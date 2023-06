Test du Samsung Galaxy Book 3 360 : un 2-en-1 fin et léger

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Version premium

Il n’y a pas si longtemps, il semblait que Samsung abandonnait les ordinateurs portables. Mais de nos jours, sa gamme Galaxy Book est sans doute plus solide que jamais. La gamme 2023 comprend un total de quatre appareils, avec un tout nouveau Galaxy Book Ultra rejoignant les Book 3 Pro, 3 Pro 360 et 3 360 actualisés.

C’est ce dernier qui est notre objectif ici. Bien qu’il soit le plus abordable du quatuor, le Book 3 360 possède de nombreuses spécifications haut de gamme et un prix correspondant.

Mais devrait-il être votre prochain ordinateur portable convertible ? Bien qu’il y ait quelques défauts clés, la réponse pourrait être oui pour beaucoup de gens. Voici notre avis complet

Concevoir et construire

Fin et léger

Version premium

Bon choix de ports

La portabilité est le nom du jeu pour le Galaxy Book 3 360, et cela se reflète dans son poids. Avec seulement 1,16 kg, c’est le plus léger des ordinateurs portables Samsung 2023 et l’un des convertibles les plus légers que vous puissiez acheter. Bien que l’épaisseur de 13 mm ne soit pas tout à fait la meilleure de sa catégorie, il reste un appareil très fin et léger que vous pouvez emporter presque partout avec vous.

Surtout, la qualité de construction n’est pas sacrifiée pour y arriver : elle est tout aussi bien construite que ce à quoi nous nous attendons des ordinateurs portables Samsung. Le châssis en aluminium lisse est disponible avec une finition Graphite (gris foncé) ou Argent – le premier que vous voyez sur les photos a fière allure en personne. Cependant, il aurait été agréable de voir des options plus colorées.

La charnière à 360° semble suffisamment solide pour survivre à de nombreuses transformations, en particulier entre les modes ordinateur portable, tente et tablette. Chacun des modes convertibles fonctionne bien, se sentant robuste et sécurisé.

Mattias Inghe

Cette conception mince ne laisse pas beaucoup de place pour le refroidissement interne ou la capacité de la batterie, mais il y a encore beaucoup de ports. Vous obtenez 2x USB-C (tous deux Thunderbolt 4), USB-A, HDMI et prise audio 3,5 mm – c’est plus que de nombreux ordinateurs portables de cette catégorie.

La technologie Thunderbolt 4 d’Intel est particulièrement importante, vous permettant de connecter n’importe quoi, des moniteurs externes et des stations d’accueil à une alimentation ou à un périphérique de stockage externe. Le chargeur USB-C de 65 W inclus dans la boîte n’est pas beaucoup plus gros qu’un chargeur de téléphone et peut facilement être utilisé pour connecter d’autres appareils.

Affichage et audio

Écran 13,3 pouces Full HD (1920 × 1080)

Prise en charge du stylet tactile et S Pen (inclus)

Haut-parleurs décents

L’écran est l’un des points forts du Galaxy Book 3 360. Il s’agit d’un écran tactile OLED de 13,3 pouces qui offre une excellente expérience visuelle complète.

La précision des couleurs est également de premier ordre. Selon nos tests, vous pouvez vous attendre à une couverture complète de la gamme de couleurs sRGB et DCI-P3, ainsi qu’à AdobeRGB presque complet. Cela fait de l’appareil un choix solide pour les goûts de l’édition photo et vidéo.

Cependant, il y a quelques inconvénients à prendre en compte. La première est qu’il ne s’agit que d’une résolution Full HD (1920 × 1080), la plupart des ordinateurs portables autour de ce prix offrant quelque chose de plus élevé. Vous devrez également vous contenter du taux de rafraîchissement régulier de 60 Hz, plutôt que des modèles à 90 ou même 120 Hz qui commencent à apparaître.

C’est aussi un écran hautement réfléchissant, vous pouvez donc remarquer votre propre réflexion à moins que vous ne mainteniez une luminosité élevée. Mais il peut aller jusqu’à 500 nits, ce n’est donc pas un problème majeur, même à l’extérieur.

