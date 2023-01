Test du robot aspirateur Xiaomi X10+

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Nettoyage mains libres automatique

Réservoirs d’eau de 2,5 l

Nettoyages personnalisables Les inconvénients Grande base de chargement

Cartographie 3D limitée

Difficile de se déplacer après l’installation Notre avis Le Xiaomi X10+ fait du nettoyage mains libres automatisé une réalité, mais vous aurez besoin d’une maison bien rangée et spacieuse pour tirer le meilleur parti de cette technologie.

Prix ​​lors de l’examen

Pas encore disponible aux États-Unis

Le X10+ n’est pas encore disponible à l’achat aux États-Unis ou au Royaume-Uni, à moins que vous ne trouviez un détaillant qui l’a importé. Il deviendra plus largement disponible dans les mois à venir.

Xiaomi a peut-être qualifié le X10+ d’aspirateur robot, mais en réalité, il s’agit plutôt d’un système de nettoyage de sol automatique et mains libres.

Qu’est-ce que cela signifie réellement?

Vous obtenez un aspirateur robot, avec fonction de nettoyage, qui vide automatiquement le compartiment à poussière du robot dans un sac jetable dans la station de base, remplit automatiquement le réservoir avec de l’eau propre à partir du réservoir de la station de base, vide automatiquement l’eau sale du robot dans la station de base, et lave et sèche également les tampons de vadrouille, le tout pour s’adapter à un horaire et à un circuit de nettoyage que vous choisissez.

Une fois que vous avez configuré le X10+, il vous suffit de remplir périodiquement le réservoir d’eau propre, de vider le réservoir d’eau sale et de changer le sac jetable. Le X10+ fait tout le reste.

Il y a des mises en garde à cela. Comme avec tous les robots aspirateurs, en particulier ceux qui nettoient, vous avez besoin d’une bonne quantité d’espace libre au sol pour que cela en vaille la peine. Si votre maison est encombrée, cela ne fonctionnera pas. De même, si votre rez-de-chaussée est découpé avec différentes hauteurs de sol et une ou deux marches entre les pièces, vous en tirerez moins.

Mais si vous avez une maison propre, ordonnée et assez ouverte, avec une quantité décente de sols durs, le X10+ vous enlèvera de nombreuses tâches régulières d’entretien des sols.

Voyons ce que vous obtenez.

Qu’y a-t-il dans la boite?

Grande station auto-vidante (59cm x 42cm x 34cm)

Robot avec deux tampons de vadrouille rotatifs

Livré avec un sac à poussière de rechange de 2,5 litres

La première chose que vous remarquez est que la boîte est lourde : plus de 11 kg, ou 28 lb, alors préparez-vous à cela. La majeure partie de ce poids, un bon 8,3 kg, est la station Omni en plastique blanc, qui est la base de chargement et contient les deux réservoirs d’eau de 2,5 litres, le sac à poussière jetable de 2,5 litres et le bac de nettoyage.

La station Omni est substantielle, mesurant 59 cm de haut, 42 cm de large et 34 cm de profondeur. Le robot s’ancre dans le plateau en bas, et il y a un couvercle rabattable sur le dessus pour vous permettre d’accéder aux deux réservoirs d’eau. Il dispose également d’un voyant d’alimentation à l’avant et de trois boutons sur le dessus : un pour faire sortir le robot de la station, un autre pour démarrer un nettoyage de toutes les zones, et un pour démarrer ou arrêter le séchage des tampons de vadrouille.

Le robot aspirateur en plastique blanc lui-même pèse 3,9 kg, 35 cm de diamètre et mesure environ 9,7 cm de haut. Il y a quelques grosses roues en dessous, à côté de la brosse rotative, avec deux tampons de vadrouille rotatifs à l’arrière et une autre brosse latérale à gauche à l’avant, à côté de la roue omnidirectionnelle.

Il y a deux boutons à l’avant : un pour l’alimentation et pour démarrer un nettoyage, et un autre pour ancrer et régler le verrouillage enfant, et un indicateur pour afficher l’état de charge, les erreurs ou l’état Wi-Fi. Sous le capot du robot, il y a un bouton de réinitialisation, un compartiment à poussière et un indicateur Wi-Fi.

