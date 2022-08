Test du Samsung Galaxy Buds 2 Pro : une conception améliorée porte ses fruits

Lorsque Samsung a lancé son original Galaxy Buds Pro écouteurs antibruit, l’un de ses principaux messages marketing était l’attention portée à leur qualité sonore. En effet, ils ont livré sur ce front, mais un certain sous-ensemble d’utilisateurs, dont moi, les ont trouvés moins qu’idéaux pour leurs oreilles. Dans mon cas, aucun des embouts inclus ne m’a permis d’obtenir un joint étanche, j’ai donc dû échanger un plus grand ensemble d’embouts d’un ensemble d’écouteurs rivaux. Donc, inutile de dire que j’étais curieux de voir ce que les ingénieurs de Samsung avaient imaginé pour la deuxième génération. (230 $, 219 £, 349 $ AU), soupçonnant qu’ils régleraient ce problème d’ajustement.

Comme Conception améliorée avec un ajustement plus confortable

Excellent son et bon antibruit

Très bonnes performances d’appel vocal

Assortiment de fonctionnalités supplémentaires pour les propriétaires d’appareils Galaxy, y compris le son surround virtuel 360 Audio et l’assistant vocal mains libres Bixby

Entièrement étanche (IPX7) N’aime pas Assez cher

Certaines fonctionnalités clés ne fonctionnent qu’avec les appareils Samsung

Pas de véritable appairage Bluetooth multipoint

Effectivement, ils l’ont fait. La première chose que vous remarquerez à propos des Samsung Galaxy Buds Pro 2 – qui sont lancés parallèlement au nouveau Samsung Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4 – est qu’ils ont simplement une meilleure conception globale que leur prédécesseur. Non seulement ils sont 15 % plus petits, selon Samsung, mais ils ont une finition mate sur les bourgeons et le boîtier qui leur donne une sensation plus agréable et les rend un peu plus adhérents.

Cela rend le boîtier compact un peu moins susceptible de glisser de votre main et, plus important encore, il aide à garder les bourgeons dans vos oreilles un peu plus en toute sécurité. Et grâce à leur nouvelle forme et à leur taille plus petite, j’ai pu obtenir un joint étanche avec le plus grand ensemble d’embouts auriculaires inclus et je n’ai pas eu à fournir les miens. De plus, les écouteurs ne dépassent pas autant de vos oreilles que les Galaxy Buds Pro d’origine, et ils ont l’air plus discrets. Ils sont disponibles en trois couleurs – violet Bora, blanc et graphite – et même si je ne peux pas dire qu’ils s’adapteront également à toutes les oreilles, ils devraient mieux s’adapter à plus d’oreilles que les Galaxy Buds Pro d’origine.

Audio haute résolution propriétaire et autres fonctionnalités exclusives à Galaxy

Outre la conception remaniée, Samsung vante la suppression du bruit améliorée des bourgeons et la prise en charge de l’audio haute résolution 24 bits. Le hic, c’est que pour obtenir cet audio 24 bits, vous aurez besoin d’un appareil Galaxy équipé de One UI 4.0 de Samsung et d’un service de diffusion de musique Comme , ou qui diffuse des pistes audio haute résolution. Sur tous les autres appareils, y compris les téléphones Android et les iPhones, les écouteurs utilisent par défaut le codec audio AAC. Ils utilisent Bluetooth 5.3.

Hélas, les Galaxy Buds 2 Pro ne prennent pas en charge le codec audio AptX Adaptive le plus courant pour les appareils Android, seul le nouveau codec Samsung Seamless Codec Hi-Fi, qui, selon Samsung, fournit 256 fois plus de données sonores que l’audio 16 bits (qualité CD) . De tels chiffres sont un peu trompeurs car, d’après mon expérience, vous ne remarquerez vraiment qu’une légère différence lors de la diffusion de pistes à débit binaire plus élevé. Mais plus à ce sujet après avoir terminé le reste de l’ensemble de fonctionnalités.

David Carnoy/CNET



Comme leur prédécesseur, ceux-ci ont des commandes tactiles (vous pouvez activer ou désactiver certaines d’entre elles, ou vous pouvez toutes les désactiver) ainsi qu’une option pour activer Bixby mains libres, l’assistant vocal de Samsung. De plus, la fonction surround virtuelle 360 ​​Audio de Samsung (avec suivi de la tête) revient dans une version “améliorée” et fonctionne désormais avec une variété d’appareils Galaxy hors de la porte, bien qu’elle ne soit pas compatible avec d’autres appareils Android. Il fonctionne de la même manière que la fonction audio spatiale d’Apple pour les AirPod et peut améliorer votre expérience de visionnage de films et de télévision, bien qu’il ne semble pas être aussi prononcé que l’audio spatial d’Apple, ce qui, à mon avis, est légèrement meilleur dans l’ensemble. Il fonctionne également avec de la musique ou tout autre audio que vous écoutez.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont résistants à l’eau IPX7, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter d’être complètement immergés dans une eau profonde de 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Je n’ai eu aucun problème à courir avec eux et ils ne m’ont pas échappé des oreilles.

