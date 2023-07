Test du robot aspirateur Tapo RV30 Plus : vidage automatique compact

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Aspiration puissante

Station d’accueil compacte

Brosse latérale efficace et longue

Bon taux d’humidité de la vadrouille Les inconvénients Vadrouille et aspirateur simultanés

Remplissage d’eau manuel

Ne peut pas grimper à plus de 2 cm Notre avis Parfait pour les petits espaces, le Tapo RV30 Plus de TP-Link fournira une aspiration à haute aspiration et un nettoyage complet impressionnant sans tracas.

Prix ​​lors de l’examen

Pas encore disponible aux États-Unis

Pour les petits ménages, le Tapo RV30 Plus est le principe de Goldilocks dans un robot aspirateur laveur.

Il n’est ni trop grand ni trop petit, ni trop simple ni trop compliqué, ni trop automatisé ni trop manuel – en fait, pour les ménages à la recherche d’un robot aspirateur laveur pour une maison de taille moyenne sans beaucoup d’espace mural vide pour le supporter, c’est juste.

De plus, il est facile à utiliser. Si vous voulez juste passer l’aspirateur, vous pouvez le configurer, planifier vos nettoyages et l’oublier pendant 70 jours (ou plus si vous n’avez pas beaucoup de poussière dans votre maison).

Si vous voulez passer la vadrouille, vous devrez remplir le réservoir de vadrouille et changer les chiffons de vadrouille entre les nettoyages. Mais c’est le compromis pour un quai à vidage automatique qui est plus petit que la plupart et ne prendra pas trop de place. Pour celui qui nettoie également ses vadrouilles, consultez notre examen de l’Ecovacs T20 Plus.

Regardons ce que vous obtenez dans la boîte.

Qu’est-ce qui est inclus avec le RV30 Plus ?

Station de chargement à vidage automatique

Aspirer et laver

Sac d’aspirateur, chiffon de vadrouille, brosse latérale et filtre HEPA de rechange

La première chose que vous remarquerez est que la station de chargement à vidage automatique – qui est le Plus dans le nom du produit – est beaucoup plus petite que la plupart de ses rivales. À 38 cm de haut, 23 cm de large et environ 19 cm de profondeur, il a l’empreinte d’une petite corbeille à papier plutôt que, disons, d’un refroidisseur d’eau, ce qui le rend immédiatement plus facile à placer dans une pièce et atténue le sentiment que le l’appareil domine l’espace.

Maintenant, cette taille de quai compacte est due à un conduit d’air d’aspiration de queue qui est près de 45% plus court que les conduits d’aspiration moyens à ce stade – ou du moins c’est ce que nous dit Tapo. Ce conduit d’air a également une puissance d’aspiration super forte à 27 000 Pa, ce qui signifie à peu près qu’il aspire rapidement les débris de l’aspirateur ; nous avons trouvé qu’un 6m2 propre signifiait une vidange automatique de trois secondes qui était sensiblement bruyante mais pas écrasante.

Une chose à noter ici est que la station d’accueil ne fait que vider automatiquement la poussière, elle ne vide pas et ne remplit pas le réservoir de nettoyage. Vous devrez le faire manuellement.

Ensuite, vous obtenez le robot aspirateur et serpillière lui-même. C’est une taille typique de 35 cm de diamètre avec la tour LiDAR sur le dessus, ce qui la porte à environ 9,5 cm de haut. Sur le devant, vous avez trois boutons : « power/clean » démarre ou interrompt le nettoyage, « dock » invite l’aspirateur à retourner au dock ou à vider le bac lorsqu’il est ancré, et « spot cleaning/child lock » fait le point de démarrage de l’aspirateur nettoyage et active ou désactive la sécurité enfants.

Notez les trois boutons de commande et la longueur de la brosse latérale Alex Greenwood / Fonderie

Pour accompagner l’aspirateur, il y a un support de réservoir de vadrouille : un morceau de plastique qui maintient les chiffons de vadrouille lavables et se clipse au fond du réservoir d’eau. Ensuite, il y a deux serpillières lavables, deux sacs à poussière jetables de 4 litres, deux brosses latérales, deux filtres HEPA pour l’aspirateur, une brosse de nettoyage et un manuel d’utilisation.

Maintenant, ce qui est intéressant avec le Tapo, c’est la palette de couleurs. L’aspirateur a un corps blanc avec un pare-chocs noir, et le quai a une section médiane blanche avec un couvercle et un bas de corps noirs. Cet effet noir et blanc est très moderne et mignon, mais il ne correspondra pas nécessairement à une chambre en chintz, alors gardez cela à l’esprit si vous avez des goûts plus traditionnels en matière de design d’intérieur.

