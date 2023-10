Test du sac à dos pour ordinateur portable Troubadour Apex 3.0

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Super stylé

Beaucoup de rangement

Sections d’organisateur intelligent

Poche cachée pour téléphone

Poche AirTag Notre verdict Assez intelligent pour être porté avec un costume et plein de fonctionnalités intelligentes, le Troubadour Apex 3.0 rembourse son prix élevé avec style et un stockage sécurisé et facile d’accès en déplacement.

Prix ​​une fois examiné

245 $

Meilleurs prix aujourd’hui : sac à dos Troubadour Apex 3.0

245,00 $

Taille de l’ordinateur portable : jusqu’à 17 pouces

Capacité: 25L

Nous avons essayé et testé de nombreux sacs à dos pour ordinateur portable, portés sur notre dos lors de nos déplacements quotidiens, suspendus aux tables de café, traînés dans les salles d’embarquement des aéroports et rangés dans les compartiments supérieurs.

Un sac à dos avec lequel nous serions aussi prudents que l’ordinateur portable lui-même est l’Apex de Troubadour, désormais dans une version améliorée 3.0.

Nous sommes depuis longtemps fans de Troubadour et de son spin-off d’étui de téléphone en cuir Mujjo.

Son sac à dos Apex 3.0 est trop beau pour accumuler la poussière autour de nos pieds ou subir l’indignité des transports publics.

C’est l’un des rares sacs à dos pour ordinateur portable qui s’agence bien avec un costume, mais il se met bien en valeur contre n’importe quel beau vêtement.

L’intérieur est tout aussi chic, avec les fermetures éclair et les clips assortis à la couleur extérieure du sac.

En gardant à l’esprit que son objectif n’est pas seulement d’être beau, mais de protéger un ordinateur portable et de ranger nos affaires portables, nous avons emmené le sac à dos Apex 3.0 sur la route et avons été vraiment impressionnés non seulement par son look haut de gamme, mais aussi par ses multiples poches de rangement et son confort.

Je ne l’utiliserais pas pour emballer mon équipement de sport, mais il est suffisamment utilitaire pour les déplacements quotidiens et suffisamment intelligent pour les réunions d’affaires.

Conception

Largeur: 12,5 pouces (32 cm)

Hauteur: 19 pouces (48 cm)

Profondeur: 6 pouces (15 cm)

Capacité: 25L

Poids: 2,2 livres (1 kg)

Poche pour ordinateur portable : 15,7 x 11,4 pouces (40 x 29 cm)

Disponible en quatre couleurs discrètes : noir, bleu marine, vert obsédien et bleu air force, l’Apex 3.0 donnera à n’importe quel sac à dos standard un aspect très ordinaire.

Ses 14 poches et enceintes sont intelligemment conçues et la capacité de 25 L est suffisamment généreuse pour une excursion d’une journée et assez facilement pour un trajet chargé.

La section zippée et rembourrée pour ordinateur portable se trouve à l’arrière et a été améliorée avec une ouverture plus large et facile d’accès, suffisante pour un ordinateur portable de 17 pouces.

La section principale est grande sans que le sac à dos ressemble à un équipement de camping de randonneur et conserve sa forme même lorsqu’il est plein. À l’intérieur, il y a une poche zippée en filet suffisamment grande pour le passeport et les documents de voyage ou pour les câbles et adaptateurs, le portefeuille, le rouge à lèvres ou d’autres objets essentiels.

À l’arrière de la section principale se trouvent une autre poche zippée, ainsi que deux poches profondes à bout en cuir végétalien pouvant contenir même le plus grand téléphone, une autre poche pour cartes et un porte-stylo.

Sur le devant du sac à dos se trouve une poche zippée de taille décente pour les clés et tout ce dont vous avez besoin pour un accès rapide. C’est ici que le sac commence à devenir intelligent. Nichée, bien que ce ne soit pas un secret total, se trouve une petite poche conçue pour un Apple AirTag, pour vous aider à garder une trace de votre sac et de tout son contenu précieux. Un voleur pourrait facilement le retirer, mais pour une perte temporaire de sac sans crime, c’est une fonctionnalité intéressante.

Et de chaque côté se trouvent deux porte-bouteilles robustes, pouvant tous deux contenir jusqu’à un récipient de 1 litre.

La nouvelle fonctionnalité la plus intéressante de l’Apex 3.0 est une poche pour téléphone zippée cachée et sécurisée sur l’une des bretelles. Il est suffisamment grand pour contenir un téléphone, un passeport ou un portefeuille, et peut être atteint sans retirer votre sac.

Le sac à dos Apex 3.0 est confortable à porter et comporte une nouvelle poignée en néoprène collé à trois couches sur le dessus pour un transport à une main.

À l’arrière se trouve une pochette à bagages qui glissera sur une poignée de valise télescopique.

Le sac à dos est fabriqué à partir de tissu polyester imperméable créé à partir de bouteilles en plastique recyclées, selon Troubadour, qui tient à se vanter de la fabrication durable du sac. Les fluorocarbones ont été retirés du processus d’imperméabilisation et du métal recyclé a été utilisé pour les tirettes, les clips et le marquage des fermetures éclair.

Prix

Dans l’esprit de personne, le Troubadour Apex 3.0 n’est pas un sac à dos bon marché. Il a fière allure et regorge de fonctionnalités d’organisation intelligentes, et sa nature haut de gamme s’accompagne d’un prix élevé : 245 $/245 £.

Si vous voulez simplement un sac à dos qui protège votre ordinateur portable sans avoir à ressembler à celui d’un professionnel, envisagez les nombreuses alternatives moins chères dans notre meilleure fonctionnalité de sac à dos pour ordinateur portable.

Verdict

Vous pouvez certainement acheter des sacs à dos moins chers, et l’Apex 3.0 est probablement hors de portée de beaucoup de gens, mais si votre sac à dos vous accompagne partout et contient toutes vos précieuses technologies portables, alors vous serez rassuré par sa construction robuste et surtout sa garantie de cinq ans contre tout « défaut de fabrication ».

Assez intelligent pour être porté avec un costume et plein de fonctionnalités intelligentes, le Troubadour Apex 3.0 rembourse son prix élevé avec style et un stockage sécurisé et facile d’accès en déplacement.