Test du Redmi 12 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Même si la sous-marque Redmi se concentre désormais principalement sur les offres de milieu de gamme, elle n’a pas abandonné ses gammes d’entrée de gamme, telles que la série numérique Redmi. Le Redmi 12 est le téléphone le plus abordable de la société cette année et succède au Redmi 10 à partir de 2021. C’est parce qu’il n’y avait pas de Redmi 11 l’année dernière pour une raison quelconque, ce qui est probablement lié à la baisse des ventes de smartphones et à l’accumulation des stocks.

Avance rapide jusqu’en 2023 et nous avons maintenant un tout nouveau Redmi 12. Ou nous ? Un rapide survol de la fiche technique révèle des spécifications étonnamment similaires au modèle 2021 avec seulement une poignée de modifications. Examinons !

Le nouveau Redmi 12 dispose d’un écran plus grand de 6,79 pouces, ce qui en fait l’un des plus grands de sa catégorie et augmente le stockage à 128 Go sur la version de base. C’est deux fois plus que le Redmi 10. De plus, le Redmi 12 est livré avec la certification IP53 pour la protection contre la poussière et les éclaboussures, remplace le panneau arrière en plastique par un panneau en verre et apporte un nouveau design plus propre à la table.

Spécifications du Xiaomi Redmi 12 en un coup d’œil :

Corps: 168,6 x 76,3 x 8,2 mm, 199 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

168,6 x 76,3 x 8,2 mm, 199 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en verre ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: Écran LCD IPS de 6,79 pouces, 90 Hz, 550 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 396 ppi.

Écran LCD IPS de 6,79 pouces, 90 Hz, 550 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 460 px, format d’image de 20,5:9, 396 ppi. Jeu de puces : Mediatek Helio G88 (12nm): Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2.

Mediatek Helio G88 (12nm): Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G52 MC2. Mémoire: 128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; eMMC 5.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

128 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; eMMC 5.1 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MIUI 14.

Android 13, MIUI 14. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120˚ ; Macro : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 120˚ ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 8 MP, f/2.1, (large).

8 MP, f/2.1, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected] ; Caméra frontale : [email protected].

: [email protected] ; : [email protected]. Batterie: 5000 mAh ; 18W filaire, PD.

5000 mAh ; 18W filaire, PD. Connectivité : LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; NFC ; Radio FM; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm.

LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 5 ; BT 5.3 ; NFC ; Radio FM; Port infrarouge; Prise jack 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté).

Mais avant de dire que ce sont trop peu de changements pour deux ans de développement, voici le vrai truc dans la manche du Redmi 12. Malgré le stockage doublé, le nouveau téléphone démarre à environ 150 €, alors que le Redmi 10 demandait 200 € au lancement. Nous supposons que l’inflation a dépassé le Redmis bas de gamme.

Mais il ne s’agit pas seulement de battre le rapport qualité-prix du prédécesseur, car il existe d’autres téléphones à moins de 200 €. Le Readmi 12 peut-il battre ceux-ci – nous ne partons pas pour le découvrir !

Déballage du Xiaomi Redmi 12

Le combiné est livré dans une petite boîte de vente au détail contenant les manuels d’utilisation habituels et un câble USB-C vers USB-A pour le chargement et le transfert de données. Il n’y a pas de chargeur inclus dans la boîte, vous devrez donc en acheter un séparément si vous n’en possédez pas. Le téléphone peut prendre jusqu’à 18 W sur Power Delivery, ce qu’il est bon de garder à l’esprit si vous envisagez d’acheter un chargeur.

Xiaomi n’a pas sauté l’étui en silicone transparent, il s’agit donc toujours d’un emballage de vente au détail plus riche que celui d’un iPhone 14 Pro ou d’un Galaxy S23.