Vous obtenez également un outil de nettoyage pratique, un sac à poussière de rechange de 2,5 l, les supports de tampons de vadrouille et la brosse latérale que vous insérez dans le robot, le cordon d’alimentation, un manuel, un guide de démarrage rapide et la garantie.

Installer

Choisissez un emplacement avant la configuration

Code QR pour un démarrage rapide

Cartographie 3D

Tout d’abord, vous déballez le X10+, retirez les revêtements de protection, installez la brosse et les tampons de vadrouille, et placez votre station Omni dans un endroit viable : 0,5 m de chaque côté et avec 1,5 m de réserve à l’avant. Le cordon d’alimentation mesure 144 cm de long, vous avez donc une marge de manœuvre avec un emplacement de prise de courant.

Cependant, une fois que vous placez la station Omni, placez le robot pour charger et remplir le réservoir d’eau propre, vous ne pouvez pas le déplacer à partir de ce point, et comme l’installation de nettoyage repose sur le robot puisant l’eau du réservoir de la station, vous pouvez n’emmenez pas vraiment le robot à un autre étage pour passer la serpillière.

Donc, si vous recherchez un robot laveur que vous pouvez déplacer entre les étages de votre maison, vous voudrez peut-être penser à un robot avec un réservoir à clipser.

Il est alors temps de vous connecter au Wi-Fi. Téléchargez l’application Xiaomi (le code QR se trouve à la fois dans le manuel et dans le guide de démarrage rapide) et configurez votre profil. Ensuite, vous ajoutez l’appareil et suivez les instructions sur votre téléphone. Nous avons trouvé ce processus simple et direct, bien que si vous n’êtes pas très féru de technologie, vous pourriez avoir besoin d’une aide supplémentaire.

Vous obtenez ensuite une invite pour créer la carte rapide. C’est là que le robot aspirateur utilise ses capteurs laser LDS et linéaires pour générer une carte de votre sol, qui constitue la base de ses manœuvres de nettoyage. La fonction de cartographie est impressionnante ; il génère également une cartographie 3D, mais notre expérience était qu’il ne mettait pas d’obstacles, donc cela semblait un peu inutile. À ce stade, vous pouvez ajuster la carte, réétiqueter les pièces, définir des murs virtuels et des zones restreintes.

Il est alors temps de commencer le nettoyage.

Performance

4 niveaux d’aspiration (jusqu’à 4000 Pa)

Capacité d’escalade de 2,5 cm mais peut être aléatoire

Vidange automatique bruyante

Vous obtenez quatre niveaux d’aspiration avec le X10+ : silencieux, standard, puissant et turbo, qui tire le meilleur parti de l’aspiration de 4000 Pa. Nous avons fait notre premier test sur la norme et avons estimé que nous avions besoin de quelque chose de plus fort pour notre poussière et nos miettes. Strong semblait fonctionner pour notre sol, la majorité étant des sols durs, à la fois en carrelage et en bois d’ingénierie, avec une petite pièce supplémentaire recouverte de moquette. Pour les squames d’animaux sur les tapis, vous devrez probablement compter sur le turbo, même si cela ne vous évitera pas des années de négligence à passer l’aspirateur sur votre tapis.

Vous pouvez configurer le robot pour qu’il aspire tout l’étage, une pièce ou un ensemble de pièces en particulier ou une certaine zone d’une pièce. Nous avons d’abord été perplexes car le bouton «pause» de l’application a été mal étiqueté «pause», ce qui vous fait penser que le nettoyage s’est arrêté alors qu’il ne l’a pas fait. Cue : appuis répétés sur le bouton de pause, essayant de réactiver un programme de nettoyage non interrompu, ce qui a perturbé le robot sans fin.

Le robot semble passer l’aspirateur sur les bords de la pièce, dans la mesure du possible, puis monter et descendre des échelles au centre du sol. À l’occasion, il a eu du mal à franchir un changement de hauteur de limite de 2,5 cm, mais l’a ensuite réussi sans problème. Néanmoins, le robot a constamment couvert 47 m2 en 59 minutes et vous pouvez suivre la progression sur la carte en temps réel.

Soyez averti cependant : la vidange automatique est bruyante et ressemble un peu à un moteur à réaction. Heureusement, cela ne dure pas longtemps.

