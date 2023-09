Test du Rimac Nevera EV : Puissant, facile à conduire

MALIBU, Californie – La chose la plus étonnante à propos de la Rimac Nevera, d’une valeur de 2,1 millions de dollars, est la facilité avec laquelle il suffit de monter à bord et de conduire. La Nevera est une hypercar électrique originaire de Croatie. Il se trouve bas – très bas – par rapport au sol, et à première vue, il semble que le simple fait d’y entrer pourrait être compliqué. Mais les portes, qui se soulèvent un peu comme celles d’une Lamborghini, coupent le toit juste assez pour garantir que je ne me cogne pas la tête lorsque je me laisse tomber sur le siège du conducteur. Se lancer demande un peu d’apprentissage. Les vitesses sont changées avec un gros bouton à gauche du volant, les réglages du siège électrique sont cachés dans un écran tactile et les interrupteurs pour les clignotants et les phares sont montés directement sur le volant. Mais une fois que vous avez compris cela, c’est simple à utiliser. La voiture entière est comme ça – simple à utiliser – malgré ses 1 914 chevaux. L’une des premières choses que j’ai remarquées au début du voyage, c’est qu’il est facile de voir depuis la Nevera. Ce n’est pas évident avec des voitures comme celle-ci. Par exemple, dans les Ferrari, les Lamborghini et autres fusées routières surbaissées, il est souvent difficile de voir ce qu’il y a derrière vous. Mais même si la Nevera est définitivement basse, il y a juste assez de lunette arrière pour faciliter la conduite sur autoroute. De bons rétroviseurs extérieurs y contribuent certainement. Il y a aussi juste assez de bruit mécanique pour vous rappeler que vous êtes dans une hypercar. Il n’y a peut-être pas de moteur, mais il y a quatre moteurs électriques qui émettent des sons mécaniques doux lorsque la voiture avance sur la route. Pas si fort que je ne pouvais pas converser avec mon passager, Ryan Lanteigne de Rimac, d’une voix raisonnable. C’est juste assez fort pour nous rappeler que nous conduisons quelque chose de spécial. Et le Nevera est vraiment très spécial – comme il se doit pour son prix demandé d’un peu plus de 2 millions de dollars. Vous verrez pourquoi dans la vidéo.

L’histoire de Rimac

Rimac – prononcé grossièrement REE-mahtz – est le premier et le seul constructeur automobile croate. Son fondateur, Mate (MAH-ta) Rimac, âgé de 35 ans, a commencé à bricoler des véhicules électriques après avoir fait sauter le moteur d’une vieille BMW qu’il pilotait lorsqu’il était adolescent. Après l’avoir reconstruit avec une transmission électrique – et en plus remporté quelques courses – il a fondé Rimac Automobili en 2009, dans l’espoir de construire un jour une supercar électrique dans son pays d’origine. Même si les premières années de l’entreprise Rimac ont été difficiles, le timing de Mate s’est avéré rétrospectivement excellent, les constructeurs automobiles du monde entier s’efforçant d’électrifier leurs flottes.

Les premiers prototypes de Rimac étaient suffisamment impressionnants pour attirer des investissements importants de la part de Hyundai et de Porsche. a levé 500 millions d’euros supplémentaires (soit environ 534 millions de dollars) l’année dernière. Ceux-ci ont servi de base à ce qui est aujourd’hui une activité de conseil commerciale florissante auprès des constructeurs automobiles traditionnels désireux de construire des véhicules électriques hautes performances. Aston Martin et le constructeur suédois de supercars Koenigsegg font partie des clients de Rimac, ainsi qu’un certain nombre d’autres que la société dit ne pas pouvoir divulguer pour l’instant. Le Nevera doit son nom aux violentes tempêtes estivales qui déferlent sur la Croatie depuis la mer Adriatique. (Les employés de Rimac aiment dire que les Neveras – les tempêtes – sont « extrêmement puissantes et chargées par la foudre », tout comme leur voiture.) La Nevera (la voiture) sert à la fois de démonstration de l’expertise EV de Rimac et de supercar que Mate Rimac rêve depuis longtemps de construire. Il s’agit d’une conception à quatre moteurs – un pour chaque roue – avec une batterie de 120 kilowattheures, soit une autonomie d’environ 300 miles dans des conditions de conduite normales.

Quatre moteurs et une cravate