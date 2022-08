Test du Samsung Galaxy Buds 2 Pro

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Les meilleurs écouteurs de Samsung à ce jour

Confortable et léger

Étanchéité IPX7 Les inconvénients Commandes tactiles délicates

L’audio 24 bits nécessite un téléphone Samsung

Autonomie moyenne de la batterie Notre avis Les Galaxy Buds 2 Pro ont fière allure et sonnent bien, avec ou sans la nouvelle prise en charge audio 24 bits. Cependant, ils sont de plus en plus réservés aux fidèles, avec un support iOS limité et 24 bits uniquement disponibles avec un appareil Samsung. Si vous ne profitez pas de la qualité audio supplémentaire, vous êtes mieux ailleurs.

Prix ​​lors de l’examen

229 $

Les Galaxy Buds 2 de Samsung sont une excellente paire de vrais bourgeons sans fil relativement abordables, avec une suppression active du bruit (ANC), une charge sans fil et un son exceptionnel. Cela a cependant laissé un problème à Samsung : que faire pour que la mise à niveau Pro de cette année se démarque.

Les Galaxy Buds 2 Pro répondent à cette question avec des subtilités de niche comme l’audio 24 bits et 360 degrés – des fonctionnalités qui ont l’air bien sur la boîte, mais qui ne seront probablement pas très utilisées par les utilisateurs grand public.

Les Buds 2 Pro offrent toujours une excellente qualité audio et un ajustement confortable – ce dernier en particulier étant bien amélioré par rapport aux Pros de première génération – mais pour la plupart des gens, les Buds 2 réguliers feront le meilleur achat.

Concevoir et construire

Coupe compacte et confortable

Commandes tactiles sensibles

Étanchéité IPX7

Les Buds 2 Pro ressemblent confortablement à une pièce avec le reste de la gamme Galaxy Buds. Disponibles en graphite, blanc ou violet, ce sont de simples écouteurs arrondis avec une finition en plastique mat – une grande amélioration par rapport au matériau brillant que Samsung a utilisé sur la plupart de ses autres écouteurs.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils sont légers et compacts, conçus pour se nicher dans votre oreille avec un profil bas. Cela les rend subtils lorsque vous êtes en déplacement, et évite également le risque de faire tomber un écouteur ou de l’attraper sur une sangle de sac.

L’inconvénient de cette conception compacte est qu’il est presque impossible de les régler sans appuyer sur les commandes tactiles, qui couvrent tout le bord extérieur de chaque bourgeon. Cela a été le cas pour pratiquement tous les Galaxy Buds jusqu’à présent, et Samsung n’a pas encore trouvé de solution, mais le résultat est que toute tentative d’ajuster l’ajustement finit par mettre en pause votre musique ou sauter une piste – et même simplement jouer avec vos cheveux peuvent faire de même.

La bonne nouvelle est que, contrairement aux précédents Buds Pro, ceux-ci s’adaptent assez confortablement. Les Buds 2 Pro sont plus légers et un peu plus petits que leurs prédécesseurs, et entre les trois choix d’embouts en silicone, j’ai pu trouver un ajustement qui me convient.

L’application gratuite Galaxy Wearable comprend également un « test d’ajustement », qui utilise les microphones des écouteurs pour vérifier les fuites sonores et vous faire savoir si vous portez les écouteurs correctement ou non. Obtenez le bon ajustement du premier coup, et les commandes tactiles trop sensibles devraient être moins problématiques.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Un point positif certain est que les Buds 2 Pro ont un indice IPX7, ce qui signifie une bonne résistance à l’eau (mais pas de protection contre la poussière). Ce n’est pas le plus difficile – les goûts du Jabra Elite 7 Pro protègent également de la poussière, avec IP57 – mais c’est toujours à l’extrémité supérieure pour les écouteurs. Notez que cela ne concerne que les écouteurs et que l’étui de transport est ne pas à l’abri des éclaboussures.

En parlant de boîtier, il est dans la forme carrée familière de Samsung. Il est mince, compact et la charnière magnétique est sécurisée, il n’y a donc pas grand-chose à redire ici.

Spécifications et son

Son chaud et rond

ANC puissant

Audio 24 bits, mais avec des limites

Grâce à l’aide de sa marque audio interne AKG, Samsung n’a jamais eu de mal à s’assurer que les Galaxy Buds sonnent bien, et les Buds 2 Pro ne font pas exception.

