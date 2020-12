introduction

7Ah. C’est la capacité de la batterie du Samsung Galaxy M51 que nous avons pour vous aujourd’hui. Bien sûr, vous pouvez appeler cela 7000 mAh (merci, SI), mais à des capacités aussi grandes et bien rondes, nous pourrions aussi bien opter pour le moins de symboles et une valeur de choc supplémentaire.

Il n’y a pas grand-chose d’autre trop excitant dans la fiche technique de cette Galaxy, mais il ne manque pas grand-chose non plus. Un chipset Snapdragon 730G devrait offrir des performances décentes sans mettre trop de pression sur la batterie, l’écran SuperAMOLED de 6,7 pouces est grand et encre, et l’appareil photo 64MP est un cran au-dessus des unités 48MP grand public.

Quoi est il manque un taux de rafraîchissement élevé sur cet écran, et les panneaux à 90 Hz sont maintenant très courants dans la gamme de prix du M51, avec un panneau impair de 120 Hz également. Un téléobjectif aurait été bien aussi, bien que les télé ne soient pas vraiment courants dans ce segment. La prise en charge de la 5G est nulle part non plus sur le M51.

Caractéristiques du Samsung Galaxy M51 en un coup d’œil:

Corps: 163,9 x 76,3 x 9,5 mm, 213 g; Façade en verre (Gorilla Glass 3+), dos en plastique, cadre en plastique.

163,9 x 76,3 x 9,5 mm, 213 g; Façade en verre (Gorilla Glass 3+), dos en plastique, cadre en plastique. Afficher: 6,70 « Super AMOLED Plus, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 393 ppp

6,70 « Super AMOLED Plus, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 393 ppp Chipset: Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm): Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold et 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver); Adreno 618. Mémoire: 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 10, une interface utilisateur 2.5.

Android 10, une interface utilisateur 2.5. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 123˚; Macro : 5 MP, f / 2,4; Profondeur : 5 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,73 « , 0,8 µm, PDAF; : 12 MP, f / 2,2, 123˚; : 5 MP, f / 2,4; : 5 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2.0, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2.0, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips. Batterie: 7000mAh; Charge rapide 25 W, 100% en 115 min (annoncé), charge filaire inversée.

7000mAh; Charge rapide 25 W, 100% en 115 min (annoncé), charge filaire inversée. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC; Radio FM.

En fait, en parcourant la liste ci-dessus, vous remarquerez peut-être que le Galaxy M51 n’est pas différent de l’A71 en ce qui concerne les chiffres – sauf, bien sûr, le numéro 7Ah (la batterie de l’A71 s’élève à 4,5Ah). Un autre changement est le déplacement du capteur d’empreintes digitales – l’A71 l’a sous l’écran, le M51 obtient une solution montée sur le côté.

Les spécifications ne racontent que la moitié de l’histoire, cependant, et nous ne manquerons pas de voir comment elles se traduisent en performances réelles. Mais tout d’abord, jetez un œil au forfait de vente au détail.

Déballage Samsung Galaxy M51

Le Galaxy M51 arrive dans une simple boîte en carton blanc, mais il y a une impression couleur brillante du téléphone sur le dessus pour un peu plus de pop.

À l’intérieur, Samsung a mis tous les éléments importants: vous obtenez un chargeur, un câble USB-C et un ensemble d’écouteurs. Le chargeur est également le meilleur qu’ils aient à l’heure actuelle – celui de 25 W qui prend en charge USB Power Delivery avec PPS. Ce qui n’a pas fait partie de la boîte, c’est une sorte d’étui de protection – nous sommes plus ou moins habitués à trouver un étui en silicone transparent de base avec des téléphones de ce segment.