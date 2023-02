Test du répéteur Devolo WiFi 6 5400

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Grandes vitesses Wi-Fi

Prend en charge les canaux 160 MHz

Deux ports LAN Gigabit

Installation facile Les inconvénients Peut être exagéré pour certains ménages

N’a pas beaucoup de paramètres avancés

Câble LAN non inclus Notre avis Le Devolo Repeater 5400 peut étendre la couverture Wi-Fi d’un puissant routeur Wi-Fi 6 à des vitesses très décentes. Il possède également de nombreuses fonctionnalités et est facile à configurer. C’est un excellent choix si vous avez un tel routeur et avez besoin d’une connexion Wi-Fi rapide là où votre routeur n’atteint pas actuellement.

Là où de nombreux prolongateurs Wi-Fi se branchent directement sur une prise secteur, le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 ressemble plus à un routeur traditionnel et est livré avec une alimentation de 18 W dans la boîte vous permettant de le placer loin d’une prise.

Sa vitesse Wi-Fi maximale (théorique) est de 4804 Mbps sur 5 GHz et de 574 Mbps sur 2,4 GHz, grâce à quatre flux MIMO sur 5 GHz et deux sur 2,4 GHz.

Les appareils filaires – peut-être un téléviseur intelligent, une Sky Box, une console de jeux ou un ordinateur – peuvent être connectés via deux ports LAN Gigabit Ethernet à l’arrière.

Vous pouvez également utiliser le répéteur Devolo comme point d’accès en le connectant à une prise Ethernet et en utilisant une connexion filaire à votre routeur principal. Devolo n’inclut cependant pas de câble LAN.

Installation facile

Le répéteur WiFi 6 5400 est facile à configurer. Vous pouvez soit utiliser le bouton “Ajouter” à l’arrière, qui démarre une connexion WPS, soit utiliser l’application Devolo “Home Network” ou l’interface du navigateur du répéteur.

Lors de la configuration sans WPS, vous devez d’abord connecter votre ordinateur ou votre smartphone au Wi-Fi non crypté du répéteur. Bizarrement, l’accès au menu n’est pas sécurisé par un mot de passe, et le répéteur ne vous invite pas à en définir un.

L’application vous donne des conseils sur la meilleure façon de placer le répéteur afin qu’il ne soit ni trop proche ni trop éloigné de votre routeur existant. Vous pouvez utiliser le bouton de réinitialisation pour réinitialiser le répéteur aux paramètres d’usine si vous souhaitez le connecter ultérieurement à un autre routeur.

Quatre LED à l’avant vous indiquent la force du signal et la qualité de la connexion Wi-Fi.

Performance

Afin de tirer le meilleur parti du Devolo WiFi 6 Repeater 5400 et d’utiliser sa bande rapide de 5 GHz, vous aurez besoin d’un routeur haut de gamme comme partenaire.

Pour le tester, nous avons utilisé un Câble Fritzbox 6690, qui transmet également quatre flux MIMO sur 5 GHz avec une bande passante de canal de 160 MHz. Nous avons placé le répéteur à mi-chemin entre le routeur et un ordinateur portable avec Wi-Fi 6, qui était à 20 mètres de la Fritzbox.

Nous avons été vraiment impressionnés par les performances du WiFi 6 Repeater 5400. Le débit de données moyen de 450 Mbps (un peu plus de 56 Mbps) est excellent, et cela est en partie dû au fait que 5400 peut utiliser la « répétition crossband ». Cela signifie qu’au lieu d’utiliser la même bande 2,4 GHz ou 5 GHz pour envoyer et recevoir (ce qui réduit la vitesse maximale possible), le crossband utilise une bande, disons 2,4 GHz, pour communiquer avec le routeur, et 5 GHz pour communiquer avec l’appareil (l’ordinateur portable dans notre cas) sans perte de vitesse.

Si nécessaire, cependant, le Repeater 5400 peut utiliser la même bande, et si c’est 5 GHz, vous devriez toujours voir des résultats aussi rapides.

L’utilisation du Repeater 5400 est un point d’accès

Le Devolo Repeater 5400 fonctionne encore plus rapidement en tant que point d’accès. Lorsqu’il est connecté au routeur via un câble Ethernet, les transferts entre l’ordinateur portable et Fritzbox étaient d’un peu plus de 900 Mbps. Et c’est avec l’ordinateur portable à environ 10 m du répéteur. Ce n’est pas loin de la bande passante de la connexion LAN gigabit. Encore une fois, des choses impressionnantes.

Vous pouvez connecter le répéteur Wi-Fi 6 avec un câble Ethernet à votre routeur, puis modifier les paramètres en « Mode point d’accès ». Le répéteur reçoit le signal de données via le câble LAN plutôt que via le Wi-Fi floconneux.

S’il y a une critique, c’est que la fonction de canal automatique du 5400 pourrait faire l’objet d’un réglage fin. En mode point d’accès, le répéteur connectait initialement l’ordinateur portable via 2,4 GHz, tandis que d’autres répéteurs que nous avons testés offraient immédiatement au client la connexion la plus sensible avec 5 GHz.

