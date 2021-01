introduction

Cette année, la série Galaxy S21 est arrivée plus tôt que prévu et a apporté de nombreux changements. Les Galaxy S21 et S21 + disposent désormais d’OLED de résolution inférieure, pas d’extension microSD et pas de chargeur dans la boîte. Pendant ce temps, le Galaxy S21 Ultra est ce que l’Ultra d’origine aurait dû être – bourré de fonctionnalités haut de gamme, pas d’astérisques, pas de petits caractères. Toujours pas de chargeur, cependant.

Le S20 Ultra original était censé être le plus grand Galaxy à ce jour, mais il n’a pas réussi. Vous pouvez profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais uniquement à une résolution inférieure de 1080p. Le téléobjectif était annoncé comme 5x, mais il était en fait 4x, et ne commençons même pas avec le zoom spatial. L’appareil photo ultra-large avait un excellent capteur, mais il ne pouvait pas faire de prises de vue macro en raison du manque d’autofocus. La batterie était volumineuse, mais sa durée de vie était médiocre. Tu obtiens le point.

Eh bien, le Galaxy S21 Ultra compense tout. Il dispose d’un grand écran 1440p avec prise en charge native de 120 Hz, adaptatif à cela. Il apporte également deux téléobjectifs dédiés – un pour le zoom optique 3x et un autre pour le zoom optique 10x. Son appareil photo ultra-large dispose d’une mise au point automatique, qui fonctionne pour les prises de vue macro. Le nouvel Ultra offre également une prise en charge ultra-large bande, ainsi qu’une prise en charge surprise, surprise, S-Pen. Ce doit être le premier téléphone non-Note Galaxy à offrir cela – un pour les livres d’histoire.

Il n’y a pas de prise S-Pen sur le Galaxy S21 Ultra, et il n’y a pas non plus de stylet fourni. Mais vous pouvez utiliser n’importe quel S-Pen en circulation, ainsi que le S-Pen récemment annoncé pour S21 Ultra et le prochain S-Pen Pro. Samsung a également ouvert le S-Pen à des sociétés tierces qui fabriquent des stylets basés sur Wacom, vous pouvez donc vous attendre à encore plus d’options dans les mois à venir. Enfin, vous pouvez ranger le stylet dans votre poche ou opter pour des étuis S21 Ultra avec des porte-stylos dédiés.

Le Galaxy S21 Ultra est le seul modèle S21 à être équipé d’un écran OLED 1440p, contrairement à la génération précédente. Et encore mieux, il prend désormais en charge 120 Hz à cette haute résolution, vous n’avez donc pas besoin de choisir entre une haute résolution et un taux de rafraîchissement élevé. Ce nouvel écran Ultra prend également en charge le taux de rafraîchissement adaptatif qui peut varier entre 10 Hz et 120 Hz, tout comme le Note20 Ultra.

Le dernier Galaxy porte bien sûr le dernier chipset. Tous les modèles internationaux utilisent le nouveau SoC Exynos 2100 de Samsung, tandis que les États-Unis et la Chine feront fonctionner des appareils sur le Snapdragon 888 à la place. La RAM a été augmentée à 12 Go, et il existe également un modèle limité à 16 Go.

La caméra a vu une mise à jour bienvenue. Les vivaneaux larges restent relativement les mêmes – un jeu de tir de 108 MP avec un objectif f / 1.8 26 mm et une caméra 12 MP avec une optique f / 2.2 13 mm, mais il dispose désormais d’une mise au point automatique. Le système de zoom a cependant été complètement repensé – il comprend désormais deux imageurs 10MP, un pour un zoom optique 3x et un autre pour un zoom optique 10x via un objectif périscopique de 240 mm.

D’autres informations phares méritent d’être mentionnées – un œil selfie 40MP avec AF, haut-parleurs stéréo, Wi-Fi 6e, connectivité 5G, prise en charge de la communication à courte portée ultra-large bande, chargement rapide avec et sans fil pour la grande batterie de 5000 mAh.

