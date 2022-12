Test du Samsung 990 Pro : Rapide et fidèle

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances de premier ordre

Cryptage matériel

Dissipateur thermique en option Les inconvénients Pas une bonne affaire

Pas encore d’option 4 To

TBW surpassé par d’autres disques Notre avis Une amélioration spectaculaire par rapport au 980 Pro. Le 990 Pro est un disque qui peut vraiment correspondre au meilleur que Seagate, WD et Kingston ont à offrir. Cependant, vous payez pour ce privilège et la plus grande taille de disque n’est que de 2 To. Ceux qui recherchent un meilleur TBW et un coût par Go inférieur pourraient envisager d’autres options.

À partir de 169,99 $ pour 1 To

Samsung a été l’un des premiers fabricants de SSD à proposer un produit pour PCIe 4.0 NVMe avec l’excellent 980 Pro. C’était une conception qui dépassait la tête et les épaules de la plupart des premières offres alternatives, et est toujours considérée aujourd’hui comme un choix solide pour les joueurs et les utilisateurs de stations de travail.

L’inconvénient d’être précoce dans toute nouvelle technologie est que vos concurrents apprennent de vos efforts et utilisent ces connaissances lorsqu’ils assemblent leurs conceptions. Finalement, Kingston, Sabrent et Seagate ont produit des conceptions Gen 4 qui sont allées encore plus vite que le Samsung 980 Pro avec de nouveaux contrôleurs et une meilleure mémoire NAND.

Avant l’arrivée des SSD Gen 5, Samsung vise à remuer le chaudron de la technologie Gen 4 avec le nouveau 990 Pro.

Représentant sa tentative de retrouver la couronne de performance NVMe, le 990 Pro vaut-il le prix supérieur par rapport aux conceptions concurrentes ou à son modèle précédent ?

Concevoir et construire

Simple & élégant

Dissipateur thermique pas toujours inclus (mais nous en recommandons un)

En dehors de cela, Samsung a probablement maintenant besoin d’une nouvelle convention de dénomination, la seule chose que la plupart des acheteurs potentiels savent à propos du 990 Pro, c’est qu’il s’agit du dernier d’une longue chaîne de SSD de la série 900 qui remonte à l’époque où toutes les options étaient SATA et NVMe. ce n’est pas une option.

Mark Pickavance

Le lecteur n’est pas sensiblement différent de la majorité des lecteurs M.2 NVMe 2280 spec, tous les composants étant montés à l’envers de la carte, puis discrètement masqués par des étiquettes.

Compte tenu du débit élevé et de son potentiel de génération de chaleur, le fait que le 990 Pro puisse être livré sans dissipateur thermique semble un choix légèrement étrange. Notre matériel d’examen n’en avait pas, et nous ne voudrions pas utiliser un appareil aussi performant sans qu’il soit connecté.

En regardant la conception installée sur le dissipateur thermique, il s’agit d’un revêtement métallique mince qui devrait facilement s’adapter à n’importe quel PC, Sony PS5 ou à l’intérieur d’un ordinateur portable avec des emplacements M.2 2280 classés PCIe 4.0.

En le plaçant aux côtés d’un 980 Pro, le nouveau 990 Pro a un nombre similaire de composants et de modules flash similaires mais un contrôleur plus petit. Samsung n’utilise pas de manette tierce mais une manette créée en interne. Bien qu’il ait été fabriqué sur le même processus de 8 nm que celui utilisé auparavant, le fait qu’il s’agisse d’une puce plus petite suggère une conception plus efficace et compacte.

Ces changements se reflètent dans la consommation d’énergie du nouveau design, et nous en reparlerons plus tard.

Spécifications et fonctionnalités

Cryptage matériel

TurboWrite 2.0

Efficacité énergétique impressionnante

Pour atteindre le plein potentiel de ce disque, il faut un emplacement NVMe 2.0 M.2 (2280) qui prend en charge les opérations PCIe Gen 4 x4, bien qu’il fonctionne dans un emplacement Gen 3, mais à vitesse réduite.

Samsung décrit le contrôleur comme un « maison », qui est probablement dérivé du contrôleur Elpis développé pour la série 980 Pro. Bien qu’il n’ait pas pris la peine de nommer celui-ci.

Une caractéristique essentielle maintenue par le passé est que le 990 Pro prend en charge le cryptage matériel, une fonctionnalité que de nombreuses marques alternatives ont jugée trop niche à fournir.

