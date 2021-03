introduction

Est-ce que 4 est plus que 5? C’est une question urgente si vous regardez le Samsung Galaxy A32 dans les spécifications 4G et son homologue 5G. Nous avons la version LTE pour examen et nous essaierons de répondre à cette question en l’absence de l’A32 5G, mais nous reviendrons si le combiné avec la prise en charge de la connectivité de nouvelle génération arrive à notre porte.

Samsung Galaxy A32 • Samsung Galaxy A32 5G

Vous obtenez des écrans entièrement différents pour les débutants, et la 4G est bien meilleure – un AMOLED 90Hz 1080p par rapport à l’écran LCD 60Hz 720p de la 5G. La version LTE remporte également quelques victoires dans le département de la caméra avec des caméras principales et selfie haute résolution. Les compteurs A32 5G avec un chipset non seulement compatible 5G, mais également plus puissant grâce à ses nouveaux cœurs.

C’est peut-être là que le Galaxy A32 sera confronté au plus grand défi contre ses concurrents dans sa fourchette de prix un peu moins de 300 € – vous pouvez avoir beaucoup mieux que l’Helio G80. Cependant, le système d’imagerie du téléphone n’est pas trop minable, avec une unité principale de 64MP jointe à un ultra-large 8MP et une caméra selfie de 20MP. Mais c’est l’écran qui fait partie des éléments les plus convaincants du Galaxy A32 – sur papier et (alerte spoiler!) Dans la pratique également.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A32 en un coup d’œil:

Corps: 158,9 x 73,6 x 8,4 mm, 184 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5).

158,9 x 73,6 x 8,4 mm, 184 g; Façade en verre (Gorilla Glass 5), dos en verre (Gorilla Glass 5). Afficher: 6,40 « Super AMOLED, 90 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 411 ppp.

6,40 « Super AMOLED, 90 Hz, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 411 ppp. Chipset: Mediatek Helio G80 (12 nm): Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 et 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2.

Mediatek Helio G80 (12 nm): Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 et 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM, 128 Go de 8 Go de RAM; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f / 1,8, 26 mm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 123˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; Macro : 5 MP, f / 2,4; Profondeur : 5 MP, f / 2.4.

: 64 MP, f / 1,8, 26 mm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 123˚, 1 / 4,0 « , 1,12 um; : 5 MP, f / 2,4; : 5 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 20 MP, f / 2,2, (large).

20 MP, f / 2,2, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/120 ips; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W.

5000mAh; Charge rapide 15W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); Prise jack 3,5 mm.

Certaines petites choses qui sont plus faciles à négliger mais qui distinguent toujours l’A32 4G de son frère plus avant-gardiste incluent le capteur d’empreintes digitales sous l’écran et le slot microSD dédié (l’A32 5G est hybride). Pendant ce temps, un attribut partagé est le choix de la batterie – un bloc d’alimentation de 5000 mAh que Samsung semble avoir choisi comme la capacité optimale pour la plupart de ses téléphones.

Déballage du Samsung Galaxy A12

Un autre spectacle familier est l’emballage de vente au détail du Galaxy A32 – une boîte en carton ordinaire à l’intérieur d’une pochette, avec une ressemblance du téléphone imprimée sur le dessus. L’adaptateur à l’intérieur est également une vieille connaissance – l’unité de charge rapide adaptative de 15 W existe depuis … 2014, n’est-ce pas? La seule différence par rapport à l’époque est le câble, car il dispose désormais de l’USB-C du côté du téléphone.

Vous ne trouverez pas de casque dans la boîte de ce Galaxy, mais le téléphone dispose d’une prise jack 3,5 mm où vous pouvez brancher les écouteurs existants. En savoir plus sur ce qui se trouve sur l’A32 – sur la page suivante.