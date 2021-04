introduction

La famille Galaxy A de Samsung a été un succès majeur pour le géant coréen ces dernières années. En fait, il représente désormais la plus grande partie des ventes de l’entreprise. Ce n’est pas non plus une coïncidence. Il n’y a qu’une seule façon d’atteindre ce niveau de succès – et c’est en offrant des fonctionnalités compétitives sous une marque de haut niveau pour un montant raisonnable. Une tâche ardue que Samsung a abordée comme un véritable champion des smartphones par étapes incrémentielles astucieuses au cours des dernières générations de Galaxy A.

La famille A semble également s’agrandir constamment. La gamme est tentaculaire, avec de nouveaux modèles apparaissant toutes les quelques semaines. Il y a tellement de choix maintenant, allant des modèles économiques aux modèles presque phares, que Samsung aurait facilement pu le transformer en une sous-marque à part entière. Non pas que nous suggérons qu’ils le devraient.

Au moment d’écrire cette critique, le Galaxy A72 représente le modèle le plus haut de gamme de la famille. Il est en fait assez similaire au Galaxy A52, que nous avons récemment examiné. La version vanille, c’est-à-dire pas la version 5G. Comparé à l’A52, l’A72 offre un écran légèrement plus grand de 6,7 pouces, 90 Hz, un téléobjectif supplémentaire de 8 MP et une batterie légèrement plus grande de 5000 mAh. En dehors de cela, l’A52 et l’A72 vanille sont à peu près identiques, y compris physiquement un design Samsung moderne.

Aperçu des spécifications du Samsung Galaxy A72:

Corps: 165,0 x 77,4 x 8,4 mm, 203 g; Façade en verre, dos en plastique; IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes).

165,0 x 77,4 x 8,4 mm, 203 g; Façade en verre, dos en plastique; IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes). Affichage: Super AMOLED 6,70 « , 90 Hz, 800 nits, résolution de 1080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 394 ppp.

Super AMOLED 6,70 « , 90 Hz, 800 nits, résolution de 1080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 394 ppp. Chipset: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618. Mémoire: 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7X « , 0,8 µm, PDAF, OIS; Téléobjectif : 8 MP, f / 2,4, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 123 degrés, 1,12 µm; Macro : 5 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7X « , 0,8 µm, PDAF, OIS; : 8 MP, f / 2,4, 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x; : 12 MP, f / 2,2, 123 degrés, 1,12 µm; : 5 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips; gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips; gyro-EIS; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 25W.

5000mAh; Charge rapide 25W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm.

Au moment de la rédaction de cet article, l’A52 commence à 350 € pour une unité de 4 Go / 128 Go, tandis que l’A72 coûte 450 € pour son niveau de base 6 Go / 128 Go. Ainsi, les mises à niveau du modèle de niveau supérieur vous coûteront environ 100 € en plus de l’A52. Sans doute, pas aussi compétitif sur l’échelle de valeur, mais pas mal non plus. Surtout avec des fonctionnalités comme l’indice IP67 sous sa ceinture. De plus, les prix de détail réels des deux modèles ont déjà légèrement baissé depuis leur sortie, et la différence de prix devrait éventuellement se réduire encore davantage. Samsung n’est que trop familier avec le genre de compétition de mi-ranger rigoureuse à laquelle il fait face dans l’espace.

Une autre chose à noter est qu’actuellement, il n’y a pas de variante 5G de l’A72 proposée. Cependant, il est probablement en cours d’élaboration et a déjà fait l’objet de fuites. On peut probablement s’attendre à ce qu’il offre un affichage à 120 Hz, comme le fait la variante 5G de l’A52. Potentiellement avec un chipset swap du Snapdragon 720G au 750G 5G également. Cela ferait un autre modèle passionnant dans la famille Galaxy A. Pour l’instant, cependant, nous avons un Galaxy A72 régulier à examiner dans Awesome Blue, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible. Plongeons-nous.

Déballage

Le Samsung Galaxy A72 est livré dans une boîte en deux pièces assez simple. Rien d’extraordinaire, pas de plastique, juste du papier. Épais et rigide, il fait le travail. Vous n’obtenez pas non plus beaucoup d’accessoires – juste un chargeur mural et quelques brochures, et c’est à peu près tout.

Cela étant dit, contrairement au Galaxy A52, qui est livré avec un simple chargeur 15W, le A72 est livré avec un PD 25W approprié, y compris un câble USB Type-C vers Type-C blanc. C’est une excellente nouvelle car le téléphone peut, en fait, charger jusqu’à 25 W, et vous n’avez pas besoin de sortir et d’acheter un chargeur compatible pour utiliser la charge plus rapide avec l’A72 comme avec l’A52.

Selon la façon dont vous regardez cela, un chargeur approprié dans la boîte peut être déduit du prix total de possession de l’A72, ou plutôt ajouté au calcul potentiel d’obtenir l’A52 à la place et vous faire ajuster un peu le calcul de la valeur.