Un domaine qui est souvent négligé dans les revues SSD est la façon dont le lecteur fonctionne lorsqu’il est confronté à une très grande écriture, comme lorsqu’un lecteur est cloné. La nouveauté du 990 Pro est la technologie TurboWrite 2.0, un changement qui pourrait tripler la taille de la mémoire tampon de la conception précédente.

Sur le lecteur de 2 To, cela fournit jusqu’à 226 Go d’espace tampon avant que le processus ne soit forcé d’écrire directement sur la NAND. Cependant, comme avec toutes les technologies de mise en cache qui utilisent des tampons SLC, ces chiffres supposent que le lecteur est vide, car la quantité de tampon potentiel diminuera à mesure que le lecteur se remplit.

Mark Pickavance

Un aspect fascinant de la nouvelle conception est que le nouveau contrôleur a débloqué des efficacités énergétiques qui manquaient au 980 Pro. Samsung affirme que le 990 Pro est 50 % plus économe en énergie, ce qui en fait le meilleur choix pour les utilisateurs d’ordinateurs portables.

La consommation électrique du 990 Pro en écriture est comprise entre 5,0 W et 5,1 W selon la capacité du disque, et la lecture varie de 5,4 W sur l’option 1 To à 5,8 W sur le modèle 2 To.

À titre de comparaison, le 1 To 980 Pro utilisait jusqu’à 6,2 W en lecture et 5,7 W en écriture, bien qu’il ait un tirage au ralenti légèrement inférieur de 35 mW. Lorsqu’ils correspondent aux exigences du CPU et du GPU dans n’importe quel système, ces chiffres sont modestes. Cependant, toute amélioration est la bienvenue pour ceux qui utilisent la batterie, et moins d’énergie consommée se traduit par une réduction de la chaleur générée.

Performance

Jusqu’à 7 450 Mo/s de vitesse de lecture et 6 900 Mo/s d’écriture

Seulement jusqu’à 2 To de capacité totale

TBW limité

De manière critique, le Samsung 980 Pro n’offrait que “jusqu’à” 7 000 Mo/s en lecture et pas au-dessus de ce seuil, ce que nous avons vu par la suite avec le WD Black SN850, le Kingston KC3000, l’Adata XPG Gammix S70, le Seagate FireCuda 530 et le Corsair MP600. PROXT.

La vitesse indiquée du 990 Pro est de 7 450 Mo/s en lecture, ce qui le rend théoriquement au moins 6 % plus rapide que son prédécesseur, du moins dans ce contexte.

La vitesse d’écriture est censée plafonner à 6 900 Mo/s, et ces vitesses sont constantes sur les modèles 1 To et 2 To.

Là où les versions divergent, c’est dans les IOPS citées, le lecteur de 2 To ayant des IOPS en lecture légèrement plus élevées QD32 16 Thread test que son homologue de 1 To. La plus grande partie consomme plus de puissance de lecture, jusqu’à 5,8 W par rapport aux 5,4 W de la plus petite capacité, et elle a également une grande surcharge au ralenti de 55 mW sur 50 mW sur l’option 1 To.

Mark Pickavance

Et, généralement, le plus grand disque a une meilleure note TBW (total d’octets écrits) de 1200 To par rapport aux 600 To sur la clé de 1 To. Ceux-ci sont inchangés par rapport au 980 Pro, ce qui rend le 990 Pro rien de spécial en termes de résilience par rapport à celui offert par le Seagate FireCuda 530, étant le triple. Et qu’aucune capacité supérieure à 2 To ne soit disponible est également un peu décevant.

Lors de nos tests, il était intéressant de comparer le 990 Pro avec les scores précédents obtenus par le 980 Pro et de voir où les changements ont eu le plus grand impact sur le nouveau disque.

En utilisant ATTO comme exemple, il semble que le 990 Pro soit meilleur avec des fichiers plus petits, en lecture et en écriture, le 980 Pro d’environ 15 % jusqu’à ce qu’il atteigne environ 128 000 fichiers et plus.

Aussi bienvenues que soient les performances améliorées des petits fichiers, la différence majeure ici est la vitesse d’écriture. Lors de nos tests 980 Pro, cela a culminé à environ 4 900 Mo/s, mais sur le 990 Pro, il a atteint les 6 450 Mo/s cités. C’est une augmentation de près de 32 %, et cela fait du 990 Pro l’un des disques NVMe les plus rapides pour l’écriture que nous ayons vus.

