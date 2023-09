Test du Samsung Galaxy A04s : bon marché, pas joyeux

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Bon marché

Bonne autonomie de la batterie

Appareil photo acceptable pour un téléphone économique Les inconvénients Mauvaise performance

Écran médiocre

Bruit sourd

Construction en plastique Notre verdict Il n’y a pas beaucoup de raisons de recommander le Galaxy A04, mis à part le fait qu’il s’agit d’un téléphone mobile entièrement fonctionnel pour moins de 140 £. Plusieurs autres mobiles économiques sont nettement plus rapides, plus confortables et plus esthétiques.

Samsung fabrique certains des téléphones mobiles les meilleurs et les plus chers au monde. Même leurs téléphones de milieu de gamme semi-chers sont pour la plupart de haute qualité et très populaires.

Mais quelque chose semble se produire lorsque le constructeur coréen est obligé de renverser la situation dans la catégorie économique. Ensuite, Samsung ne fait pas aussi bien.

L’année dernière, j’ai testé le médiocre Galaxy A13. Cette année, je n’ai pas pu mettre la main sur la suite du Galaxy A14, mais j’ai dû découvrir son petit frère, le Galaxy A04. Je n’ai aucune idée de ce que signifie le S, et il n’existe pas de Galaxy A04 « ordinaire ».

C’est au moins un petit cran en dessous du Galaxy A13 et de la plupart des autres mobiles économiques que j’ai testés, avec un prix recommandé juste en dessous de 140 £, bien que vous puissiez le trouver à moins cher si vous magasinez.

Mais est-ce une bonne affaire, même à ce prix ? Je suis sceptique. Il s’agit d’un téléphone portable lourd et large, entièrement construit en plastique noir brillant, qui attire la graisse, la poussière et les traces de doigts. Les bords épais de l’écran autour d’un écran de 6,5 pouces le rendent peu pratique à saisir. Mais ses boutons de volume et son bouton d’alimentation avec lecteur d’empreintes digitales intégré sont bien placés, ont une mécanique claire et sont faciles à trouver. Un emplacement sur le côté pour deux cartes SIM abrite également un emplacement pour carte micro SD séparé.

Ancien et économique à l’intérieur

Le Galaxy A04S est basé sur le chipset Exynos 850 de Samsung, qui n’était pas très impressionnant à son arrivée en 2020. C’est la même puce qui m’a déçu dans le Galaxy A13, et elle ne s’en sort pas mieux ici. D’autant plus que vous ne disposez que de 3 Go de RAM dans le modèle de base.

Les changements dans les différents angles de vision sont si visibles qu’ils peuvent être discernés même ici, où j’ai juste légèrement incliné l’écran. Mattias Inghé

Je ne peux même pas exécuter de mesures de référence Geekbench dessus, car cette application dispose de 4 Go de RAM comme configuration système requise. Et les mesures que je peux effectuer ne me donnent pas de chiffres fiables.

Vous ne disposez également que de 32 Go de stockage, avec des vitesses de lecture et d’écriture faibles. Le lancement des applications volumineuses peut prendre beaucoup de temps à cause de cela, sans parler du temps nécessaire au démarrage du système de l’ensemble du téléphone.

La navigation sur des pages Web volumineuses est saccadée et il y a des mini-retards partout dans l’interface, comme ouvrir un clavier et commencer à taper du texte. C’est peut-être une question d’habitude, mais quand il y a des mobiles dans la gamme de prix qui peuvent éviter la plupart de cela, je pense que Samsung devrait certainement être capable de faire mieux.

Avantages et inconvénients de l’image et du son

L’écran est un panneau 720p suffisamment net pour la plupart des choses, mais certains textes fins peuvent être pixellisés pour être lus. La fréquence d’images de 90 Hz aurait pu rendre le défilement et la navigation plus fluides, si les performances du téléphone ne l’avaient pas empêché.

Et oui, parfois il y a une amélioration. Il dispose d’un panneau LCD de type PLS, ce qui signifie qu’il présente des changements de contraste clairs et indésirables à des angles de vision d’environ 45 degrés, mais en retour, il a un contraste plus élevé de face que la plupart des écrans LCD IPS. Et un peu de contraste supplémentaire sera peut-être nécessaire, étant donné qu’il a une luminosité médiocre, de l’ordre de 380cd/m2 au mieux. Vous aurez du mal à voir quoi que ce soit sur l’écran s’il fait clair dehors.

La luminosité automatique ne fait rien pour augmenter davantage la lumière et utilise la caméra selfie au lieu d’un capteur de lumière séparé, ce qui vide la batterie. Les couleurs de l’écran sont proches du grade SRGB, mais pas beaucoup plus, et bien que je trouve les couleurs neutres et naturelles, il n’y a pas de points bleus ou rouges évidents dans l’image.

Vous n’obtenez qu’un seul haut-parleur mono en bas. Cela semble clair pour les voix, mais c’est tout sauf agréable pour la musique et les films. D’un autre côté, je n’attends pas grand-chose de plus dans la catégorie économique, même si Samsung est généralement bon en matière de son. Si vous souhaitez connecter un casque, vous pouvez le faire avec une prise analogique traditionnelle, car la prise casque 3,5 mm est située à côté du haut-parleur en bas.