Comme son prédécesseur, la durée de vie de la batterie est évaluée à 5 heures avec la suppression du bruit activée et à 8 heures avec elle désactivée à des niveaux de volume modérés, avec environ trois charges supplémentaires dans le boîtier (il se recharge via USB-C et sans fil). Vous pourriez ergoter sur le fait qu’aucune amélioration n’a été apportée à la durée de vie de la batterie, mais il est difficile de réduire les bourgeons tout en augmentant la durée de vie de la batterie.

David Carnoy/CNET



Les capteurs détectent quand les écouteurs sont dans vos oreilles et mettent votre musique en pause lorsque vous sortez un écouteur et reprennent la lecture lorsque vous remettez l’écouteur (vous pouvez utiliser un seul écouteur tout en laissant l’autre dans l’étui). De plus, vous pouvez choisir d’activer un mode “détection vocale” dans l’application compagnon Galaxy Wearable qui désactive automatiquement la suppression du bruit et passe en mode “son ambiant” lorsque vous parlez, vous permettant d’entendre le monde extérieur et d’engager une conversation avec quelqu’un. Sony propose une fonctionnalité similaire avec son WF-1000XM4 et LinkBuds S écouteurs.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui mérite d’être mentionnée n’a rien à voir avec l’audio. Vous pouvez activer le paramètre “rappels d’étirement du cou” qui détecte la position de votre tête et vous avertit lorsque vous avez penché la tête vers le bas pendant 10 minutes. Comme j’ai écrit cette critique, j’ai été alerté plusieurs fois pour étirer mon cou.

Comme les AirPods et certains autres écouteurs, ceux-ci ont une fonction de recherche de mes écouteurs que Samsung appelle SmartThings Find. Il peut vous indiquer votre position lorsque les écouteurs ont été connectés pour la dernière fois à votre appareil, mais il n’offre pas les capacités de suivi plus précises de la fonction Find My améliorée d’Apple dans ses derniers AirPods.

Enfin, comme leur prédécesseur et le plus abordable Galaxy bourgeons 2, les Galaxy Buds 2 Pro n’offrent pas de véritable couplage Bluetooth multipoint qui vous permet de les coupler avec deux appareils, tels qu’un téléphone et un ordinateur, en même temps. Mais Samsung dit qu’ils se couplent de manière transparente avec tous les appareils Samsung connectés à votre compte Samsung, y compris les téléviseurs Samsung construits en 2022 ou plus tard et Samsung construit après 2020.

Les Buds 2 Pro offrent une commutation automatique entre ces appareils. Ainsi, si, par exemple, un appel arrive sur votre téléphone alors que vous regardez un film sur votre tablette Tab S8, le son passe automatiquement sur votre téléphone lorsque vous répondez à l’appel. C’est similaire à la façon dont les AirPods d’Apple se couplent automatiquement avec tous les appareils Apple connectés à votre compte iCloud. Notez que je n’ai pas testé à fond la fonction de commutation automatique avec de nombreux appareils Samsung (parce que je n’en possède que quelques-uns), je ne peux donc pas confirmer exactement sa fiabilité. J’ai passé plus de temps à basculer manuellement mon audio entre un Galaxy Flip 3 et des appareils non Samsung.

Artiste polyvalent impressionnant

Samsung dit qu’il a amélioré la suppression du bruit sur les Galaxy Buds 2 Pro de 40 % (il l’appelle “Intelligent ANC”). J’ai trouvé que c’était une amélioration par rapport au Galaxy Buds Pro d’origine, mais les performances de suppression du bruit sont affectées par l’étanchéité que vous obtenez des embouts auriculaires (tout comme la qualité sonore), de sorte que votre perception de l’amélioration peut varier en fonction de la qualité un sceau que vous obtenez.

Je pensais que la suppression du bruit était proche mais pas tout à fait là, par rapport à la suppression du bruit du Sony WF-1000XM4, mais il a fait du bon travail en étouffant une variété de bruits dans les rues de New York et sous terre dans le métro. Vous pouvez désactiver la suppression du bruit ou activer le mode ambiant, l’équivalent du mode de transparence d’Apple, qui me paraissait naturel. Mais il n’y a pas de réglage pour ajuster les niveaux de suppression du bruit ; il s’adapte automatiquement à votre environnement.

Les Galaxy Buds 2 Pro sont équipés de haut-parleurs bidirectionnels (woofer de 10 mm, tweeter de 5,3 mm) et de trois microphones, dont deux à formation de faisceaux pour les appels vocaux. Je les ai couplés avec un Galaxy Z Flip 3, un iPhone 13 Pro et un Google Pixel 4 XL et j’ai diffusé de la musique avec Qobuz. J’ai également diffusé des films sur Google Play et Netflix.

