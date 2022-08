Test du Samsung Galaxy S22 | Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception et construction haut de gamme

Excellent écran AMOLED

Solides performances de l’appareil photo phare

Logiciel OneUI 4.1 stable avec mises à jour à long terme Les inconvénients Autonomie de la batterie inférieure à la normale

Charge de seulement 25 W

Chere Notre avis Le Galaxy S22 5G est un combiné de rêve pour les amateurs de petits téléphones. Les points forts incluent un design compact haut de gamme, d’excellentes performances de caméra, un écran 120 Hz, un indice de protection IP68 et la peau One UI de Samsung.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 799 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Samsung Galaxy S22

699,95 $ Libre

Le Samsung Galaxy S22 est le modèle de base de la série S22 et est très similaire au plus grand Galaxy S22 + mais arbore un écran plus petit de 6,1 pouces et une batterie de 3700 mAh.

Le S22 est maintenant disponible dans le monde entier, mais est-ce le bon téléphone pour vous ?

Conception et construction

Fin et léger

Conception haut de gamme

Classement IP68

Le S22 ne présente pas un design révolutionnaire et ressemble beaucoup au Galaxy S21, mais il se sent premium dans la main. Il est doté d’un cadre en aluminium et d’une façade et d’un dos en verre dotés de la protection Gorilla Glass Victus+ la plus haut de gamme de Corning.

Le téléphone pèse 167 g et ne mesure qu’environ 7,6 mm d’épaisseur. La qualité de construction est excellente. Le dos n’attire pas les empreintes digitales, mais la bosse de la caméra est proéminente. Le téléphone est classé IP68, ce qui signifie qu’il peut rester sous 1,5 m d’eau douce jusqu’à 30 minutes. L’unité examinée est disponible dans la couleur Phantom White, mais vous pouvez également l’obtenir dans une gamme d’autres coloris : Phantom Black, Green, Pink Gold et Bora Purple.

L’appareil utilise un capteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran qui est extrêmement rapide et précis par rapport aux capteurs d’empreintes digitales optiques classiques que l’on trouve dans d’autres téléphones. Le tiroir SIM se trouve en bas et vous permet d’utiliser jusqu’à 2 cartes nano SIM en configuration Dual SIM.

Dans l’ensemble, le design est compact, familier et est l’un des meilleurs téléphones que vous puissiez acheter en termes de qualité de fabrication. L’écran est doté d’une protection Corning Gorilla Glass Victus + et le téléphone n’est pas livré avec un protecteur d’écran préinstallé.

Écran et haut-parleurs

AMOLED dynamique de 6,1 pouces

Protection Corning Gorilla Glass Victus+

Haut-parleurs stéréo avec audio Dolby Atmos

Samsung est connu pour ses excellents écrans sur les offres phares et le S22 ne déçoit pas. L’expérience de visionnement est excellente et il existe de nombreuses options dans les paramètres pour configurer l’affichage selon vos besoins, y compris une protection pour le confort des yeux.

Le téléphone contient un écran Full HD + Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le taux de rafraîchissement que Samsung appelle Motion Smoothness peut être configuré manuellement sur 60 Hz ou défini comme adaptatif, ce qui ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran de 24 Hz à 120 Hz.

L’affichage permanent peut être activé pour ceux qui aiment consulter rapidement leurs notifications. Vous pouvez appuyer sur pour réveiller l’écran et obtenir un aperçu de vos notifications. Le mode sombre est disponible à l’échelle du système et une interface utilisateur en mode sombre sur ce panneau est un régal à utiliser. Il y a un minimum de cadres autour de l’écran et sous l’écran se trouve une caméra selfie perforée de 10Mp.

Le son des haut-parleurs stéréo peut devenir très fort sans distorsion et le S22 sonne mieux que le S21 à coup sûr. L’un des haut-parleurs est orienté vers le bas et situé près du port USB-C tandis que l’autre est situé en haut derrière l’écouteur.

Il n’y a pas de prise casque 3,5 mm, ce qui n’est pas une surprise compte tenu du profil mince du téléphone, mais vous pouvez utiliser un adaptateur USB-C si vous ne prévoyez pas d’utiliser des écouteurs sans fil.

