Test du Samsung Galaxy A23 5G

Introduction

Les smartphones de la série Galaxy A sont connus pour leur segmentation 4G/5G. Nous pensions que 2022 mettrait fin à tout cela, et c’était effectivement le cas pour l’A33, l’A53 et l’A73. Les Galaxy A13 et Galaxy A23 d’entrée de gamme, cependant, sont toujours soumis à ce traitement, et aujourd’hui, nous allons examiner la version 5G du Samsung Galaxy A23.

Le Galaxy A23 5G est le même smartphone que son homologue LTE, ce qui n’est pas souvent le cas avec ces versions. Samsung a utilisé le chipset Snapdragon 695 5G au lieu du Snapdragon 680, qui, en plus du modem 5G, a permis au GPU de dessiner l’interface avec jusqu’à 120 ips pour une action plus fluide sur l’écran PLS LCD 1080p de 6,6 pouces.

Nous apprécions la mise à niveau à 120 Hz car elle peut rendre les choses plus fluides, en particulier avec la nouvelle mise à jour One UI 5 (avec Android 13) qui est déjà disponible sur ce téléphone. Le panneau a toujours la même encoche en forme de goutte à l’ancienne, qui peut sembler datée mais qui n’est pas une énorme erreur dans nos livres.

Le téléphone partage un design identique et sans fioritures avec le reste des téléphones Galaxy A avec une façade plate en verre Gorilla, un cadre en plastique et un dos en plastique mat qui rappelle la série haut de gamme Galaxy S22. Il n’y a pas de protection contre l’eau sur le modèle Galaxy A23 5G, quelque chose qui est réservé au Galaxy A33 avec emballage AMOLED et plus.

Même si le Galaxy A23 5G est destiné au marché d’entrée de gamme, nous apprécions son équipement photo – il a quatre caméras sur le dos, en commençant par un primaire 50MP OIS, puis viennent un ultra large 5MP, un appareil photo macro 2MP et enfin, là est un capteur de profondeur 2MP. La caméra selfie 8MP est cependant un kit plutôt basique.

Les autres caractéristiques notables sont la fente pour trois cartes avec un plateau microSD, la prise audio 3,5 mm, NFC et le grand 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 25 W.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A23 5G en un coup d’œil :

Corps: 165,4 x 76,9 x 8,4 mm, 197 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique.

165,4 x 76,9 x 8,4 mm, 197 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en plastique, dos en plastique. Afficher: Écran LCD PLS de 6,60 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 408 px, format d’image de 20,07:9, 400 ppi.

Écran LCD PLS de 6,60 pouces, 120 Hz, résolution de 1 080 x 2 408 px, format d’image de 20,07:9, 400 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go de RAM 4 Go, 64 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go, 128 Go de RAM 8 Go; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : La mise à jour Android 12, One UI 4, Android 13 avec One UI 5 est désormais disponible.

La mise à jour Android 12, One UI 4, Android 13 avec One UI 5 est désormais disponible. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5″, 1.12µm ; Macro : 2 MP, f/2.4 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS ; : 5 MP, f/2.2, 123˚, 1/5″, 1.12µm ; : 2 MP, f/2.4 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: Large (principal) : 8 MP, f/2.0 – États-Unis ; Large (principal) : 8 MP, f/2.2 – Internationale.

: 8 MP, f/2.0 – États-Unis ; : 8 MP, f/2.2 – Internationale. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. Batterie: 5000 mAh ; 25W filaire.

5000 mAh ; 25W filaire. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; prise jack 3,5 mm ; Détection de proximité virtuelle.

Les omissions les plus notables, si vous avez suivi les téléphones Galaxy A récents, c’est-à-dire le panneau OLED et la protection contre les infiltrations. Il y a aussi d’autres éléments étranges – la détection de proximité virtuelle reste plus controversée que jamais, et l’absence d’un véritable capteur de lumière ambiante est déconcertante. De plus, il n’y a pas de chargeur dans la boîte.

Déballage du Samsung Galaxy A23 5G

Le Samsung Galaxy A23 5G est livré dans une petite boîte en papier, qui contient le téléphone lui-même et un câble USB-C blanc. C’est ça.

Il n’y a ni chargeur, ni protecteur d’écran, ni casque.