Selon Samsung, il n’y a aucun moyen de vérifier si vous obtenez un son 24 bits (rien n’indique si vous êtes – ou non), mais si votre configuration audio répond aux exigences énumérées – un téléphone Galaxy avec Android 8.0 ou supérieur et One UI 4.0 ou supérieur avec au moins 1,5 Go de RAM – vous utiliserez le Samsung Seamless Codec, qui transmet en 24 bits, en supposant que vos fichiers audio le prennent en charge. (Les fichiers Qobuz le font.) Je trouve irritant qu’il n’y ait aucun moyen de savoir à quel débit binaire vous diffusez, mais je devrai croire Samsung sur parole que j’obtenais un son 24 bits.

J’ai remarqué une légère différence lors du streaming avec le Galaxy Z Flip 3. Cependant, en utilisant l’iPhone 13 Pro, la qualité sonore était également très bonne avec une scène sonore amplement large. J’ai fait des allers-retours avec le morceau Knock Knock Knock de Spoon et quelques autres chansons. Le son du Flip 3 est apparu légèrement plus précis (un peu plus de clarté) avec une touche plus de détails et de profondeur. Les basses sont percutantes et bien définies et je n’ai ressenti aucune distorsion notable à des volumes plus élevés. En bref, ce sont des écouteurs au son excellent, bien que je ne sois pas sûr qu’ils soient supérieurs aux autres écouteurs haut de gamme dans leur gamme de prix, y compris le Pixel Buds Pro, Beats Fit Pro et Sennheiser Momentum True Wireless 3.

Je suis principalement allé avec le paramètre de son par défaut, bien que vous puissiez modifier le profil de signature dans l’application Galaxy Wearable avec certains paramètres d’égaliseur prédéfinis, y compris un paramètre d’amplification des basses. La vérité est que beaucoup de ces écouteurs haut de gamme commencent à avoir un son assez similaire et c’est vraiment l’ajustement – et la façon dont ils s’adaptent à vos oreilles particulières – qui va vous faire aimer l’un plus que l’autre.

Je terminerai en disant qu’une fois de plus, Samsung a livré un ensemble d’écouteurs Galaxy qui fonctionnent comme un casque pour passer des appels. Ils ont une bonne prise de voix des microphones à formation de faisceau tout en offrant une bonne réduction du bruit de fond. Les appelants ont dit qu’ils pouvaient m’entendre relativement clairement dans les rues bruyantes de New York et que les bourgeons ont fait un travail décent en réduisant le bruit du vent. Ils sont dans les échelons supérieurs en termes de performances d’appel vocal.

Réflexions finales sur les Galaxy Buds 2 Pro

Pour le meilleur ou pour le pire, les Galaxy Buds ont toujours été un accessoire pour les smartphones Galaxy et, par conséquent, plus orientés vers les propriétaires d’appareils Galaxy. Les Galaxy Buds 2 Pro ne font pas exception. Ce sont d’excellents écouteurs, mais vous perdez certaines de leurs fonctionnalités clés si vous n’êtes pas propriétaire d’un appareil Galaxy. Pour cette raison, il est facile de les voir comme l’équivalent Samsung des AirPods Pro, qui pourraient très bien obtenir une sorte d’option de streaming sans fil haute résolution avec l’arrivée des AirPods Pro 2 qui utiliseront probablement la technologie Apple propriétaire qui ne fonctionne que avec ses appareils.

En comparaison, les Pixel Buds Pro ont moins de fonctionnalités destinées exclusivement aux propriétaires de Pixel (surround virtuel), et des fonctionnalités telles que l’assistant Google mains libres et le véritable couplage Bluetooth multipoint sont disponibles sur tous les appareils Android. Cependant, les Pixel Buds n’ont pas de prise en charge améliorée des codecs audio, ce qui peut être important si vous êtes convaincu que cela fait une grande différence. Personnellement, je pense que cela ne fait qu’une légère différence avec cette classe d’écouteurs, qui peuvent avoir un prix élevé mais ne sont pas haut de gamme.

La plus grande question sera de savoir s’il vaut la peine de passer au Galaxy Buds 2 Pro si vous possédez déjà une paire de Galaxy Buds, en particulier le Galaxy Buds Pro d’origine. Je pense que cela dépendra en grande partie du prix auquel vous pouvez obtenir les Galaxy Buds 2 Pro. Alors que leur prix catalogue est de 230 $, Samsung propose actuellement offres d’échange (tout Galaxy Buds dans n’importe quelle condition) qui ramènent leur prix à environ 155 $ et vous pouvez souvent obtenir des offres sur eux dans le cadre d’un bundle avec un nouveau téléphone Galaxy.

Pour moi en tout cas, alors que les Galaxy Buds 2 Pro offrent quelques petites améliorations de performances par rapport à leur prédécesseur, leur conception est la plus grande amélioration. Cela en fait les meilleurs Galaxy Buds à ce jour.