Spécifications et performances

Puissantes puces phares

Snapdragon ou Exynos selon le marché

Limité à 8 Go de RAM

L’unité testée dans cette revue comprend un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En Europe, Samsung expédie le téléphone avec un chipset Exynos 2200 similaire de 4 nm.

La version Exynos comprend le GPU Xclipse 920, résultat de la collaboration entre Samsung et AMD. Vous pouvez consulter la revue du S22+ pour plus d’informations sur l’Exynos 2200.

En termes d’utilisation quotidienne régulière, le S22 brille et il n’y a pas de décalage ou de problème de performances, donc tout semble aussi rapide que ce à quoi vous vous attendez d’un appareil phare.

Mais en cas d’utilisation intensive continue, le téléphone commence à chauffer modérément, en particulier pendant les jeux ou lors de l’utilisation d’applications gourmandes en ressources. Dans de telles circonstances, les performances sont limitées pour réduire la température.

Le S22 ne dispose pas de la technologie de refroidissement plus sophistiquée que l’on trouve sur le S22 Ultra, qui aide à refroidir l’appareil et permet des performances de pointe soutenues.

Au niveau des variantes, il existe un autre modèle avec 256 Go de stockage mais la RAM est limitée à 8 Go comme sur le S22+.

Appareils photo

Excellentes performances de la caméra

Zoom impressionnant

Bonne caméra selfie

L’appareil photo principal est un capteur de 50Mp avec une ouverture f/1.8 et les images sont prises à 12Mp par défaut via le pixel binning. Les photos prises à la lumière du jour ou dans de bonnes conditions d’éclairage ressortent très bien. Vous pouvez basculer entre le zoom 0,6x qui utilise le capteur ultra-large 12Mp et le zoom 3x sur le capteur téléobjectif 10Mp. Il est possible d’utiliser un zoom numérique jusqu’à 30x.

Les conseils dans l’interface utilisateur de l’appareil photo sont utiles pour les recommandations de mode et les suggestions de prise de vue. Les performances en basse lumière sont également bonnes et le mode nuit est très utile bien qu’il nécessite une paire de mains stable pour éviter une prise de vue floue.

Il n’y a pas de mode macro, mais vous pouvez utiliser le zoom 3x avec le téléobjectif comme solution de contournement. L’appareil photo 10Mp orienté vers l’avant prend de bons selfies et portraits à la fois à la lumière du jour et en basse lumière, bien que les performances en basse lumière puissent être meilleures.

Alors que les caméras arrière et avant sont capables de filmer des vidéos à 4K 60fps, la caméra arrière peut même capturer 8K à 24fps, ce qui est incroyable pour un téléphone compact.

La fonction vidéo portrait est soignée et vous permet de flouter l’arrière-plan tout en capturant des séquences impliquant des visages. Il fonctionne à la fois sur les caméras avant et arrière.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de la batterie inférieure à la normale

Charge rapide seulement 25W

Chargeur non inclus

En termes d’autonomie de la batterie, la batterie intégrée de 3700 mAh peut à peine durer une journée entière avec une utilisation moyenne avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz activé et peut durer plus longtemps avec 60 Hz et une utilisation intensive. La batterie n’est pas la zone la plus puissante du téléphone et Samsung a décidé de réduire la taille de la batterie de 4000 mAh trouvée sur le S21 en raison des progrès de la technologie du processeur et de l’affichage.

Samsung propose un mode d’économie d’énergie et d’autres ajustements pour aider à la gestion de la batterie. La fonction d’économie d’énergie vous permet de désactiver l’affichage permanent, de réduire le processeur à 70 %, de désactiver la 5G et l’activité des applications en arrière-plan avec un seul paramètre.

Avec ces ajustements, vous pouvez extraire une meilleure autonomie de la batterie du S22, mais ce n’est pas comme ça que quelqu’un veut faire fonctionner un téléphone au quotidien et vous ne devriez pas non plus avoir à le faire à l’extrémité phare du marché. Si vous êtes un gros utilisateur et que vous souhaitez une bonne autonomie de la batterie, vous feriez mieux de choisir le plus grand Galaxy S22 +.

Dans le test de batterie PCMark pour Android, il a duré 10 heures 28 minutes, ce qui n’est pas trop impressionnant. La vitesse de charge est limitée à 25 W contre 45 W sur les S22+ et S22 Ultra. Cela signifie que vous obtiendrez une charge de 53 % en 30 minutes, ce qui est loin même de nombreux téléphones de milieu de gamme.

