultra et, à son tour, ce qui était autrefois la ligne Galaxy Note .

Une autre chose qui n’a pas beaucoup changé est le Galaxy S23+, par rapport à son prédécesseur. Cette année, Samsung propose une petite mise à jour incrémentielle plutôt que quelque chose de majeur. Vous devrez regarder l’Ultra et son nouvel appareil photo 200MP pour cela.

Au lieu de cela, le S23 + propose un nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, un nouvel appareil photo selfie 12MP et une batterie légèrement plus grande de 4 700 mAh. Ce sont à peu près tous les changements majeurs par rapport au S22+, avec quelques autres détails mineurs ici et là que nous couvrirons dans la revue.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23+ en un coup d’œil :

157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 196 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2), arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), cadre en aluminium Armor avec une résistance accrue aux chutes et aux rayures (annoncé). Afficher: 6,60″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (crête), résolution 1080x2340px, format 19,5:9, 393ppi ; Affichage permanent.

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 4.0. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

4700 mAh ; 45W filaire, PD3.0, 65% en 30 min (annoncé), 15W sans fil (Qi/PMA), 4,5W sans fil inversé. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC ; haut-parleurs stéréo; Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge de l’Ultra Wideband (UWB).

Naturellement, le S23+ a un nouveau look, mais tout comme sa fiche technique, il n’est pas radicalement différent du design de l’année dernière. Cette année, l’île de la caméra a disparu et chaque vivaneau se tient seul à l’arrière du téléphone. Ceci est beaucoup plus proche et conforme au design Ultra, ce qui rend toute la gamme S23 beaucoup plus cohérente en termes de design.



Galaxy S22+ à côté du S23+

Les prix du S23+ n’ont pas beaucoup changé non plus. Aux États-Unis, vous pouvez en obtenir un à partir de 1 000 $, ce qui est le même que le PDSF de lancement du S22+. Seulement cette fois-ci, Samsung a décidé d’augmenter le stockage de base du téléphone à 256 Go au lieu de 128 Go. Une bonne affaire avant même que tout autre bonus et remise Samsung ne soit en cours. En Europe, cependant, le S23+ a connu une hausse de prix par rapport au S22+.

Dans l’ensemble, nous ne nous attendons pas à de grandes surprises de la part du S23+. Il se présente comme un solide rafraîchissement du modèle de l’année dernière et donc un “choix sûr”. Alors, sans plus tarder, creusons.

Déballage

Éliminons d’abord le paquet de vente au détail. L’emballage de Samsung reste encore une fois minimaliste. La boîte mince en deux parties dans laquelle le téléphone est livré est composée à 100 % de papier recyclé, à l’exception de l’emballage en vinyle rétractable et de l’étiquette de scellement. Le protecteur d’écran collé à l’écran du téléphone et la feuille protégeant l’arrière du téléphone sont également en papier 100 % recyclé.

Nous en sommes venus à attendre peu en termes d’accessoires des appareils Galaxy S, et le S23+ n’est pas différent. À l’intérieur de la boîte, vous obtenez un câble USB Type-C vers Type-C, un outil d’éjection de carte SIM et un guide de démarrage fin.

L’époque des chargeurs groupés est révolue depuis longtemps, alors soyez prêt à en prendre un séparément si vous n’avez pas une unité de puissance décente d’au moins 45 W, de préférence avec PPS.