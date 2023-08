Test du Roborock S8+ : passer l’aspirateur n’est plus une corvée avec ce bot

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Aspiration puissante

Excellente navigation et évitement d’obstacles

Cartes hautement personnalisables Les inconvénients La vadrouille a du mal à enlever la crasse collante et les taches

Cher Notre avis Le Roborock S8+ est un nettoyeur efficace avec de nombreuses options de personnalisation. Bien que son nettoyage humide ne puisse pas rivaliser avec une vadrouille à balai à l’ancienne, il fait un meilleur travail que la plupart des aspirateurs robots de nettoyage que nous avons testés. Dans l’ensemble, c’est une option supérieure pour compléter votre routine de nettoyage régulière.

999,99 $ (à partir de cet examen, les prix de vente étaient de 799,99 $ chez Roborock et Best Buy; 999,99 $ avec un coupon de 200 $ sur Amazon)

Les aspirateurs robots de Roborock se sont toujours démarqués sur un marché encombré, et le nouveau S8+ de la société cherche à poursuivre cette tendance. La série S8 présente des brosses à double rouleau en caoutchouc qui facilitent une meilleure élimination de la saleté avec moins d’enchevêtrements de cheveux et un nouveau système de nettoyage sonique qui nettoie la saleté des sols durs comme le bois et le vinyle.

Ces aspirateurs sont également équipés d’une énorme puissance d’aspiration de 6 000 pA et d’un évitement d’obstacles 3D réactif. Le S8+ est le niveau intermédiaire de la série S8 (encadré par le Roborock S8 et le Roborock S8 Pro Ultra).

Configuration du Roborock S8+

Le Roborock S8+ se compose de deux composants : le robot et sa station de base. Ce dernier nécessite un peu d’assemblage, mais la mise en place est relativement rapide : il suffit de visser la plateforme de charge au bidon. Les vis sont préinstallées et un tournevis d’angle à tête cruciforme est fourni pour que vous puissiez les serrer. La boîte comprend également deux sacs à poussière jetables de 2,5 L (l’un est préinstallé dans le bidon) et un accessoire de nettoyage avec un chiffon en microfibre.

Après avoir allumé l’aspirateur, vous devez retourner son couvercle et scanner son code QR avec l’application Roborock. L’application vous guide tout au long du processus de configuration, en vous connectant d’abord au réseau temporaire du robot, puis en connectant l’appareil à votre réseau Wi-Fi domestique. Le processus s’est déroulé rapidement lors de mes tests. L’application vous guide ensuite à travers certains paramètres initiaux, tels que l’activation de la cartographie intelligente, qui permet au robot d’effectuer une analyse rapide de votre espace de vie lors de sa première patrouille sans passer l’aspirateur.

Deux brosses à rouleau en caoutchouc et 6000pA d’aspiration garantissent que le Roborock S8+ capture plus de saleté avec moins d’enchevêtrements de cheveux. Michael Ansaldo/Fonderie

Le S8 + utilise une combinaison de navigation LiDAR PreciSense et d’évitement d’obstacles 3D réactif pour manœuvrer dans la pièce avec moins de collisions. Lors de sa première exécution, il cartographie toutes les zones accessibles et les affiche sous forme de zones sur une carte dans l’application Roborock que vous pouvez visualiser en 2D ou 3D. Le plan d’étage qu’il a produit de mon niveau inférieur l’a divisé en deux zones, avec le salon dans l’une et la cuisine et l’entrée dans l’autre. Bien que ce ne soit pas illogique, je préfère la cuisine et l’entrée représentées comme des zones séparées, car j’aime la possibilité de les nettoyer séparément.

En utilisant le Roborock S8 + pour l’entretien quotidien, j’ai immédiatement remarqué la différence que ses deux brosses en caoutchouc peuvent faire

Heureusement, l’application Roborock vous permet de modifier des cartes en fusionnant ou en divisant des pièces pour refléter plus précisément le plan d’étage. Vous pouvez également ajouter et placer des meubles virtuels, étiqueter les types de sol et identifier les seuils de piégeage. Tout cela aide le robot à se déplacer plus efficacement dans votre maison, avec un risque réduit de s’accrocher aux obstacles.

À l’aide de l’application, vous pouvez choisir de nettoyer l’ensemble du plan d’étage cartographié, des pièces individuelles ou des zones spécifiques. Vous pouvez également créer des paramètres de nettoyage personnalisés pour chaque pièce, en sélectionnant les niveaux d’aspiration ou de nettoyage spécifiques à appliquer automatiquement lorsque vous démarrez une tâche de nettoyage.

Évaluation des performances du Roborock S8+

En utilisant le S8 + pour l’entretien quotidien, j’ai immédiatement remarqué la différence que font les deux brosses en caoutchouc. Les poils d’animaux sont un élément régulier sur mes sols durs et recouverts de moquette. La perte s’emmêle souvent dans les brosses à poils et finit soit par obstruer l’aspirateur, soit par être transportée vers une autre zone du sol. Ce n’était pas un problème avec le S8+ ; les touffes de cheveux ont été facilement retirées du sol et déposées dans la poubelle sans que je doive arrêter une seule fois et démêler les rouleaux.

Vous pouvez visualiser le plan de votre plan d’étage en 2D ou 3D et le personnaliser en ajoutant du mobilier virtuel. Michael Ansaldo/Fonderie

Passer l’aspirateur en général était pratiquement sans intervention lors de mes tests. Grâce à son système de navigation sophistiqué, le robot avait rarement besoin d’être délogé d’un obstacle, et une fois le nettoyage terminé, il retournait fidèlement à sa base de chargement pour vider sa poubelle.

J’ai été moins impressionné par ses performances de nettoyage. Pour nettoyer les sols durs, vous devez remplir le module de nettoyage de 300 ml avec de l’eau du robinet et le fixer au bas du robot. Le robot humidifie le chiffon en microfibre attaché et le traîne sur le sol pendant qu’il patrouille dans la pièce. Cette méthode est généralement suffisante pour éliminer la saleté de surface, mais elle laisse des taches plus profondes car elle n’a pas le mouvement de frottement qu’un humain appliquerait avec une vadrouille. Roborock résout ce problème avec son système VibraRise, qui utilise la technologie de vibration sonique pour frotter le sol avec une pression constante.

J’ai remarqué qu’il avait plus de succès pour éliminer la crasse séchée que les autres aspirateurs robots de nettoyage que j’ai utilisés, mais il avait toujours du mal avec la crasse collante et les taches. Vous devrez probablement vous en occuper avec une vadrouille à l’ancienne.

Devriez-vous acheter un Roborock S8+ ?

Le Roborock S8+ est un aspirateur robot extrêmement performant qui peut considérablement faciliter la tâche consistant à garder les tapis et les sols durs propres.

