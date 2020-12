introduction

Samsung Galaxy A42 5G est un smartphone très étrange. Il a été présenté comme le téléphone 5G le moins cher et a été taquiné pendant des semaines avant que ses spécifications complètes ne soient enfin publiées. Et il s’est avéré que l’A42 est devenu beaucoup plus grand depuis ses prédécesseurs compacts A40 et A41. Non seulement cela, mais ce nouveau Galaxy A42 5G est également en train de devenir un excellent appareil de jeu avec une batterie assez grande. Oui, le Galaxy A42 5G est étrange, mais dans le bon sens.

Le Galaxy A42 5G ne s’éloigne pas du beau design que nous avons vu sur le Galaxy A41 et est livré avec un look Prism Dot encore plus glamour. Mais il est maintenant plus grand car Samsung a opté pour un écran Super AMOLED de 6,6 « cette fois. Plus grand peut-être, mais la résolution est tombée à HD +, ce qui peut devenir instantanément » ew « , mais soyez patient un instant.

Le dernier Galaxy de milieu de gamme est alimenté par la puce Snapdragon 750 compatible 5G, qui est une véritable centrale électrique. Et avec cet élan sous cet écran HD +, nous recherchons des performances de pointe dans le jeu.

Ensuite, il y a la batterie puissante de 5000 mAh, qui peut conserver ces sessions de jeu pendant un certain temps. Les anciens A41 et A40 ont épuisé le test de durée de vie de la batterie avec des batteries considérablement plus petites, nous avons donc de grandes attentes pour celle-ci.

Le Galaxy A42 5G emprunte la configuration de la caméra Galaxy A41 et ajoute un capteur de profondeur supplémentaire de 5MP. Cela signifie que vous trouverez un arrangement familier sur son dos – une caméra principale 48MP, un tireur ultra-large 8MP, un vivaneau macro 5MP et le nouveau capteur de profondeur. La caméra frontale est à la hauteur de l’ancienne – une caméra 20MP f / 2.2.

L’A42 ne perd rien depuis l’A41 – il propose toujours une prise jack 3,5 mm, une radio FM, un slot microSD, et beaucoup apprécieront le stockage doublé de 128 Go, UFS2.1 en plus.

Jetons un coup d’œil à la fiche technique maintenant.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A42 5G en un coup d’œil:

Corps: 164,4 x 75,9 x 8,6 mm, 193 g; Corps en plastique.

164,4 x 75,9 x 8,6 mm, 193 g; Corps en plastique. Afficher: 6,60 « Super AMOLED, résolution 720x1600px, format 20: 9, 266ppi.

6,60 « Super AMOLED, résolution 720x1600px, format 20: 9, 266ppi. Chipset: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) – non confirmé: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 et 6×1.8 GHz Kryo 570); Adreno 619.

Qualcomm SM7225 Snapdragon 750 5G (8 nm) – non confirmé: Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 570 et 6×1.8 GHz Kryo 570); Adreno 619. Mémoire: 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; UFS 2.1; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 10, une interface utilisateur 2.5.

Android 10, une interface utilisateur 2.5. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 123˚; Macro : 5 MP, f / 2,4; Profondeur : 5 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 1,8, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 123˚; : 5 MP, f / 2,4; : 5 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, (large).

20 MP, f / 2,2, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, 720p à 480 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, 720p à 480 ips; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W.

5000mAh; Charge rapide 15W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC; Prise jack 3,5 mm.

Il n’y a qu’une seule chose que nous aurions aimé encore plus sur un tel smartphone orienté jeu, c’est une configuration de haut-parleurs stéréo. Nous savons que c’est un téléphone à 299 € avec 5G et tout, mais vu comment Poco met des haut-parleurs exceptionnels, ce n’est pas une chose exagérée à souhaiter, n’est-ce pas?

Quoi qu’il en soit, nous avons hâte de mettre ce téléphone à l’épreuve. Alors, sans plus tarder, voici le Galaxy A42 5G sans boîte.

Déballage du Galaxy A42 5G

Le Samsung Galaxy A42 5G est emballé dans une boîte en papier compacte. Son ensemble contient un chargeur 15 W, un câble USB-C et une paire d’écouteurs bon marché avec un micro.

Il y a aussi un étui de protection en silicone à l’intérieur de la boîte, caché dans le compartiment à papier qui est quelque peu coincé à l’intérieur du couvercle en papier.