Cette performance d’écriture améliorée sera très visible pour quiconque édite des fichiers volumineux, comme la vidéo 4K, ou dépose de grands ensembles de données sur ce stockage.

En utilisant le profil par défaut de CrystalDiskMark 8.04, le lecteur d’examen de 1 To a géré une vitesse de lecture de 7 474 Mo/s et une vitesse d’écriture de 6 861 Mo/s.

En tant qu’impression générale de toutes les données de référence, le Samsung 990 Pro se distingue par sa cohérence, car toutes les opérations sont effectuées sans grandes fluctuations. Cela révèle que l’utilisation du cache est étroitement contrôlée pour éviter toute oscillation notable des performances et atteindre un débit maximal.

En termes de performances, à l’exception de son TBW, ce Samsung 990 Pro est sans aucun doute la crème qui flotte au sommet du lait SSD hautement pasteurisé au détail.

Prix

Considérant son manteau comme le lecteur NVMe Gen 4 le plus rapide, le prix du 990 Pro n’est pas élevé.

Chez Amazon au Royaume-Uni au moment de la rédaction, le coût du L’option 1 To est de 154,99 £et le La version 2 To coûte 282,38 £ce qui améliore la valeur par Go du disque plus grand.

Les coûts aux États-Unis sont presque un dollar direct pour la traduction en livres sterling, étant 169,99 $ et 304,99 $ pour les modèles 1 To et 2 To sans dissipateur thermique. Le choix d’un modèle de radiateur augmente les coûts, bien sûr.

Pour mettre cela en perspective, le précédent 980 Pro sans dissipateur thermique coûte 119,99 $ et 219,99 $ pour les mêmes capacités, et avec un modèle de 500 Go dans cette version, il peut être utilisé pour aussi peu que 79,95 $.

Choisir le 990 Pro représente une augmentation de 50% du coût par rapport à son prédécesseur, ce qui fait que le 980 Pro ressemble à une bonne affaire à son prix demandé actuel.

La tache sur le paysage fiscal de Samsung ici est que le Kingston KC3000 est souvent moins cher que le 980 Pro, et pourtant ce lecteur est plus proche des performances du 990 Pro.

Au cours de l’année écoulée, le coût de la NAND a continué de baisser, et il est susceptible de chuter encore plus dramatiquement lorsque les nouvelles puces Flash à 256 couches apparaîtront et inaugureront des modules de 8 To et 16 To. Et, avec la génération 5 qui approche à grands pas, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour acheter un lecteur NVMe.

Consultez notre tableau des meilleurs SSD pour voir quelles autres options vous avez.

Samsung

Verdict

Il ne fait aucun doute que le 990 Pro est plus rapide que le 980 Pro et la richesse des produits concurrents. Cependant, comme ces conceptions se heurtent aux limitations de bande passante de PCIe 4.0, elles approchent de la saturation complète de la connexion au PC, et il y a peu de véritables gains à réaliser. Le 990 Pro est probablement le lecteur Gen 4 le plus rapide, mais les différences entre celui-ci et les autres lancements NVMe récents sont subtiles.

Être plus rapide que les autres produits est important pour Samsung, peut-être en échangeant de la résilience pour atteindre ces vitesses brutes.

Cela nous amène au prix, qui semble raisonnable jusqu’à ce que vous commenciez à regarder ce que les autres marques demandent pour leurs produits Gen 4. Le Samsung 990 Pro rend même le Seagate FireCuda 530 bon marché. Ces produits offrent également une capacité de 4 To qui fait cruellement défaut à la gamme 990 Pro.

Samsung dit qu’une option de 4 To apparaîtra, probablement en 2023, mais qu’elle n’est pas prête au lancement est décevante.

Nous soupçonnons qu’après la saison des fêtes, le 990 Pro pourrait voir une réduction de prix pour le rapprocher des produits concurrents, et si cela se produit, le 980 Pro pourrait devenir une offre encore meilleure.

Par conséquent, le Samsung 990 Pro est conçu pour ceux qui veulent le disque le plus rapide disponible et qui ne sont pas trop préoccupés par le coût ou l’absence d’une plus grande capacité. Ce n’est pas pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix ou qui s’attendent à ce que des fonctionnalités supplémentaires comme un dissipateur thermique soient incluses.