Cette année n’est cependant pas un bon début pour les fans des riches offres groupées. Comme Apple et Xiaomi, Samsung a retiré les chargeurs et les écouteurs des boîtes de vente au détail et expédie chaque Galaxy S21 uniquement avec un câble.

Jetons maintenant un coup d’œil aux spécifications.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G en un coup d’œil:

Corps: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm, 227 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), dos en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes), support du stylet.

Afficher: 6,80 « AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1500 nits (crête), résolution 1440x3200px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 515ppi; affichage permanent.

Chipset: Exynos 2100 (5 nm) – International, Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – États-Unis / Chine: Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International, Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 – USA / Chine; Mali-G78 MP14 – International, Adreno 660 – USA / Chine.

Mémoire: 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go de 12 Go de RAM, 512 Go de 16 Go de RAM; UFS 3.1.

OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f / 1,8, 24 mm, 1 / 1,33 « , 0,8 µm, PDAF, AF laser, OIS; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 1 / 2,55 « , 1,4 µm, PDAF double pixel, vidéo Super Steady; Téléobjectif : 10 MP, f / 2,4, 70 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 3x; Téléobjectif : 10 MP, f / 4,9, 240 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 10x.

Caméra frontale: 40 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,7 µm, PDAF.

Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps.

Batterie: 5000mAh; Charge rapide 25 W, alimentation USB 3.0, charge sans fil rapide Qi / PMA 15 W, charge sans fil inversée 4,5 W.

Divers: Lecteur d'empreintes digitales (sous écran, ultrasons); Haut-parleurs stéréo; NFC; Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l'opérateur); Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l'expérience de bureau), ANT +, commandes et dictée en langage naturel Bixby, Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), prise en charge Ultra Wideband (UWB).

Le Note10 a été celui qui a retiré la prise jack 3,5 mm, et maintenant le Galaxy S21 supprime le slot microSD. Samsung compense cela avec une légère différence de prix entre les modèles 128 Go et 256 Go – seulement 50 €. C’est à vous de décider si cette compensation est suffisante, cependant.

Il y a aussi quelques omissions cette fois – à l’intérieur de la boîte de vente au détail.

Déballage du Galaxy S21 Ultra

Eh bien, comment les tables ont changé?! Ce n’était qu’en octobre dernier que Samsung s’est moqué d’Apple pour ne pas avoir inclus les chargeurs avec les derniers iPhones. Et à peine deux mois plus tard, Samsung a été surpris en train de nettoyer ces jabs sur Internet en vue du lancement de son propre produit phare sans chargeur.

Ce n’est pas la première fois que Samsung fait ça, n’est-ce pas? Nous nous souvenons encore comment les moqueries de la prise audio ont disparu du jour au lendemain, préfigurant le Galaxy Note 10 sans prise.

Ainsi, le Galaxy S21 Ultra est le premier téléphone Samsung à venir sans chargeur ni casque. Le fabricant rejoint Apple et Xiaomi dans une quête pour rendre la planète plus propre, et cela devrait avoir un impact positif à terme. Cela ne nécessite qu’un petit sacrifice de votre part, l’utilisateur: vous devez acheter un chargeur USB-C si vous n’en possédez pas et le conserver sur le long terme.

La fine boîte Galaxy S21 Ultra contient un câble USB-C-vers-C et le téléphone. C’est ça.

Les précommandes du Galaxy S21 incluent divers cadeaux tels qu’un chargeur de 25 W, des Galaxy Buds et même un SmartTag, vous n’êtes donc pas sans options. Samsung est passé aux chargeurs USB-C depuis les générations Note10 et S20, donc les chances que vous en ayez un ne sont pas si grandes, et c’est une bonne chose que vous puissiez maintenant l’obtenir gratuitement.

Notre Samsung Galaxy S21 Ultra était également livré avec un protecteur très fin, presque invisible en fait, appliqué en usine. C’est du plastique et ne sera bon que contre les rayures, mais c’est toujours mieux que rien.