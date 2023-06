Test du Samsung Galaxy A14 : génial à un prix abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design élégant inspiré du S23

Longue durée de vie de la batterie

Logiciel convivial

Quatre ans de mises à jour de sécurité Les inconvénients Chargement lent

Affichage pas aussi bon que ses rivaux

Caméras mixtes Notre avis Alors que le Galaxy A14 fait des compromis pour réduire les coûts, c’est un grand pas en avant par rapport à la génération précédente et sera presque certainement un concurrent budgétaire pour de nombreux acheteurs.

Prix ​​lors de l’examen

152,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Samsung Galaxy A14

147,00 $

Samsung est peut-être mieux connu pour ses appareils phares de la série S et pliables, mais il propose également une gamme de téléphones adaptés à ceux qui ont un budget plus conservateur.

Il existe plusieurs téléphones dans la série A, et le Samsung Galaxy A14 examiné ici est l’appareil d’entrée de gamme, avec un prix très abordable de 150 $ / 179 £. Il existe également une version 5G de ce téléphone qui est livrée avec des spécifications légèrement plus élevées, bien que cela augmente légèrement le coût.

Mais comment ce smartphone se compare-t-il aux téléphones concurrents ? Voici mon expérience avec le Samsung Galaxy A14.

Concevoir et construire

Trois options de couleur

Emplacement pour deux cartes SIM et une carte micro-SD

Pas d’étanchéité

Il est peut-être en plastique, mais le Samsung Galaxy A14 est un téléphone élégant qui s’inspire du produit phare Galaxy S23. J’étais un grand fan de mon unité d’examen vert clair, ce qui lui donne une sensation fraîche et amusante. Si vous préférez quelque chose de plus discret, il est également disponible en noir et argent, ainsi qu’en rouge foncé dans la version 5G.

Le panneau arrière nervuré signifie qu’il ne capte pas trop d’empreintes digitales, bien qu’il ne se sente pas aussi haut de gamme que d’autres téléphones économiques tels que Poco et Nokia. À 9,11 mm d’épaisseur, ce n’est pas le téléphone le plus mince, mais il est toujours relativement léger à 201 g.

Le module triple caméra se trouve sur le côté gauche et est discret par rapport au reste de l’appareil. En fait, il est extrêmement similaire au Galaxy A34, plus cher.

L’inclusion d’une prise casque est la bienvenue – même si je préférerais qu’elle soit sur le dessus de l’A14, plutôt que sur le bas à côté du port USB-C pour le chargement. Il a également de la place pour deux cartes SIM, ainsi qu’une carte micro-SD.

Il n’est pas surprenant que cet appareil n’ait aucune forme d’étanchéité, et Samsung n’inclut pas d’étui dans la boîte pour le protéger des chocs ou des chutes.

Le capteur d’empreintes digitales est monté sur le côté du bouton d’alimentation. J’ai eu quelques ratés après m’être lavé les mains, mais la reconnaissance faciale a bien fonctionné, même avec des lunettes.

Écran et haut-parleurs

Écran ACL FHD de 6,6 pouces

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Un haut-parleur orienté vers le bas

Le Samsung Galaxy A14 dispose d’un écran LCD FHD de 6,6 pouces. Bien que cela convienne parfaitement à une utilisation en intérieur, il n’est tout simplement pas assez lumineux si vous l’utilisez sous la lumière directe du soleil – vous rencontrerez beaucoup d’éblouissement et aurez du mal à voir quoi que ce soit sur l’écran.

Sinon, les couleurs sont audacieuses et contrastent bien. Le taux de rafraîchissement de 60 Hz n’est pas aussi fluide que sur les écrans 90 Hz ou 120 Hz des autres téléphones, mais l’appareil se sent très bien pour faire défiler les médias sociaux et taper sur diverses applications.

Vous pourrez faire des jeux mobiles de base avec des titres non fatigants comme Animal Crossing : Pocket Camp. Si vous voulez jouer à quelque chose de plus exigeant, je vous recommande soit d’opter pour un téléphone plus puissant, soit de passer à l’A34 si vous tenez à rester avec Samsung.

Le téléphone est équipé d’un seul haut-parleur vers le bas, ce qui laisse beaucoup à désirer. La musique manque de profondeur et de basses, et même avoir le volume à fond n’est pas aussi fort que je le voudrais.