Étant OLED, le panneau est également capable de couleurs vives et de noirs profonds, ce qui le rend vraiment agréable à utiliser. Si vous aviez le moindre doute sur sa qualité, il existe également la certification Vesa True Black 500 et la prise en charge de la vidéo HDR10.

Aminci pire. Mattias Inghe

L’écran prend en charge la saisie tactile, mais également le stylet S Pen de Samsung, qui est inclus dans la boîte. Avec le clavier rabattu en mode tablette, c’est une excellente option pour dessiner numériquement ou prendre des notes. Il est très réactif, mais offre beaucoup de contrôle sur la précision et la sensibilité à la pression. Cependant, il glisse trop sur l’écran brillant pour donner une véritable sensation de stylo sur papier.

La diffusion en continu d’un film ou d’une émission de télévision a fière allure, mais sonne également bien grâce aux haut-parleurs intégrés. Ils offrent un son net et détaillé, y compris une touche de basse utile. Vous bénéficiez également de la prise en charge de Dolby Atmos, bien que seul un petit pourcentage de contenu le prenne en charge. Mais même sans cela, le son est impressionnant.

Spécifications et performances

Processeurs Intel série P de 13e génération

Performances décentes, mais pas les meilleures

Beaucoup de stockage interne

Le Galaxy Book 3 360 est alimenté par les processeurs Intel de 13e génération, les plus récents au moment de la rédaction. Plus précisément, il s’agit de la série P, qui est plus performante que la série U mais moins puissante que la série H. Ils trouvent généralement un bon équilibre entre performance et prix abordable, ce qui se reflète ici.

Sur le modèle que nous avons testé, le Core i5-1340P s’associe à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Mais il existe également une option Core i7-1360P, ainsi que des modèles avec 1 To de stockage SSD ou seulement 8 Go de RAM. Ce dernier n’est cependant pas recommandé, car vous pourriez rencontrer des problèmes lors du multitâche.

Mattias Inghe

En général, les performances sont légèrement décevantes par rapport à ce que le Core i5-1340P devrait être capable de gérer. Mais ce n’est pas inhabituel pour les ordinateurs portables Samsung, qui ont tendance à réduire légèrement les performances afin de conserver un châssis mince avec un refroidissement minimal.

L’appareil devient un peu chaud sur le dessous à des charges élevées, en particulier dans les modes les plus silencieux, mais jamais inconfortablement chaud. Vous pouvez modifier cela dans l’application Samsung Settings, où il s’agit de l’un des nombreux modes différents. Un mode silencieux sans ventilateur, un mode silencieux (qui ne déclenche le refroidissement qu’en cas d’urgence), un mode par défaut équilibré appelé Optimisé et un mode Haute Performance (pour des performances maximales mais aussi beaucoup de refroidissement) ont chacun leurs avantages, avec une touche de raccourci sur le clavier vous permettant de passer rapidement de l’un à l’autre.

Autonomie du logiciel et de la batterie

Exécute Windows 11 Famille

Beaucoup de logiciels Samsung supplémentaires

Autonomie impressionnante de la batterie

Le Galaxy Book 3 360 exécute Windows 11 Home prêt à l’emploi. Le système d’exploitation de Microsoft fonctionne bien sur les appareils convertibles, ce qui en fait le choix évident ici. Mais contrairement à certains fabricants d’ordinateurs portables, Samsung a également ajouté de nombreux logiciels.

Avec la propre version de Paramètres de l’entreprise, vous avez la possibilité d’utiliser une tablette Galaxy Tab comme deuxième écran, de synchroniser rapidement des accessoires Galaxy tels que des écouteurs ou de partager du contenu de manière transparente avec un téléphone Galaxy. Samsung veut clairement vous faire entrer dans son écosystème diversifié de produits et services, ce qui est logique. Mais cela peut être très ennuyeux si vous ne possédez aucun autre appareil Samsung.