Port USB-C avec charge lente, haut-parleur mono ennuyeux et prise casque en bas. Mattias Inghé

Android 13, de nos jours

Lorsque le Galaxy A04s a été lancé, il était équipé d’Android 12. Il est désormais livré avec Android 13 et One UI 5.1 de Samsung, mais cela signifie que l’une de ses deux versions Android promises est « épuisée ». Vous obtiendrez Android 14 assez tôt, mais il est moins clair si vous obtiendrez plus de mises à jour par la suite. C’est tout à fait normal dans la classe économique, mais comme Samsung a la meilleure politique de mise à jour sur ses mobiles les plus chers, il aurait été bienvenu de voir la même chose ici.

One UI 5.1 est une interface riche en fonctionnalités, mais elle a été légèrement réduite pour ce téléphone peu performant, de sorte que le menu latéral n’est pas activé pour un accès rapide aux applications en écran partagé et doubles, par exemple. Je suppose que Samsung veut éviter d’inciter les gens à l’utiliser étant donné le peu de RAM du téléphone.

En difficulté le soir

Les caméras à l’arrière sont au nombre de trois, une caméra principale de 50Mp, une macro de 2Mp et un capteur de support pour la perception de la profondeur. Vous devrez vous passer de la photographie ultra grand angle, mais le mode zoom 2x de l’application appareil photo offre un zoom numérique facile tout en offrant une bonne qualité d’image. À la lumière du jour, l’appareil photo fonctionne bien, avec un équilibre naturel des couleurs et une bonne dynamique et de bons détails dans les ombres et les hautes lumières.

Il peut être difficile de prendre des photos d’action rapides, car la mise au point est un peu lente, mais avec une main ferme et de la patience, les images peuvent être nettes. Les portraits et les autoportraits s’avèrent bons grâce à la détection de visage basée sur l’IA, mais avec tout ce qui n’est pas humain, la détection des contours est difficile. Au mieux, vous photographiez en 1080p et 30 ips, avec un autofocus fragile et peu de stabilisation.

Prendre des photos de nuit et dans des environnements intérieurs sombres n’est pas une expérience formidable. Ici, l’autofocus perd facilement les cinq ou dix derniers pour cent de réglage fin, ce qui signifie que les détails sont rapidement flous, même si une image de paysage semble toujours correcte. Il y a également quelques problèmes pour maintenir la balance des blancs neutre et les surfaces sombres peuvent parfois devenir marbrées.

Les caméras, l’une des rares choses qui maintiennent une bonne qualité de base dans le téléphone mobile. Mattias Inghé

Avec des performances modérées, un écran PLS économe en énergie et une batterie de 5 000 milliampères-heure, la durée de vie de la batterie devrait au moins être bonne. Et oui, je peux diffuser des films sans interruption du petit-déjeuner au dîner en pleine luminosité, ou envoyer des e-mails et surfer encore plus longtemps si j’assombris légèrement l’écran. Selon les spécifications, il prend en charge la charge USB-C de 15 W, mais aucun chargeur n’est inclus. Avec un chargeur Samsung de 20 W que j’avais sous la main, je suis passé de zéro à 30 % de batterie en une demi-heure, et on peut s’attendre à bien plus de deux heures pour atteindre une charge complète. Pas vraiment rapide, mais d’un autre côté, vous n’avez pas besoin de le charger en un clin d’œil.

Vous bénéficiez de la prise en charge du Wi-Fi 5 et de la connectivité 4G, et les deux semblent rapides et stables. Je ne pense pas avoir besoin de plus que cela dans un téléphone économique. Certains smartphones de cette gamme de prix s’efforcent obstinément de proposer la 5G, puis doivent faire des compromis sur d’autres choses pour maintenir le prix bas. Mais je ne sais pas ce que Samsung aurait pu réduire sur les Galaxy A04 tout en restant viable, donc c’est probablement une bonne chose qu’ils vous aient retenu sur ce point.

Il s’agit d’un téléphone à peine utilisable et il existe clairement de meilleures options. Si vous voulez vraiment économiser de l’argent et le trouver encore moins cher que le prix standard de 140 £, vous pourriez l’envisager, sinon je vous recommanderais de consulter la concurrence.

Spécifications

Nom du produit: Samsung Galaxy A04s

Testé: août 2023

Système chipset : Samsung Exynos 850

Processeur: 8 pièces Cortex A55 2 GHz

Graphique: ARM Mali-G52 MC1

Mémoire: 3 Go

Stockage: 32 Go, emplacement micro SD

Afficher: 6,5 pouces svp, 720×1200 pixels, 90 Hz

Appareils photo: 50 mégapixels + 2 mégapixels macro + capteur de profondeur avec led, 5 mégapixels en façade

Connexions: USB 2 type C, casque 3,5 mm

Communications: 2g, 3g, 4g, wifi 5, bluetooth 5.0, gps, galileo, nfc

Système opérateur: Android 13 avec une seule interface utilisateur

Autre: Dual sim, scanner d’empreintes digitales sur le côté

Batterie: 5 000 mAh, 12 heures 20 min de vidéo en ligne (wifi, haute luminosité), environ 17 heures d’usage mixte (4g, faible luminosité), environ 31 heures d’appels

Batterie en charge: 15 W usb c, chargeur non inclus

Taille: 16,47 x 7,67 x 0,91 cm

Poids: 195 grammes

Rec. prix: 1 980 SEK

Prix ​​actuel: 1 745 chez Telefonshoppen

Performance

Référence Antutu: 132 091 points

Banc de geek 6: Non mesuré

Geekbench 6 monocœur: Non mesuré

3dmark Vie sauvage: 494 points

Stockage, lecture: 225 Mo/s

Stockage, écriture: 147,1 Mo/s