Configuration du RV30 Plus

Facile à configurer

QRcode fourni

Peut créer plusieurs cartes

Positionnez la station d’accueil contre un mur à 0,5 m des murs ou meubles adjacents, retirez toutes les bandes et films de protection, installez votre brosse et votre réservoir, allumez l’interrupteur d’alimentation au bas de l’aspirateur et placez l’aspirateur au bas de la station d’accueil donc les plaques de charge se connectent.

Il n’y a pas de plaque d’amarrage, ce qui est inhabituel mais cela lui donne un encombrement réduit, vous devez donc vous assurer que vous connectez le côté droit de l’aspirateur robot au quai.

Tapo dit que l’aspirateur a une aspiration de 4 200 Pa, ce qui peut soulever des débris pris en sandwich entre les interstices, et nous avons trouvé que c’était exact – il a aspiré une partie de l’ancien mastic de bois entre nos planches.

Téléchargez l’application – le manuel d’utilisation vous donne un code QR – puis suivez les instructions à l’écran pour créer votre profil, vous connecter au Wi-Fi et coupler l’aspirateur à votre téléphone. C’est un processus simple, et nous l’avons trouvé rapide et facile.

Créez ensuite votre carte. Avant de le faire, il vaut la peine de vérifier si l’endroit où vous avez installé le robot aspirateur est le meilleur endroit en termes de zonage et d’accessibilité.

Une fois que vous avez commencé le processus de cartographie, le RV30 se déplacera lentement dans l’espace au sol ouvert, numérisant et stockant la disposition via son système de navigation double LiDAR et Gyro, puis il divisera l’espace en « pièces » avant de vous présenter une carte que vous pouvez modifier.

À ce stade, vous pouvez fusionner ou séparer différentes pièces et définir des murs virtuels et des zones interdites. Nous avons trouvé que c’était une bonne idée de définir des zones interdites autour des meubles où les câbles se regroupent ou qui ont une base qu’un robot aspirateur pourrait essayer de grimper.

Vous pouvez également configurer plusieurs cartes si vous souhaitez utiliser le RV30 Plus à un étage différent ou dans une partie de votre maison qu’il ne peut pas atteindre depuis le quai.

Passe l’aspirateur

Nettoyages personnalisés

Nettoyage programmé

Quatre niveaux d’aspiration

Il existe quatre niveaux d’aspiration : silencieux, standard, turbo et max. Nous avons trouvé que Max était plus silencieux qu’un aspirateur conventionnel et qu’il n’était guère plus qu’un bourdonnement.

Vous pouvez choisir d’aspirer par pièce, par étage ou par zone. Nous avons constaté que passer l’aspirateur prenait environ une minute par m2. Le robot aspirateur délimite d’abord la pièce en question, puis zigzague dans le contour. Vous pouvez également choisir si l’aspirateur passe une, deux ou trois fois sur le sol.

Le Tapo RV30 Plus décrivant l’espace de la pièce avant de zigzaguer sur le sol Alex Greenwood / Fonderie

Vous pouvez également programmer des nettoyages personnalisés où vous définissez vos préférences pour chaque pièce individuelle – quel niveau d’aspiration vous souhaitez utiliser pour ce sol et combien de fois vous souhaitez que l’aspirateur le couvre.

Vous pouvez programmer le RV30 Plus pour qu’il commence à nettoyer à une certaine heure certains jours, et vous pouvez soit nettoyer tout l’étage, soit choisir les pièces que vous souhaitez nettoyer et comment vous souhaitez les nettoyer.

Lors de notre test, nous avons constaté que le RV30 nettoyait efficacement et rapidement. Tapo dit que l’aspirateur a une aspiration de 4 200 Pa, ce qui peut soulever des débris pris en sandwich entre les interstices, et nous avons trouvé que cela était exact – dans la mesure où il a aspiré une partie de l’ancien mastic de bois entre nos planches. Un test du bout des doigts par les plinthes s’est avéré propre, suggérant qu’il pénètre vraiment dans les coins.

Et cela ne nous surprend pas, car une caractéristique notable du robot est sa longue brosse latérale. À une extension de 6 cm du côté de l’aspirateur robot, il est un bon centimètre plus long que les autres grandes marques d’aspirateurs robots, ce qui permet à l’aspirateur d’atteindre les espaces et les crevasses qui pourraient autrement être manqués.

