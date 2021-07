Test du Samsung Galaxy A22 5G

introduction

Le smartphone 5G le moins cher d’un fabricant donné actuellement sur le marché est devenu en soi une sorte de catégorie concurrentielle étrange cette année. Pour Samsung, il s’agissait du Galaxy A32 5G, sorti en janvier, aux côtés des A52 5G et A72 5G. Maintenant, ce titre a été officiellement transféré au Galaxy A22 5G. Comme son frère de niveau supérieur, l’A22 est disponible à la fois en variante 5G et en 4G standard. Et encore une fois, le bourrage en 5G, sans trop s’écarter du prix d’origine, a nécessité des déclassements majeurs par rapport au modèle LTE.

Pour la paire Galaxy A22, en particulier, certains des principaux avantages du modèle LTE par rapport à son frère incluent son écran Super AMOLED – une résolution légèrement inférieure, mais autrement meilleure tout autour. En outre, des caméras légèrement meilleures, y compris une macro dédiée ultra-large de 8MP, 2MP et une caméra selfie de 13MP. Au moment de la rédaction de cette critique, tout cela vous coûtera 209 € pour le modèle de base 64 Go/4 Go.

D’un autre côté, le Galaxy A22 5G a un PDSF de 230 €, ce qui vous obligera à vous contenter d’un écran LCD 90 Hz, d’un appareil photo ultra-large 5MP, sans profondeur et d’une caméra selfie 8MP. Cependant, le Galaxy A22 5G possède également de nombreuses qualités rédemptrices. Une chose qui se démarque, en particulier, est son écran LCD FHD+, 90 Hz, qui est nettement meilleur que l’écran LCD de base 60 Hz, 720p+ sur le Galaxy A32 5G – un appareil qui se situe techniquement plus haut dans la gamme et est toujours un peu plus cher que l’A22 5G. C’est ce à quoi peuvent aboutir six mois de développements sur la scène mobile à petit budget. Des trucs impressionnants.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A22 5G en un coup d’œil :

Corps: 167,2 x 76,4 x 9,0 mm, 203 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

167,2 x 76,4 x 9,0 mm, 203 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Afficher: TFT 6,60″, 90 Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 399ppi.

TFT 6,60″, 90 Hz, résolution 1080x2400px, format 20:9, 399ppi. Jeu de puces : MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2.

MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) : Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A76 & 6×2,0 GHz Cortex-A55) ; Mali-G57 MC2. Mémoire: 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié).

64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 11, One UI Core 3.1.

Android 11, One UI Core 3.1. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.8, PDAF ; Ultra grand angle : 5 MP, f/2,2, 115 degrés, 1/5,0″, 1,12 µm; Profondeur : 2 mégapixels, f/2.4.

: 48 MP, f/1.8, PDAF ; : 5 MP, f/2,2, 115 degrés, 1/5,0″, 1,12 µm; : 2 mégapixels, f/2.4. Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, (large).

8 MP, f/2.0, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 1152p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 1152p@30fps ; : 1080p@30fps. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W.

5000mAh; Charge rapide 15W. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Il y a beaucoup d’autres aspects intéressants de l’A22 5G à examiner au-delà de cela également, comme son chipset Dimensity 700, qui en surface sonne comme une légère dégradation par rapport au Dimensity 720 alimentant le Galaxy A32 5G, mais a quelques limitations particulières de son propre, comme une résolution de capture vidéo maximale de 2K. Mais, nous arriverons à tout cela en temps voulu.

Revenant aux éléments importants, tout comme ses frères et sœurs, le Galaxy A22 5G fait partie du nouveau et ambitieux plan de Samsung pour la famille Galaxy A la plus vendue. Le nouveau slogan « Awesome est pour tout le monde » va comme un gant. La proposition de valeur est clairement une priorité sur tous ces appareils.

Proposer à la fois des versions 4G et 5G de tous les combinés est un autre moyen de rendre la gamme aussi attrayante que possible. En parlant de cela, budget ou non, le Galaxy A22 5G bénéficie toujours de tous les avantages et avantages de One UI 3.1, en plus d’Android 11, ainsi que de l’engagement de support logiciel meilleur et à plus long terme de Samsung, ces derniers temps.

Déballage

En tant qu’offre économique, le Galaxy A22 5G est naturellement livré dans une boîte plutôt simple. Peut-être que Samsung peut faire un peu mieux pour la protection pendant le transport.

Sur une note plus positive, au moins l’A32 5G lui-même est bien enveloppé de plastique tout autour, y compris de fines bandes collées le long du cadre en plastique, pour une protection supplémentaire.

En parlant de protection, ou d’absence de protection, le Galaxy A22 5G n’a pas de protecteur d’écran pré-appliqué, ni d’étui dans la boîte. Les deux sont courants avec les téléphones économiques d’autres fabricants. Ce que vous obtenez est un chargeur mural de base de 15 W (9V@1.67A ou 5V@2A) et un câble USB Type-A vers Type-C simple et assez court. Enfin, il n’y a pas de schéma de charge propriétaire en jeu ici, vous n’avez donc pas nécessairement besoin de vous en tenir au câble inclus pour obtenir les 15 W complets.

Notre unité Galaxy A22 5G est également livrée avec un kit mains libres filaire (écouteurs avec microphone intégré) dans la boîte. Il s’agit d’une unité de marque Samsung assez basique, rien d’extraordinaire, bien que vous disposiez également d’un bouton en ligne. Il convient de noter qu’il s’agit peut-être d’un accessoire régional que tous les packages ne reçoivent pas, car nous n’avons pas eu de contacts avec le niveau supérieur. A32 5G.