Spécifications et performances

Mediatek Helio G80

4 Go de RAM/64 Go de stockage

4G uniquement

La version que j’ai testée est livrée avec un Mediatek Helio G80, bien que certains marchés aient le Samsung Exynos 850 à la place. Ceci est associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, bien que différents pays aient des configurations plus élevées.

Ce n’est pas beaucoup de stockage, mais la fente pour carte micro-SD vous donne également 1 To de marge de manœuvre supplémentaire pour les photos, les vidéos et les documents.

Dans l’ensemble, les performances correspondent à ce que vous attendez d’un téléphone de ce prix. Il est lent à démarrer et a parfois du mal à charger des pages Web exigeantes. Cependant, je pouvais toujours effectuer plusieurs tâches entre les vidéos et les médias sociaux avec facilité.

C’est une grande amélioration par rapport au téléphone de dernière génération, le Galaxy A13, mais toujours derrière certains rivaux tels que le Moto G62 et le Realme 9i :

Le téléphone n’est livré qu’avec la 4G, et cela se remarque si vous vous trouvez dans un endroit qui a du mal avec les données mobiles – j’ai moi-même eu des problèmes au Comic-Con de Londres. S’il s’agit d’un dealbreaker, vous pouvez opter pour la version 5G du téléphone.

Appareils photo

Caméra arrière triple 50Mp

Caméra frontale 13Mp

Pas de prise en charge du mode nuit

Le Galaxy A14 dispose d’une triple configuration de caméra arrière. Ceci est mené par un objectif principal de 50Mp avec une ouverture af/1.8 et complété par un ultra-large 5Mp avec une ouverture af/2.2 et un objectif macro 2Mp f/2.4.

Si vous utilisez l’appareil photo principal en plein jour, l’A14 fonctionne étonnamment bien pour le prix. Il capture une quantité décente de détails dans les textures et l’environnement, et a suffisamment de flou d’arrière-plan sur les portraits.

Le traitement de l’image semble surcompenser beaucoup, augmentant la luminosité des couleurs au point qu’il semble que vous ayez un filtre activé. Par exemple, lorsque j’ai pris une photo sous un parasol orange, toute l’image a pris une teinte très chaude qui n’était pas fidèle à la réalité.

Pour les gros plans, je ne recommanderais pas d’utiliser autre chose qu’un zoom x2. C’est correct pour les photos de paysage, mais tout ce qui dépasse (l’A14 peut faire jusqu’à un zoom x10) produit beaucoup de flou et de bruit.

À l’opposé du spectre, l’objectif grand angle semble donner à tout un ton plus pâle. Cependant, bien que certains détails ne soient pas aussi nets sur ce mode, il est toujours meilleur que ce que j’ai vu avec d’autres appareils photo pour smartphones dans cette gamme de prix.

Je ne recommanderais pas d’utiliser l’A14 dans des conditions d’éclairage extrêmement faibles. Premièrement, il n’y a pas de mode nuit dédié. Par conséquent, la caméra soufflera massivement sur les couleurs si un éclairage artificiel est présent (faisant du ciel nocturne une nuance de bleu non naturelle), ou ne captera pratiquement aucun détail si peu de lumière est présente.

Je ne m’embêterais pas non plus avec le mode macro – il est extrêmement difficile d’obtenir une photo décente avec la quantité d’oscillations pendant la mise au point.

J’ai été agréablement surpris par la caméra frontale de 13Mp. Cela capte une bonne quantité de détails de peau, et le flou bokeh en mode portrait est assez bon pour ne pas tacher les mèches de cheveux voyous en arrière-plan.

La vidéo est plafonnée à 30 images par seconde à 1080p sur les caméras avant et arrière. C’est parfait pour capturer des séquences occasionnelles, mais ne vous attendez pas à des résultats de haute qualité.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de la batterie de deux jours

Chargement lent

Aucune brique incluse

Comme avec de nombreux autres téléphones économiques, l’une des meilleures choses à propos de l’A14 est sa longue durée de vie de la batterie.

Le téléphone est doté d’une cellule de 5000 mAh et, grâce à son processeur peu exigeant, il dure environ deux jours en moyenne, même si je regarde des flux Twitch et prends des photos. Cela s’est également reflété dans le test d’analyse comparative, où le téléphone a atteint un impressionnant 13 heures et 28 secondes.

Le compromis est que la charge est extrêmement lente à 15 W via USB-C. D’une part, le téléphone n’inclut pas de brique de charge dans la boîte – seulement le câble. Bien que ce soit meilleur pour l’environnement, cela peut être gênant si vous n’avez pas de chargeur de rechange qui traîne dans la maison. Vous pouvez en acheter un auprès de Samsung au Royaume-Uni, bien que cela coûte 16 £ supplémentaires.