Commençons par l’expérience audio de base avant d’aborder les cloches et les sifflets. Ce sont les Galaxy Buds qui sonnent le mieux à ce jour, avec un profil sonore chaud et équilibré qui convient à presque tout ce que j’ai lancé.

Il y a suffisamment de basses pour conduire de la house ou du hip hop comme le nouvel album de Beyoncé, mais sans perdre la clarté et l’ouverture nécessaires dans les registres plus élevés pour des plats plus pop comme Beach House de Carly Rae Jepsen. Bien sûr, cela n’offre pas le genre de scène sonore large et expansive que les boîtes supra-auriculaires offrent, mais pour les bourgeons, vous ne pouvez pas faire beaucoup mieux.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La nouvelle fonctionnalité phare de cette année est l’introduction de la prise en charge de l’audio 24 bits – un débit supérieur au standard de l’industrie 16 bits. Il y a cependant des mises en garde : pour l’instant au moins, cela ne fonctionne qu’avec un téléphone Samsung Galaxy compatible exécutant One UI 4 ou une version ultérieure, et vous aussi besoin d’une source audio 24 bits – pour le streaming, cela signifie Tidal ou Apple Music, mais pas Spotify.

La prise en charge 24 bits de Samsung est une gracieuseté de son propre Samsung Seamless Hi-Fi Codec (SSC), bien que AAC et SBC soient pris en charge parallèlement – ​​bien qu’il n’y ait pas de prise en charge aptX HD, LDAC ou LHDC.

Je suis devenu sceptique, ne m’attendant pas à ce que des bourgeons de cette taille soient capables de capitaliser sur la résolution et les détails supplémentaires de toute façon. En passant de mon Spotify habituel au service de streaming haute résolution Qobuz, je dois admettre que j’ai été surpris : il y a une différence marquée dans les détails et la profondeur, un niveau de clarté qui manque aux sources 16 bits.

C’est quand même subtil, et je soupçonne que la plupart des gens ne trouveront pas assez de différence ici pour que le coût supplémentaire en vaille la peine. Les audiophiles qui possèdent déjà un téléphone Samsung devraient voir certains avantages, mais l’amélioration audio n’est pas suffisante pour justifier que la plupart des gens se procurent de nouveaux écouteurs, un nouveau téléphone et échangent leur service de streaming.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a moins de cerceaux à franchir pour l’audio 360 des bourgeons, ce qui crée une scène sonore surround virtuelle, y compris la prise en charge du contenu Dolby Atmos.

Le réglage par défaut ici sonne bien, ajoutant de la profondeur et une sensation d’espace aux pistes, bien que pour la musique, vous voudrez probablement désactiver la fonction optionnelle de suivi de la tête, qui coupe la musique dans et hors de chaque oreille lorsque vous bougez la tête – bien quand vous regardez un film, distrayant quand vous tournez simplement la tête dans le bus et que votre musique continue de bouger.

Bien sûr, comme pour tous les écouteurs haut de gamme de nos jours, les Buds 2 Pro incluent également l’ANC. C’est aussi excellent, bloquant la plupart des bruits extérieurs tant que vous avez le bon ajustement.

Samsung appelle cela « ANC intelligent », mais c’est la même chose que Sony appelle « parler pour discuter ». Cela signifie que si les écouteurs vous détectent en train de parler – en utilisant une combinaison de microphones et de capteurs pour les mouvements de la mâchoire – ils passent automatiquement en mode ambiant transparent, amplifiant le bruit extérieur et baissant le volume de votre musique afin que vous puissiez tenir une conversation confortablement.

Cette fonctionnalité pratique compense quelque peu le fait que la mise en œuvre de la détection intra-auriculaire par Samsung est encore étrange. Alors que la plupart des écouteurs équivalents mettent la musique en pause lorsque vous retirez un écouteur, ceux-ci ne s’arrêtent qu’une fois que vous prenez tous les deux et nécessitent un appui manuel pour reprendre la lecture une fois qu’ils sont de retour. Certains préféreront sans doute cela, bien sûr, mais j’aimerais qu’il y ait une option pour mettre en pause la lecture lorsque je retire un bourgeon – toujours mon instinct quand j’en ai besoin parler à quelqu’un.

Batterie et chargement

4-5 heures de batterie sur les bourgeons

Jusqu’à 18 heures avec le boîtier

Chargement sans fil ou USB-C

La durée de vie de la batterie est probablement le gros point faible des Buds 2 Pro. Ce n’est pas mauvais, mais ce n’est certainement pas génial, et les bourgeons rivaux font beaucoup mieux.

