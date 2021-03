introduction

La meilleure façon de décrire la série Galaxy A ces dernières années est tentaculaire. Sa gamme est si diversifiée, allant du budget aux offres presque phares, que Samsung aurait facilement pu la transformer en une sous-marque à part entière. Non pas que nous suggérons qu’ils le devraient.

Le géant coréen mise clairement sur la famille Galaxy A. En fait, il représente désormais la plus grande partie des ventes de l’entreprise. Il n’y a qu’une seule façon d’atteindre ce niveau de succès – et c’est en offrant des fonctionnalités compétitives sous une marque de haut niveau pour un montant raisonnable. Une tâche ardue à laquelle Samsung s’est attaqué comme un véritable champion des smartphones par étapes incrémentielles astucieuses au cours des dernières générations de Galaxy A.

Cette année, le Galaxy A32, ainsi que le duo A72 et A52 récemment annoncé, offrent tous une valeur élevée. Mais c’est sans doute le modèle vanille Galaxy A52 qui brille le plus et va au-delà de cette année.

L’appareil que nous examinons dans cette revue est la version LTE du Galaxy A52. C’est celui qui commence à 349 € (PDSF) pour une unité de 4 Go / 128 Go, tandis que la variante 5G se vend à partir de 430 €. Ce dernier échange dans un chipset Snapdragon 750G plus rapide et un panneau plus rapide de 120 Hz et fait passer la taille de RAM minimale à 6 Go. Rien de spectaculaire en termes de valeur ajoutée, si vous nous le demandez.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A52 en un coup d’œil:

Corps: 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 g; cadre en plastique, dos en plastique, avant Gorilla Glass 5; IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes).

159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 g; cadre en plastique, dos en plastique, avant Gorilla Glass 5; IP67 résistant à la poussière / à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes). Afficher: Super AMOLED 6,50 « , 90 Hz, 800 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 405ppi.

Super AMOLED 6,50 « , 90 Hz, 800 nits (crête), résolution 1080x2400px, rapport hauteur / largeur 20: 9, 405ppi. Chipset: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618.

Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm): Octa-core (2×2,3 GHz Kryo 465 Gold et 6×1,8 GHz Kryo 465 Silver); Adreno 618. Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM, 256 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7X « , 0,8 µm, PDAF, OIS; Ultra grand angle : 12 MP, f / 2,2, 123 degrés, 1,12 µm; Macro : 5 MP, f / 2,4; Profondeur : 5 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, 1 / 1,7X « , 0,8 µm, PDAF, OIS; : 12 MP, f / 2,2, 123 degrés, 1,12 µm; : 5 MP, f / 2,4; : 5 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm.

32 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 2,8 « , 0,8 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; gyro-EIS; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; gyro-EIS; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips. Batterie: 4500mAh; Charge rapide 25 W, 50% en 30 min (annoncé).

4500mAh; Charge rapide 25 W, 50% en 30 min (annoncé). Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm; ANT +.

Les choses deviennent beaucoup plus impressionnantes dans le département de la valeur lorsque nous comparons l’A52 avec le Galaxy A51 de l’année dernière. Bien sûr, le prix a un peu augmenté, mais, sans ordre particulier, vous obtenez maintenant un taux de rafraîchissement de 90 Hz, un indice IP67, des haut-parleurs stéréo, une batterie plus grande de 4500 mAh, avec une charge de 25 W et une caméra principale de 64 MP à plus haute résolution, avec OIS.

Cela rapproche le Galaxy A52 d’une fonctionnalité phare définie dans notre esprit, faute d’un meilleur terme. La proposition de valeur est excellente et il y a très peu de choses à ne pas aimer ici. Au moins sur le papier, c’est. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la revue pour les tenants et les aboutissants.

Déballage

Le Galaxy A52 est livré dans un simple emballage en deux pièces. Rien d’extraordinaire, pas de plastique, juste du papier. Épais et rigide, il fait le travail. En ce qui concerne les accessoires, vous n’obtenez qu’un chargeur, de la variété standard de type A et un câble correspondant de type A à type C. Quelques brochures et c’est à peu près tout.

Il est à noter que le Galaxy A52 prend en charge jusqu’à 25W de charge. Cependant, il n’est pas livré avec un. Au lieu de cela, vous obtenez une unité de base de 15W dans la boîte. Cependant, cela peut encore varier d’un marché à l’autre, il vaut donc la peine de vérifier auprès de votre détaillant de choix. De plus, ce n’est pas si grave d’en obtenir un séparément si vous avez besoin d’une charge plus rapide, mais cela suffit quand même pour élever quelques sourcils.