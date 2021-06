Test du Samsung Galaxy A32 5G

introduction

Samsung a incontestablement fait un excellent travail avec le dernier lot de téléphones Galaxy A. Le géant coréen a clairement décidé de concentrer ses efforts sur ce qui est officiellement sa ligne la plus vendue. Le nouveau slogan « Awesome est pour tout le monde » va comme un gant. Des appareils comme le Galaxy A32, A52 et même le A72 légèrement étranger, avec son téléobjectif supplémentaire, apportent beaucoup de valeur à la table.

Dans sa quête d’être aussi tendance et attrayant que possible, Samsung est également allé de l’avant et a fabriqué des versions 5G des A52 et A32. Ces variantes 5G ont tendance à cibler à peu près le même prix que leurs homologues 4G, ce qui signifie inévitablement que certains compromis sont en place pour accueillir le processeur avec prise en charge de la 5G. Nous avons déjà approfondi la question du Galaxy A52 5G et de ses déclassements légers mais toujours perceptibles par rapport au Galaxy A52 ordinaire dans ces revues respectives. Il est maintenant temps de faire de même pour l’A32 5G, qui, de l’avis de tous, a subi une dégradation bien pire.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A32 5G en un coup d’œil :

Corps: 164,2 x 76,1 x 9,1 mm, 205 g ; corps en plastique.

164,2 x 76,1 x 9,1 mm, 205 g ; corps en plastique. Affichage: TFT 6,50″, résolution 720x1600px, format 20:9, 270ppi.

TFT 6,50″, résolution 720x1600px, format 20:9, 270ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6853 Dimensité 720 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC3.

MediaTek MT6853 Dimensité 720 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,0 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC3. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, une interface utilisateur 3.1.

Android 11, une interface utilisateur 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,2, 123 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm; Macro : 5 mégapixels, f/2,4 ; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1,8, 26 mm, 1/2,0″, 0,8 µm, PDAF ; : 8 MP, f/2,2, 123 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm; : 5 mégapixels, f/2,4 ; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 13 MP, f/2.2, (large).

13 MP, f/2.2, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/120fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/120fps; : 1080p@30fps. La batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W.

5000mAh; Charge rapide 15W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

En fait, nous irions jusqu’à dire que le Galaxy A32 5G est un appareil totalement différent du vanille A32. Le prix est à peu près le même, ce qui était clairement l’objectif principal de Samsung, mais pour que cela se produise, l’A32 5G est livré avec un écran LCD au lieu d’un OLED. Un HD+ à basse résolution, à cela, bloqué à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le panneau est si différent, en fait, qu’il a même une plus grande diagonale à 6,5 pouces. L’ensemble A32 5G est plus grand dans toutes les dimensions, mesurant 164,2 x 76,1 x 9,1 mm et inclinant la balance à 205 grammes. Un total de 20 grammes environ de plus que l’A32 ordinaire, mais toujours avec la même batterie de 5 000 mAh.

Le département de la caméra a également connu quelques changements, notamment un échange de la caméra principale vers une unité 48MP de résolution inférieure. Chose intéressante, cependant, l’A32 5G obtient un capteur de profondeur supplémentaire de 2 MP par rapport à son frère vanille. En outre, il peut effectuer une capture vidéo 4K @ 30fps. Ce dernier élément intriguant vient du chipset MediaTek Dimensity 720 5G trouvé dans le Galaxy A32 5G. Une mise à niveau complète par rapport au MediaTek Helio G80 à l’intérieur de l’A32 ordinaire.

Ainsi, il est assez clair comment le budget a été déplacé pour faire du Galaxy A32 5G une réalité. Maintenant, la question reste de savoir si les déclassements en valaient la peine pour faire de la place à un chipset légèrement meilleur, avec une connectivité 5G.

Déballage

En tant qu’offre économique, le Galaxy A32 5G est naturellement livré dans une boîte plutôt simple. Il s’agit d’une pièce de base en carton, avec une manche sur le dessus. Vous devez absolument faire attention à appliquer une pression sur le haut de ladite manche. Peut-être que Samsung peut faire un peu mieux pour la protection pendant le transport. Sur une note plus positive, au moins l’A32 5G lui-même est bien enveloppé de plastique tout autour, y compris de fines couches collées directement sur le cadre en plastique, pour une protection supplémentaire.

En parlant de protection, ou d’absence de protection, le Galaxy A32 5G n’a pas de protecteur d’écran pré-appliqué, ni d’étui dans la boîte. Les deux sont communs avec les téléphones économiques d’autres fabricants. Ce que vous obtenez est un chargeur mural de base de 15 W (9V@1.67A ou 5V@2A) et un câble USB Type-A vers Type-C simple et assez court. Enfin, il n’y a pas de schéma de charge propriétaire en jeu ici, vous n’avez donc pas nécessairement besoin de vous en tenir au câble inclus pour obtenir les 15 W complets.