Mattias Inghe

Cependant, le logiciel supplémentaire le plus intrusif est l’application antivirus Norton 360, qui est préinstallée avec un essai gratuit de 30 jours. Il vous dérange constamment pour vous inscrire, en vue de passer à la version payante. Mais avec Microsoft Defender déjà dans Windows 11, ce n’est pas nécessaire pour la plupart des gens.

Il existe quelques autres applications Samsung préinstallées, mais celles-ci sont vraiment utiles. Les outils pour un montage vidéo simple, les commandes vocales Bixby et les applications compatibles S-Pen valent la peine d’être essayés et peuvent être désinstallés si vous ne les voulez pas. Même si vous pouvez en ignorer la plupart, il est indéniable que tous ces bloatwares sont ennuyeux.

L’autonomie de la batterie est une préoccupation potentielle lors de la combinaison d’un processeur Intel puissant et d’un écran OLED lumineux. Le Book 3 360 n’a qu’une batterie de 61,1 Wh, mais Samsung a fait un excellent travail pour maintenir la consommation d’énergie au minimum.

Même après quelques sessions de trois heures de travail intensif sur le processeur ou une utilisation intermittente tout au long de la journée, il y a des frais à revendre. Lorsque vous êtes à court, la petite taille du chargeur et la puissance de 65 W le rendent relativement rapide et facile à recharger.

Prix ​​et disponibilité

Le Book 3 360 est peut-être l’appareil le plus abordable de la gamme Galaxy Book 2023, mais ce n’est en aucun cas un ordinateur portable économique.

Alors que le modèle Core i5 le moins cher coûte 1 099£au Royaume-Uni, il n’est pas disponible aux États-Unis. Là, vous devrez passer à la version Core i7 examinée, qui coûte 999,99 $ / 1 399 £, et il y a la possibilité de payer encore plus si vous voulez 1 To de stockage.

Ce prix le compare aux meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 que vous pouvez acheter. Le Galaxy Book 3 Pro 360 de Samsung est l’alternative la plus évidente, mais la plupart des modèles sont nettement plus chers. Mais les goûts du Microsoft Surface Pro 9 et de l’iPad Pro 12,9 pouces (2022) valent également la peine d’être pris en compte.

Le Galaxy Book 3 360 est sans aucun doute un ordinateur portable haut de gamme, mais ce n’est pas un excellent rapport qualité-prix.

Verdict

Lorsque l’on regarde la gamme Galaxy Book 2023, il est facile de ne pas tenir compte du Book 3 360, mais il a beaucoup à offrir.

Les points forts incluent un excellent écran tactile, une autonomie de batterie solide et une charnière robuste à 360°, le tout dans un châssis incroyablement fin et léger. Une conception assez générique ressemble toujours à la pièce, tandis que la sélection de ports est très bonne pour un tel appareil portable.

Cependant, il existe des compromis dans d’autres domaines. Bien que les performances soient bonnes, elles ne conviennent pas aux charges de travail exigeantes. La résolution de l’écran pourrait également être plus élevée, et il y a beaucoup de bloatware sur Windows 11 qui peuvent devenir ennuyeux.

Mais si vous recherchez un appareil polyvalent de tous les jours, aucun de ceux-ci ne devrait être un facteur décisif. Le Book 3 360 est toujours l’un des meilleurs ordinateurs portables convertibles que vous puissiez acheter.

Spécifications

Affichage : 13,3 pouces, 16:9 OLED, 2880 × 1800, 60 Hz

Processeur : Intel Core i5-1340P, Core i7-1360P

Graphiques : Intel Iris Xe

Mémoire : 8/16 Go LPDDR5

Stockage : SSD 512 Go/1 To

Ports : 2x USB-C (tous deux Thunderbolt 4), 1x USB-A 3.2, HDMI, prise audio 3,5 mm

Caméra : 1080p de face

Sans fil : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1

Batterie : 61,1 Wh

Chargement : 65 W USB-C (inclus)

Système d’exploitation : Windows 11 Famille

Couleurs : Gris basalte

Poids : 1,16 kg

Dimensions : 30,4 x 20,2 x 1,3 cm

