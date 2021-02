introduction

Presque aussi gros que l’Ultra, mais pas aussi centré sur la caméra. Presque identique à la vanille, mais avec un écran de taille plus, une batterie supplémentaire et une touche plus premium. Oui, nous parlons de l’option intermédiaire de la liste 2021 de la série S Samsung, le Galaxy S21 +.

Plus signifie « plus » et le S21 + a un écran plus grand – à 6,7 pouces de diagonale, il est beaucoup plus proche des 6,8 pouces de l’Ultra que du 6,2 du S21 proprement dit. Au-delà de la taille, cependant, il est plus vanille que Ultra – la résolution est de 1080p et la gestion du taux de rafraîchissement adaptatif est la moitié-là, mais adaptative c’est néanmoins.

Il y a « plus de choses » en ce qui concerne la capacité de la batterie, et ici aussi, Plus vise l’Ultra – à 4800 mAh, c’est tellement proche des 5000 mAh du modèle haut de gamme. Plus important encore, l’option du milieu est peut-être la seule à bénéficier d’une mise à niveau de la batterie cette année.

Le troisième domaine dans lequel le Galaxy S21 + diffère du S21 est la construction. Et ici, du point de vue du S21 +, le choix du plastique pour le dos du S21 a du sens – de cette façon, le Plus a encore une chose à faire. Peut être.

Une famille de galaxies: S21, S21 +, S21 Ultra

Nous avons abordé les différences entre le S21 et le S21 +, deux sur trois quantitatifs, l’autre – enfin, qualitatif. Voici un rappel des autres bits qui composent le S21 +.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S21 + 5G en un coup d’œil:

Corps: 161,5 x 75,6 x 7,8 mm, 200 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

161,5 x 75,6 x 7,8 mm, 200 g; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Afficher: 6,70 « AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 394 ppp; affichage permanent.

6,70 « AMOLED dynamique 2X, 120 Hz, HDR10 +, 1300 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 394 ppp; affichage permanent. Chipset (international): Exynos 2100: Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 et 3×2.80 GHz Cortex-A78 et 4×2.2 GHz Cortex-A55); Mali-G78 MP14.

Exynos 2100: Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 et 3×2.80 GHz Cortex-A78 et 4×2.2 GHz Cortex-A55); Mali-G78 MP14. Chipset (USA / Chine): Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm): Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 et 3×2.42 GHz Kryo 680 et 4×1.80 GHz Kryo 680; Adreno 660. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 12 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,76 « , 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚, 1 / 2,55 « 1,4 µm, vidéo Super Steady; Téléobjectif : 64 MP, f / 2.0, 29 mm, 1 / 1.72 « , 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom optique 1,1x, zoom hybride 3x.

: 12 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,76 « , 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS; : 12 MP, f / 2,2, 13 mm, 120˚, 1 / 2,55 « 1,4 µm, vidéo Super Steady; : 64 MP, f / 2.0, 29 mm, 1 / 1.72 « , 0.8 µm, PDAF, OIS, zoom optique 1,1x, zoom hybride 3x. Caméra frontale: 10 MP, f / 2,2, 26 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel.

10 MP, f / 2,2, 26 mm, 1 / 3,24 « , 1,22 µm, PDAF double pixel. Capture vidéo: Caméra arrière : 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps.

: 8K @ 24fps, 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement de son stéréo, gyro-EIS; : 4K à 30 / 60fps, 1080p à 30fps. Batterie: 4800mAh; Charge rapide 25 W, alimentation USB 3.0, charge sans fil rapide Qi / PMA 15 W, charge sans fil inversée 4,5 W.

4800mAh; Charge rapide 25 W, alimentation USB 3.0, charge sans fil rapide Qi / PMA 15 W, charge sans fil inversée 4,5 W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, ultrasons); NFC; Radio FM (modèle Snapdragon uniquement; selon le marché / l’opérateur); Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (prise en charge de l’expérience de bureau), Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard), ANT +, commandes et dictée en langage naturel Bixby.

Déballage Samsung Galaxy S21 +

Le Galaxy S21 + arrive dans la même boîte demi-hauteur que les autres Galaxies haut de gamme pour 2021 et, probablement, à partir de maintenant. Lorsque vous n’emballez pas de chargeur et d’écouteurs, il ne sert à rien de perdre du carton, n’est-ce pas?

Nous ne sommes pas strictement contre la tendance des chargeurs en voie de disparition. Il y a des bornes de recharge dans le bureau avec des sorties QuickCharge 3.0, et celles-ci nous servent bien depuis plusieurs années maintenant et continueront de le faire. De plus, entre nous, nous avons acheté un assortiment d’adaptateurs USB Power Delivery pour un usage personnel et la plupart d’entre nous font probablement partie de ce groupe de personnes qui n’auront pas besoin de nouveaux chargeurs lors de leur prochain achat de téléphone. Il pourrait donc y avoir des avantages réels, à terme. Peut-être que la façon dont les équipes marketing ont traité le processus est ce qui a été le plus ennuyeux. Quoi qu’il en soit, sur le design.