En utilisant ma propre brique de chargement, je n’ai réussi à le faire passer qu’à 21 % en une demi-heure, donc vous envisagez quelques heures pour le faire passer de plein à plat. Plusieurs autres rivaux proposent une charge rapide avec des appareils économiques, c’est donc une déception pour l’A14.

Logiciels et applications

L’un des plus grands avantages d’opter pour un Samsung par rapport à d’autres appareils économiques est son système d’exploitation convivial. Bien qu’il ne s’agisse pas d’Android en stock, One UI 5.1 (basé sur Android 13) est simple et n’inclut pas beaucoup de bloatware comme le font les téléphones Xiaomi et Realme.

Cela ne veut pas dire qu’il ne vient pas sans applications préinstallées – Netflix, Spotify et LinkedIn étaient sur l’appareil prêt à l’emploi, et Samsung vous demande également si vous souhaitez des applications « recommandées » lorsque vous configurez le téléphone . Je refuserais cela, car cela suggère de nombreux jeux obscurs qui accumuleront très probablement de la poussière numérique.

Ceux-ci peuvent tous être désinstallés, heureusement. Sinon, il y a peu à redire. Vous pouvez accéder aux paramètres rapides en glissant deux fois vers le bas depuis le haut, ce qui inclut des raccourcis pour le contrôle multimédia et Samsung SmartThings.

Samsung répertorie l’A14 (4G) comme l’un des appareils couverts par ses généreuses quatre années de mises à jour de sécurité, mais on ne sait pas combien de mises à jour de la version Android il obtiendra. Il est livré avec une garantie de deux ans au Royaume-Uni.

Prix ​​& disponibilité

Le Samsung Galaxy A14 se vend 150 $ / 179 £. Aux États-Unis, la version 4G n’est disponible que via Amazone en tant qu’appareil déverrouillé.

Les acheteurs britanniques peuvent l’obtenir auprès de Samsung, Amazone et Currys. Vous pouvez également voir les meilleures offres de contrats disponibles au Royaume-Uni ci-dessous :

Si vous souhaitez opter pour la version 5G, celle-ci est actuellement au prix de 199,99 $ / 219,99 £. Encore une fois, vous pouvez l’acheter auprès de Samsung, Amazone et Currys au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, ce modèle est plus largement disponible, vous pouvez donc l’obtenir auprès de Samsung, Amazone, Walmart et Meilleur achat.

Si vous choisissez entre les deux modèles, il y a quelques différences en plus de la connectivité 4G/5G évidente qui peut sceller l’affaire. Tout d’abord, la version 5G remplace l’objectif grand angle par un capteur de profondeur 2Mp. Ainsi, vous échangerez de grandes photos de groupe contre des photos de l’appareil photo principal légèrement meilleures.

La version 5G fonctionne également sur le chipset MediaTek Dimensity 700 légèrement plus puissant au Royaume-Uni, donc les performances devraient être légèrement meilleures, et le taux de rafraîchissement de 90 Hz offrira une expérience visuelle plus fluide.

En fin de compte, vous envisagez une différence de prix de 50 $/50 £ entre ces deux téléphones. Si vous préférez économiser de l’argent, vous ne perdrez pas grand-chose en optant pour la version 4G. Vous pouvez également envisager le Moto G62, ou le téléphone économique préféré actuel, ou le Realme C35 bien conçu.

Consultez nos tableaux des meilleurs téléphones économiques et des meilleurs téléphones Samsung pour plus d’options.

Verdict

Si « A » dans la série Galaxy A signifie « Awesome », alors il est sûr de dire que le Galaxy A14 est à la hauteur de cette étiquette. Il offre l’expérience du téléphone Samsung sans le prix élevé.

Comme c’est le cas avec de nombreux téléphones économiques, il existe des compromis. Bien que les performances soient une nette amélioration par rapport à l’A13, elles ne sont pas aussi impressionnantes que ses rivales – il en va de même pour l’affichage. L’appareil photo a également des problèmes avec l’augmentation des couleurs et ne peut pas s’adapter à la photographie nocturne.

Si vous pouvez ignorer ces défauts, vous obtiendrez toujours un téléphone élégant avec une autonomie impressionnante et un système d’exploitation simple pour un prix très abordable.