Samsung promet cinq heures d’écoute avec l’ANC actif, mais j’ai trouvé qu’elles duraient un peu plus de quatre heures avant de l’emballer. C’est loin d’être suffisant pour durer une journée complète ou un long vol sur une seule charge, ce qui sera limitant pour quelques.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Bien sûr, vous obtenez plus de vie une fois que vous avez pris en compte le boîtier, qui, avec les bourgeons, devrait fournir jusqu’à 18 heures de batterie. C’est respectable, mais certains bourgeons offrent 40 heures ou plus, et personnellement, je prendrais volontiers un étui de charge légèrement plus grand en échange d’une meilleure batterie.

La charge est cependant correcte, avec une charge USB-C et sans fil disponible.

Connectivité et fonctionnalités intelligentes

Dernière norme Bluetooth

Personnalisation dans l’application Galaxy Wearable

Prise en charge iOS limitée

Les Buds 2 Pro s’associent à votre téléphone via la dernière norme Bluetooth 5.3, qui fait partie de ce qui motive les fonctionnalités audio améliorées.

C’est aussi un jeu d’enfant pour les connecter, avec des fenêtres contextuelles quasi instantanées proposant de coupler les bourgeons à un téléphone Samsung ou à un ordinateur portable Windows, bien que d’autres appareils soient un peu plus manuels.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Tous les utilisateurs d’Android peuvent installer l’application Galaxy Wearable, qui vous permet de personnaliser certaines commandes, d’activer et de désactiver les paramètres et de gérer les mises à jour du micrologiciel pour les écouteurs.

C’est ici que vous pouvez activer ou désactiver l’audio 360 et le suivi de la tête, ajuster l’égaliseur, configurer (ou désactiver) Bixby, et plus encore. Vous pouvez même basculer sur un paramètre pour obtenir des rappels pour étirer votre cou si les bourgeons détectent une mauvaise posture, mais j’ai trouvé cela aussi irritant que prévu.

Un inconvénient est que cette application n’est pas disponible sur iOS, donc les propriétaires d’Apple manqueront de nombreuses fonctionnalités des écouteurs. Vous pouvez toujours coupler les Buds 2 Pro à un iPhone via Bluetooth et les utiliser correctement, vous ne pouvez tout simplement pas accéder à leurs fonctionnalités plus avancées. Bien sûr, il en serait de même dans l’autre sens avec les AirPods Pro, il est donc difficile de trop reprocher à Samsung ici.

Prix ​​et disponibilité

Les Galaxy Buds 2 Pro sont disponibles en précommande dès maintenant, avant leur mise en vente officielle à partir du vendredi 26 août.

Ils vous coûteront 229 $ / 219 £ / 229 €, ce qui réduit très légèrement le AirPod Promais certainement dans le même stade.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

C’est cher pour les vrais bourgeons sans fil, en particulier avec des ensembles comme le Nothing Ear (1) maintenant disponible avec ANC et recharge sans fil à partir de seulement 99 $/99 £/99 €. Même les Galaxy Buds 2 largement similaires, au prix officiel de 149 $ / 139 £ / 149 €, tombent souvent en dessous de la ligne des cent ces jours-ci.

La plupart seraient parfaitement satisfaits de l’une de ces paires moins chères, et maintenant plus que jamais, les Buds 2 Pro ne devraient vraiment être une considération que pour les audiophiles désireux de tirer le meilleur parti du son 24 bits en déplacement – ​​bien que si tel est votre objectif, c’est pas mal du tout.

Verdict

Mis à part le prix, les Galaxy Buds 2 Pro sont les meilleurs écouteurs de Samsung à ce jour. Un design confortable, une taille compacte et un excellent son en font un gagnant, et la durée de vie moyenne de la batterie est la seule véritable déception.

Avec l’audio 24 bits limité aux utilisateurs de téléphones Samsung et de sources audio compatibles, la proposition de valeur ici peut ne pas avoir de sens à moins que vous ne soyez déjà sur le crochet pour ceux-ci.

C’est particulièrement vrai avec les Galaxy Buds 2 à prix compétitif de Samsung déjà sortis – si vous n’êtes pas préoccupé par le son haute résolution, les autres mises à niveau ne suffisent probablement pas pour justifier de payer deux fois plus pour passer à Pro.