Vous obtiendrez plus d’action de nettoyage du Tapo, et pas seulement le dépoussiérage humide que nous avons vu d’autres marques.

Tapo suggère que le sac de 4 litres à vidage automatique devrait vous durer jusqu’à 70 jours, et vous en obtenez un de rechange avec l’aspirateur robot. Bien sûr, la fréquence dépend du degré de poussière de votre maison.

En ce qui concerne ce qu’il peut faire avec une seule charge de batterie, Tapo dit que la batterie de 5000 mAh peut fournir trois heures de nettoyage continu et 360 m2 couverture maximale du vide.

Le RV30 Plus peut supporter des seuils inférieurs à 2 cm, mais ne peut vraiment pas monter plus haut que cela, donc si vous avez une maison avec des variations importantes de hauteur de plancher, vous voudrez peut-être regarder autre chose.

Vous pouvez contrôler le RV30 Plus avec des commandes vocales via Alexa et Google Home, et l’aspirateur robot dispose de rapports vocaux en temps réel. Il dispose également d’un mode Ne pas déranger et d’un verrouillage pour enfants et animaux domestiques.

Passer la serpillière

Excellents niveaux de nettoyage de l’eau

Aspire et lave simultanément

Action d’essuyage, plutôt que d’action de polissage

Passer la serpillière avec le RV30 consiste simplement à remplir le réservoir d’eau et à clipser le support du réservoir de chiffon de vadrouille au fond du réservoir, avec un chiffon de vadrouille fixe. Le fait de clipser le support du réservoir déclenche l’activation de la fonction de nettoyage.

La vadrouille elle-même est une demi-lune en éponge qui s’essuie au fur et à mesure, ce qui signifie qu’elle ne peut donner qu’un nettoyage en douceur. Si vous avez besoin d’une vadrouille robotisée qui a une action plus abrasive et de polissage, cette vadrouille n’est peut-être pas pour vous.

Cependant, il a trois débits d’eau : faible, modéré et élevé – et ce sont les meilleurs niveaux d’eau que nous ayons vus dans un robot laveur. Souvent, avec les concurrents, vous devez régler un niveau d’eau élevé pour même obtenir un éclat post-vadrouille visible, mais avec le RV30, le niveau modéré laisse un éclat notable sur vos sols.

Pour cette raison, nous dirions que vous obtiendrez plus d’action de nettoyage du Tapo, et pas seulement le dépoussiérage humide que nous avons vu d’autres marques.

Le réservoir de 300 ml vous donne environ 200 m2 de capacité de nettoyage. Cependant, vous ne pouvez pas configurer le Tapo pour nettoyer uniquement vos sols ; il aspirera toujours en même temps aussi.

Prix ​​et disponibilité

Le RV30 Plus est le robot aspirateur laveur haut de gamme de Tapo. Pour l’instant, il n’est pas disponible aux États-Unis. L’option la plus proche – et son ensemble de fonctionnalités et sa conception sont très similaires, bien que son aspiration ne soit pas aussi puissante et qu’il ne comporte que le gyroscope, pas la navigation LiDAR – est le TP-Link Tapo RV10 Plus, que vous pouvez acheter sur le site Web de la marque pour 269,99 $ au moment de la rédaction.

Au Royaume-Uni, le RV30 Plus est disponible sur Amazon et directement de Tapo. Il existe des offres fréquentes disponibles et nous pensons que si vous pouvez l’obtenir pour moins que le RRP, c’est une très bonne affaire pour cet ensemble de fonctionnalités et la qualité globale de la machine.

Vous pouvez également acheter le RV30 lui-même, sans la station d’accueil à vidage automatique, d’Amazon.

Verdict

Le Tapo RV30 Plus est l’un de ces appareils électroménagers intelligents que vous configurez, et il fait son travail sans trop de problèmes. Nous avons constaté que nous n’avions pas vraiment besoin d’y penser, à part remplir le réservoir de temps en temps et remplacer le chiffon si nous décidions de passer la serpillière.

Avec sa station d’accueil compacte à vidage automatique, nous pensons que c’est un bon achat pour les personnes qui n’ont pas beaucoup d’espace mural disponible et qui veulent juste un robot aspirateur pour nettoyer leurs sols sans trop de tracas.

Si vous souhaitez voir plus d’options d’achat d’aspirateurs robots à comparer, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.