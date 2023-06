Test du Samsung Galaxy A24 4G

Introduction

Le Samsung Galaxy A24 est probablement le téléphone Samsung le plus abordable qui a du sens. Contrairement aux séries A10 et A00, la gamme Galaxy A20 a produit des offres solides au fil des ans, et le nouveau A24 4G s’annonce comme un autre parmi ceux-ci.

Si vous recherchez un téléphone abordable avec un écran fluide, de bons appareils photo, une autonomie de batterie longue durée et un design accrocheur – eh bien, c’est exactement ce que propose le Galaxy A24. Ce n’est certainement pas un téléphone rapide, encore moins adapté aux jeux, mais il semble qu’il puisse très bien gérer tout le reste.

Commençons par la conception. C’est une forme plate traditionnelle avec deux panneaux brillants et un cadre mat. L’écran de 6,5 pouces utilise un panneau Super AMOLED 1080p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est un régal pour cette fourchette de prix.

Et en parlant de friandises, le département de la caméra a sûrement fière allure aussi. Il y a un primaire OIS 50MP à l’arrière, assisté par des caméras macro ultra larges 5MP et 2MP. Il y a aussi un jeu de tir selfie 13MP.

Le chipset Helio G99 n’a vraiment rien à se vanter, mais il possède deux cœurs de processeur rapides, il devrait donc au moins bien gérer vos applications Android habituelles. Nous apprécions cependant la batterie de 5 000 mAh et nous nous attendons à ce qu’elle brille en combinaison avec ce chipset.

Enfin, le Galaxy A24 tourne sous Android 13 avec la dernière One UI 5.1. Et c’est l’expérience à part entière et non une de ces implémentations « Core ».

Caractéristiques du Samsung Galaxy A24 4G en un coup d’œil :

Corps: 162,1 x 77,6 x 8,3 mm, 195 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

162,1 x 77,6 x 8,3 mm, 195 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Afficher: 6,50″ Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (crête), résolution 1080x2340px, format 19,5:9, 396ppi.

6,50″ Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (crête), résolution 1080x2340px, format 19,5:9, 396ppi. Jeu de puces : Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2.

Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm): Octa-core (Cortex-A76 2×2,2 GHz et Cortex-A55 6×2,0 GHz); Mali-G57 MC2. Mémoire: 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié).

128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, une interface utilisateur 5.1.

Android 13, une interface utilisateur 5.1. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ; : 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 13 MP, f/2.2, (large).

13 MP, f/2.2, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected] ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 25W filaire.

5000 mAh ; 25W filaire. Connectivité : LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; NFC ; Prise jack 3,5 mm.

LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; NFC ; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Détection de proximité virtuelle.

Le Galaxy A24 4G n’est pas un smartphone étanche, une fonctionnalité premium réservée aux modèles Galaxy A3x et plus. Il n’y a pas de support 5G et pas de haut-parleurs stéréo, mais à ce prix, il fallait s’y attendre. Au moins, nous obtenons de belles options comme une extension microSD et une prise jack 3,5 mm.

Les améliorations les plus notables du Galaxy A24 par rapport au Galaxy A23 4G sont le passage à un panneau Super AMOLED et le stockage de base doublé. Et nous apprécions les deux.

Déballage du Samsung Galaxy A24 4G

Le Samsung Galaxy A24 est emballé dans une boîte en papier fin. Le pack de vente au détail contient le téléphone, un câble USB-C blanc et une broche d’éjection SIM.

Le Galaxy A24 prend en charge une charge rapide jusqu’à 25 W, mais vous devrez acheter un adaptateur secteur si vous n’en possédez pas déjà.