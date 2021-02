Test du Samsung Galaxy A12 – tests GSMArena.com

introduction

Nous sommes en 2021 et nous avions déjà examiné le trio S21 de téléphones haut de gamme Samsung. À l’extrémité opposée du spectre Galaxy se trouve le Galaxy A12 (12, pas 21) – un combiné d’entrée de gamme conçu pour offrir l’expérience Samsung, à petit budget.

Annoncé à la fin de l’année dernière et disponible depuis janvier, le Galaxy A12 n’est pas le téléphone le plus abordable que Samsung vend – le Galaxy M02 obtient ce titre. La dénomination de Samsung est un peu incertaine dans le niveau inférieur et cela peut prêter à confusion entre les séries A et M, mais l’A12 se trouve juste en dessous du M12 et au-dessus des M02. Tous ces modèles ne sont pas disponibles dans le monde entier, vous pouvez donc ou non acheter le Samsung le plus abordable dans votre coin de pays.

Le Galaxy A12 que nous avons ici est équipé d’un écran de 6,5 pouces et les conséquences des contraintes budgétaires sont faciles à repérer. C’est l’un des rares écrans LCD de la gamme Galaxy dominée par OLED, et la résolution 720p est également inférieure à la moyenne pour la diagonale. C’est un combo assez standard de taille, de technologie et de résolution pour le segment, donc l’A12 n’est pas mal équipé, en fait.

Le Mediatek Helio P35 fait le calcul à l’intérieur de l’A12 et ce n’est pas non plus un matériel particulièrement excitant en soi. Encore une fois, cependant, il est parfaitement adapté au prix – vous obtenez un processeur octa-core et la puce est construite sur un processus de fabrication de 12 nm, elle doit donc être décemment puissante et économe en même temps.

La configuration à quatre caméras à l’arrière constitue en fait un argument solide pour le Galaxy A12 dans son contexte de marché. Alors que l’utilité des deux modules 2MP est discutable (l’un pour les données de profondeur, l’autre pour la « macro »), la caméra principale 48MP et un ultra-large 5MP en font un joli tandem difficile à trouver. Une caméra selfie 8MP complète l’image dans le département d’imagerie.

Caractéristiques du Samsung Galaxy A12 en un coup d’œil:

Corps: 164,0 x 75,8 x 8,9 mm, 205 g; Façade en verre, dos en plastique.

IPS PLS 6,50 « , résolution 720x1600px, format d’image 20: 9, 264ppi. Chipset: Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm): Octa-core (Cortex-A53 4×2,35 GHz et Cortex-A53 4×1,8 GHz); PowerVR GE8320.

Mediatek MT6765 Helio P35 (12 nm): Octa-core (Cortex-A53 4×2,35 GHz et Cortex-A53 4×1,8 GHz); PowerVR GE8320. Mémoire: 32 Go 3 Go de RAM, 64 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; eMMC 5.1; microSDXC (emplacement dédié).

32 Go 3 Go de RAM, 64 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 4 Go de RAM, 128 Go de 6 Go de RAM; eMMC 5.1; microSDXC (emplacement dédié). OS / logiciel: Android 10, OneUI 2.5.

Android 10, OneUI 2.5. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 2.0, 26 mm, AF; Ultra grand angle : 5 MP, f / 2,2, 123˚; Macro : 2 MP, f / 2,4; Profondeur : 2 MP, f / 2.4.

: 48 MP, f / 2.0, 26 mm, AF; : 5 MP, f / 2,2, 123˚; : 2 MP, f / 2,4; : 2 MP, f / 2.4. Caméra frontale: 8 MP, f / 2.2.

8 MP, f / 2.2. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30 ips; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30 ips; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000mAh; Charge rapide 15W.

5000mAh; Charge rapide 15W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Un dernier point important – le Galaxy A12 est alimenté par une batterie de 5000 mAh et c’est beaucoup de batterie pour un chipset d’entrée de gamme de 12 nm et un écran 720p, de 6,5 pouces comme cela peut être. Nous nous attendons à des chiffres solides pour la durée de vie de la batterie.

Déballage Samsung Galaxy A12

Le Galaxy A12 est livré dans un emballage simple contenant la boîte en carton ordinaire dans une pochette, une ressemblance du téléphone imprimée sur le dessus. Vous obtenez quelques éléments essentiels – un adaptateur 15 W et un câble USB-C et c’est tout.

Sortir le téléphone révèle un dos bien texturé – plus à ce sujet à la page suivante.