Passer la serpillière

3 réglages d’eau

Tampons de vadrouille tournants

Conçu pour un entretien léger et régulier

Nous avons eu quelques ratés lors de nos premiers tests de vadrouille, car aucune eau n’a filtré de la base. Après enquête, nous avons découvert que nous n’avions pas correctement installé le réservoir d’eau propre dans la base, et nous avons dû jouer pendant un certain temps jusqu’à ce que la base alimente finalement en eau les tampons de vadrouille. Cependant, nous n’avons plus rencontré ce problème, il pourrait donc s’agir de quelques problèmes de démarrage dès la sortie de la boîte.

Il y a trois réglages d’eau : faible, moyen et élevé. High est vraiment une vadrouille légère, le medium étant plus une poussière humide. Nous ne pouvions pas du tout discerner grand-chose du niveau d’eau bas, et le niveau moyen n’a pas soulevé d’importantes éraflures de saleté sur les carreaux, bien que le niveau élevé l’ait fait.

Nous avons été impressionnés par les tampons de vadrouille tournant à 180 tr / min, sentant qu’ils ne se contentaient pas de nettoyer mais aussi de polir les sols en même temps. Le lustre et la brillance semblaient plus élevés que les autres vadrouilles robotisées.

Comme la plupart des robots aspirateurs laveurs, la fonction de nettoyage est vraiment conçue pour l’entretien quotidien des sols, plutôt que pour un nettoyage en profondeur hebdomadaire. Vous devrez utiliser une vadrouille conventionnelle avec de l’eau chaude et du savon pour déplacer la saleté ou la crasse importante.

Lorsque le robot revient à la base après une séance de nettoyage, la station Omni lave les tampons dans le bac de nettoyage et les sèche. C’est un processus assez bruyant, alors soyez averti. Nous l’estimerions à peu près au même niveau sonore qu’un aspirateur conventionnel, mais il garde les choses fraîches. En effet, il n’y a pas eu d’odeurs de moisi ou d’humidité du X10+ au cours du mois de test.

Vous pouvez également configurer le robot pour qu’il aspire et lave en même temps. Nous avons constaté que ce réglage provoquait le retour du robot à la base pour un échange d’eau et prenait environ une minute par m2.

Autres caractéristiques

Environ 2 heures de temps d’aspiration

Bonne navigation et évitement d’obstacles

Nettoyage personnalisé disponible

Xiaomi déclare que le X10 + a environ deux heures d’autonomie dans sa batterie de 520 mAh, et nous avons trouvé que cela était exact. Le X10+ semblait également très bien gérer les obstacles temporaires, comme un jouet laissé sur le sol ou le changement de position d’une chaise.

Vous pouvez également définir un mode personnalisé pour vos sessions de nettoyage, en sélectionnant une aspiration, un niveau d’eau, une action et un schéma de nettoyage spécifiques pour chaque pièce, ainsi que l’ordre dans lequel le robot doit s’attaquer à chaque pièce. Il existe également un réglage de nettoyage en profondeur pour les sols plus sales, où le robot reviendra nettoyer le tampon de vadrouille plus fréquemment pour éviter la contamination croisée. Encore une fois, vous pouvez également programmer des nettoyages, définir des paramètres Ne pas déranger et connecter le robot à Alexa ou Google Assistant.

L’application vous indiquera également l’état du filtre, de la brosse latérale, de la brosse principale et si vous devez remplacer les tampons de vadrouille.

L’aspirateur robot X10+ fait passer le nettoyage automatisé des sols à un niveau supérieur, et si vous avez le bon type de maison, il gardera vos sols sans poussière ni miettes sans que vous ayez à y penser.

Verdict

Cela dit, pour tirer le meilleur parti du X10+, il va falloir un aménagement intérieur assez minimaliste. Le X10+ vous donnera une étendue de tapis parfaitement aspirée, presque zen dans sa douceur, mais vous aurez besoin de cette étendue de tapis claire en premier lieu, peu importe à quel point ce robot peut être intelligent pour identifier les obstacles temporaires.

Nous, cependant, l’avons aimé. Beaucoup.

Pour plus d’options d’aspirateurs robots, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.