Ce n’est qu’après le redémarrage de l’ordinateur portable que le 5400 est passé à la fréquence 5 GHz et y a sélectionné le canal optimal.

Si vous optez pour le mode point d’accès, vous bénéficiez d’options supplémentaires, telles qu’un réseau invité, des horaires Wi-Fi et certains contrôles parentaux.

Consommation d’énergie

La consommation électrique se situe entre un répéteur enfichable typique et un répéteur tri-bande. Sans transmission WLAN active, il consomme environ 6,6 W et lors du transfert de données, il consomme plus de 8 W.

IDG

Le Wi-Fi invité peut être crypté à l’aide de WPA2, WPA3 ou du mode hybride à partir des deux méthodes, et il peut être désactivé après une période spécifiée.

À l’aide de la planification, vous définissez les jours et les heures où le Wi-Fi doit être activé ou désactivé. Vous pouvez également définir cela pour des appareils individuels avec les contrôles parentaux, et ici vous devez entrer l’adresse MAC de l’appareil dans le menu.

De plus, le répéteur affiche une liste des réseaux voisins, y compris le canal radio et la puissance du signal, mais uniquement sous forme de symbole. Le journal des événements peut être enregistré, mais pas appelé dans le menu. Essentiellement, il y en a plus qu’assez ici si vos besoins sont relativement basiques, mais les utilisateurs expérimentés pourraient souhaiter plus de paramètres.

Il convient également de noter que le WiFi 6 Repeater 5400 peut faire partie d’un réseau maillé et prendre en charge des fonctions telles que la direction de bande et la direction de point d’accès afin de toujours pouvoir offrir aux appareils Wi-Fi le signal radio optimal. Cependant, cela ne fonctionne qu’en conjonction avec d’autres adaptateurs Devolo tels que le kit Magic 2 Wi-Fi Powerline Mesh et, en effet, d’autres Repeater 5400.

Les adaptateurs Magic WiFi de Devolo et les répéteurs WiFi 6 utilisent la même plate-forme logicielle (devolo OS). Par conséquent, les deux prennent en charge les mêmes fonctionnalités Wi-Fi (direction du point d’accès, direction du client, équité du temps d’antenne, direction de la bande, etc.) et peuvent fonctionner ensemble de manière transparente. Si vous disposez d’un kit Magic WiFi chez vous, vous pouvez intégrer un répéteur Wi-Fi Devolo dans ce réseau domestique. Le répéteur recevra le signal Magic WiFi et l’étendra.

Ai-je besoin d’un routeur WiFi 6 pour utiliser un répéteur WiFi 6 ?

Un répéteur Wi-Fi étendra la vitesse que vous obtenez de votre routeur. De toute évidence, vous obtenez des vitesses plus rapides lorsque vous utilisez un routeur WiFi 6, mais cela étendra également le signal WiFi d’un routeur WiFi 5.

Le routeur WiFi 5 bénéficierait également d’une plus grande portée Wi-Fi et utiliserait toutes les améliorations du WiFi 6 (coloration MU-MIMO bidirectionnelle, OFDMA, TWT, BSS).

Et dans le cas particulier du 5400 l’utilisateur profite de la configuration massive des antennes (2×2 à 2,4 GHz + 4×4 à 5 GHz).

Si vous souhaitez acheter un répéteur et que vous en avez le budget, vous devez acheter un répéteur Wi-Fi 6 car il est à l’épreuve du temps en termes de vitesse et de fonctionnalités.

IDG

Prix ​​& disponibilité

Le RRP du répéteur Devolo WiFi 6 5400 est de 129,99 £. Vous pouvez le trouver moins cher chez des détaillants tels que Amazone et Boîte.

Bien que Devolo vende certains de ses produits aux États-Unis, vous ne pouviez pas obtenir le Repeater 5400 au moment de l’examen.

Devolo vend également un modèle réduit (prix de vente conseillé : 89,99 £), le Devolo WiFi 6 Répéteur 3000qui, comme son nom l’indique, offre un maximum de 3000 Mbps au lieu de 5400 Mbps, et n’a qu’un seul port Ethernet, contre deux.

Pour des alternatives, consultez notre tour d’horizon des meilleurs répéteurs Wi-Fi.

Verdict

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 est un prolongateur Wi-Fi capable qui offre des performances impressionnantes lorsqu’il est associé au routeur et aux appareils Wi-Fi appropriés tels que les téléphones et les ordinateurs portables.

Cela fonctionnera avec des routeurs non WiFi 6, mais les vitesses ne seront pas aussi élevées. Cela dit, l’achat d’un répéteur WiFi 6 a désormais un sens du point de vue de l’avenir. Finalement, vous obtiendrez un routeur plus rapide, alors assurez-vous d’être déjà préparé avec un répéteur compatible.

Si vous disposez maintenant d’un routeur et d’appareils Wi-Fi 6 compatibles et que vous souhaitez diffuser des vidéos 4K ou avez besoin d’une connexion rapide pour d’autres raisons, le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 vaut bien l’argent supplémentaire par rapport aux extensions Wi-Fi moins chères et moins performantes. .