La charge sans fil et la charge sans fil inversée sont cependant agréables à avoir.

Logiciels et applications

Android 12 prêt à l’emploi

Une interface utilisateur est l’une des meilleures interfaces du marché

Quatre ans de mises à jour du système d’exploitation

Le téléphone exécute One UI 4.1 qui est basé sur Android 12 et l’interface globale est fluide et sans décalage. Vous pouvez personnaliser l’interface utilisateur en fonction de l’utilisation de manière très transparente et c’est là que One UI brille. Je pourrais remapper l’action d’appui long sur la touche latérale du lancement de Bixby au menu de mise hors tension.

Vous pouvez également remapper l’action de double pression pour lancer l’appareil photo, Samsung Pay ou toute autre application installée sur le téléphone. Les panneaux latéraux vous permettent d’accéder rapidement à vos applications préférées d’un simple glissement depuis le bord de l’écran. Il existe un mode facile qui agrandit les icônes et les polices et simplifie l’interface utilisateur globale pour les utilisateurs âgés ou malvoyants.

Le téléphone est pour la plupart exempt de bloatware et n’inclut pas trop d’applications préinstallées autres que Netflix, Facebook, OneDrive et quelques applications Samsung. Il y a des notifications occasionnelles sur les nouveaux produits de l’entreprise.

Samsung promet quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de mises à jour de sécurité, ce qui constitue un support de premier plan sur le marché. Il existe également un support pour Samsung DeX qui vous permet d’utiliser votre téléphone comme un ordinateur de bureau lorsqu’il est connecté à un périphérique externe tel qu’un PC ou un téléviseur.

Prix ​​et disponibilité

Le Samsung Galaxy S22 5G a été introduit dans le monde entier en février et il est disponible en plusieurs couleurs. Le S22 a le même prix que le S21 sur la plupart des marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe, mais certains marchés ont connu une hausse des prix comme l’Inde et l’Italie.

Aux États-Unis, il est disponible sur la plupart des opérateurs et vendu déverrouillé par la plupart des grands détaillants, y compris Best Buy, Amazon États-Unis, Amazone, Currys, John lewis et Samsung. Nous rassemblons toutes les dernières offres Galaxy S22.

8/128 Go – 799,99 $ / 769 £ / 799,99 € / 72 999 ₹

8/256 Go – 849,99 $/819 £/849,99 €/76 999 ₹

En termes d’alternatives, le S21 de l’année dernière se vend actuellement à un prix réduit et constitue une bonne option si vous recherchez une option plus abordable mais souhaitez toujours les performances phares.

Il y a aussi le Galaxy S21 FE dont le prix est encore plus attractif. Vous pourriez également envisager l’iPhone 13 qui est une bonne entrée dans l’écosystème Apple. Les options les moins chères incluent Google Pixel 6 et OnePlus 10T si un combiné plus grand ne vous dérange pas.

Découvrez plus d’options dans notre meilleur tableau des smartphones ainsi que le meilleur téléphone Samsung Galaxy.

Verdict

Aujourd’hui, la plupart des petits smartphones sont des versions dépouillées et à moindre coût des offres phares premium. Le S22 parvient à contrer cette tendance et offre aux utilisateurs un excellent appareil polyvalent dans un ensemble sophistiqué.

La série Galaxy S22 est proposée à un prix supérieur et le S22 se situe dans le bas de la gamme, mais est plus cher que certains rivaux. La série Galaxy S de Samsung a mûri au fil du temps et la génération actuelle se sent raffinée et a beaucoup de choses qui fonctionnent en sa faveur.

La durée de vie de la batterie mise à part, il n’y a pratiquement aucun inconvénient majeur au S22. Si vous êtes un gros utilisateur, préparez-vous à recharger le téléphone plus d’une fois par jour ou à transporter une banque d’alimentation portable.

Il ne vaut pas la peine de mettre à niveau le S21 de l’année dernière car les améliorations sont marginales. Si vous avez besoin d’une meilleure autonomie de la batterie et d’un écran plus grand et que vous pouvez étirer votre budget, le S22+ vaut la peine d’être considéré.

Il existe très peu de smartphones sur le marché qui offrent une expérience phare dans un format compact et j’espère voir des produits phares plus compacts d’autres fabricants dans un proche avenir.

